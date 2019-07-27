Директор ФБК подал жалобу в ЕСПЧ на недопуск на выборы в Мосгордуму

Директор ФБК Иван Жданов направил в среду, 29 января, жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге из-за отказа в регистрации его на выборах в Мосгордуму летом 2019 года. Об этом он написал в своем аккаунте в сети Twitter.

Основанием для жалобы стала, по словам Жданова, "непрозрачная процедура проверки подписей, позволяющая избирательным комиссиям необоснованно отсеивать кандидатов".

Это первая жалоба в ЕСПЧ по процедуре московских выборов, на которых не были зарегистрированы независимые кандидаты. Всем было отказано в результате проверки подписей избирателей в их поддержку. По закону они должны были предоставить подписи трех процентов избирателей своего округа. Кандидаты обжаловали решения в Московской городской избирательной комиссии и далее в судах, и на всех уровнях получили отказ.

Четверть всех дел в ЕСПЧ из России

В 2019 году четверть всех рассматриваемых Европейским судом по правам человека дел были против Российской Федерации - такие данные содержатся в отчете, опубликованном в среду, 29 января, на сайте ЕСПЧ. Из 59800 дел на рассмотрении 15050 жалоб против Российской Федерации, это 25%. На втором месте Турция (15,5% дел) и Украина (14,8%). В отчете за 2018 год Россия также занимала первое место по числу обращений - тогда из 56350 дел в ЕСПЧ 11745 (20,8%) были против России.

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Смотреть видео 26:51 Поделиться Интервью с директором ФБК Иваном Ждановым Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3OcG4 Иван Жданов: "Лучше конкуренция со сталинистом, чем единая партия"