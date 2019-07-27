 Директор ФБК подал жалобу в ЕСПЧ на недопуск на выборы в Мосгордуму | Новости из Германии о России | DW | 29.01.2020

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Россия

Директор ФБК подал жалобу в ЕСПЧ на недопуск на выборы в Мосгордуму

Иван Жданов апеллирует к третьей статье первого протокола Конвенции о правах человека, которая обязывает государства-участники проводить свободные выборы.

Иван Жданов, директор ФБК

Иван Жданов, директор ФБК

Директор ФБК Иван Жданов направил в среду, 29 января, жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге из-за отказа в регистрации его на выборах в Мосгордуму летом 2019 года. Об этом он написал в своем аккаунте в сети Twitter.

Основанием для жалобы стала, по словам Жданова, "непрозрачная процедура проверки подписей, позволяющая избирательным комиссиям необоснованно отсеивать кандидатов".

Контекст

Верховный суд России оставил в силе решение Мосгорсуда, 2 августа отказавшего Жданову в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Тем временем самого политика забыли отвезти в спецпреемник. (13.08.2019)

До выборов в Мосгордуму не допустили Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Константина Янкаускаса, Юлию Галямину, Ивана Жданова. (16.07.2019)

 Это первая жалоба в ЕСПЧ по процедуре московских выборов, на которых не были зарегистрированы независимые кандидаты. Всем было отказано в результате проверки подписей избирателей в их поддержку. По закону они должны были предоставить подписи трех процентов избирателей своего округа. Кандидаты обжаловали решения в Московской городской избирательной комиссии и далее в судах, и на всех уровнях получили отказ

Четверть всех дел в ЕСПЧ из России

В 2019 году четверть всех рассматриваемых Европейским судом по правам человека дел были против Российской Федерации - такие данные содержатся в отчете, опубликованном в среду, 29 января, на сайте ЕСПЧ. Из 59800 дел на рассмотрении 15050 жалоб против Российской Федерации, это 25%. На втором месте Турция (15,5% дел) и Украина (14,8%). В отчете за 2018 год Россия также занимала первое место по числу обращений - тогда из 56350 дел в ЕСПЧ 11745 (20,8%) были против России.

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    Автор: Григорий Аросев


Контекст

"Московское дело": причины и следствия протестов

Несогласованные акции протеста в июле-августе 2019 года привели к ряду уголовных дел, которые СМИ неофициально называют "московским делом". В фотогалерее DW - о том, как оно появилось и кто в нем фигурирует.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Иван Жданов: "Лучше конкуренция со сталинистом, чем единая партия"  

Московское vs болотное дело: уместны ли параллели  

Список обвиняемых по "московскому делу" расширился  

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