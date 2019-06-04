 Дилетант - это звучит гордо! Что общего у гравюр Гёте и акварелей в соцсетях | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 29.07.2020

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Культура и стиль жизни

Дилетант - это звучит гордо! Что общего у гравюр Гёте и акварелей в соцсетях

У вас есть время рисовать и вам не нужно искать для своих картин покупателей? Поздравляем! Вы относитесь к числу избранных.

Курильщик со свечой. Каспар Дитрих фон Фюрстенберг

"Курильщик со свечой". Каспар Дитрих фон Фюрстенберг

Это сегодня дилетантами называют людей, которые занимаются каким-либо видом деятельности, не владея в этой области глубокими познаниями и не имея специальной профессиональной подготовки. Такое вот скорее пренебрежительное наименование. Но таким оно стало только в наши дни.

В XVII и XVIII столетиях "дилетантами", как поясняет куратор выставки в Майнце "Мазок любителей: дилетантки и дилетанты трех веков" (Der Strich der Liebhaber - Dilettantinnen und Dilettanten aus drei Jahrhunderten) Гернот Франкхойзер (Gernot Frankhäuser), с гордостью именовали себя люди, которые занимались изобразительным искусством исключительно из любви к нему, без нужды зарабатывать себе этим на жизнь, то есть главным образом неравнодушные к прекрасному аристократы. Они творили для души в свободное время, ни от кого в своем творчестве не зависели и не стремились конкурировать с "виртуозами", как в эпоху барокко называли тех, кто занимался музыкой или живописью с детских лет и добивался в своем деле признания и успеха, то есть профессионалов от культуры.

Таким Майнц в 1812 году изобразил Франц фон Кессельштатт

Таким Майнц в 1812 году изобразил Франц фон Кессельштатт

Уникальная коллекция в Майнце

Майнцский государственный музей (Landesmuseum Mainz) в столице федеральной земли Рейнланд-Пфальц владеет, по собственным данным, огромной коллекцией работ непрофессионалов от искусства, прежде всего местных художников-любителей. Во время коронавирусного локдауна коллектив музея воспользовался вынужденным простоем, чтобы проработать свои фонды, и вышел из запасников с концепцией новой экспозиции.

Искусствоведение особо не интересуется дилетантами, и их работы редко можно увидеть в музеях международного значения. По словам Гернота Франкхойзера, подобные творения никогда не предназначались для художественного рынка. Если они и покидали мастерскую своего создателя, то в качестве подарка, и это одно из отличий этих работ от работ профессиональных художников. Тем и интересна выставка в Майнце, что некоторые из ее экспонатов представляют собой замечательные произведения искусства.

Йоханн Каспер Диллениус. Копия работы Фердинанда фон Кобелля

Йоханн Каспер Диллениус. Копия работы Фердинанда фон Кобелля

Художники-любители эпохи Гёте часто достигали поразительно высокого уровня, подчеркивает куратор. Великий немецкий поэт Иоганн Вольфганг фон Гёте тоже называл себя дилетантом, когда речь заходила о его рисунках или гравюрах, например, которыми он увлекся уже в зрелые годы. Две гравюры Гёте представлены на выставке в Майнце. Также в экспозиции можно увидеть произведения, созданные курфюрстами и канониками Майнца, а также менее известными в истории личностями, например, благородными девицами из Франкфурта.

Эпигоны и авангардисты

Многие дилетанты копировали шедевры великих мастеров и не вырабатывали своего собственного стиля. Иные копии практически невозможно отличить от оригиналов, как наглядно показывает выставка, размещая рядом творения любителей и профессионалов. В тоже время дилетантам не нужно было считаться с чужими пожеланиями, как профессионалам, работавшим на заказ, и с актуальными модами и трендами на арт-рынке. Гёте и другие подобные ему художники-любители могли посвящать все свое внимание изображению, например, тумана в горах и не заботиться о том, найдется ли для такого мотива покупатель. Такая свобода открывала дорогу поискам нового в искусстве.

Популярность европейского "дилетантизма" в конце XVIII века привела к тому, что в художественных академиях начали предлагать уроки изобразительного искусства для всех желающих. И современный арт-бизнес с его публичными выставками актуального искусства также в значительной степени был основан и продвигался дилетантами, как объясняет куратор выставки в Майнце. Так что у нынешней моды публиковать в социальных сетях свои акварели и прочие доморощенные шедевры, оказывается, есть долгая и славная предыстория, а их авторы могут смело называться термином, который ничуть не унижает их художественных способностей.

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