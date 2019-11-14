Диабет у детей: как с этим жить? Советы немецкого эксперта

Ребенок испытывает сильную жажду? Часто встает ночью в туалет? Быстро устает на уроках? Эти, на первый взгляд, не такие уж и тревожные признаки могут указывать на опасное заболевание - сахарный диабет. Каждый год 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Как показывает статистика, диабет - сахарная болезнь в просторечии - все чаще поражает детей. В Германии - 32 тысячи пациентов с диабетом в возрасте до 20 лет, из них почти две трети - дети в возрасте до 14 лет. Ежегодно выявляется около 3200 новых случаев (из них 2000 приходится на диабет второго типа). А число детей, заболевших диабетом 1-го типа, увеличивается каждый год примерно на 3,5 процента в год, говорит в интервью DW врач-эндокринолог и диабетолог Томас Капеллен (Thomas Kapellen) из университетской клиники Лейпцига. "Актуальная статистика вызывает тревогу особенно потому, что с каждым годом растет число детей, заболевших диабетом именно первого типа", - подчеркивает эксперт. Детские педиатры в Германии, да и во всей Европе обеспокоены: им все чаще приходится иметь дело с этим хроническим заболеванием на практике.

Мифы о сахарном диабете

Самое распространенное заблуждение: сахарный диабет возникает у детей исключительно из-за неправильного рациона питания. "Не надо себя упрекать, - говорит немецкий врач. - Это первое, что мы пытаемся объяснить родителям. Мы стараемся избавить их от чувства вины и развеять стереотипы. Это аутоиммунное заболевание, если точнее - сбой в иммунной системе, который приводит к сокращению бета-клеток поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин". Однозначного ответа на вопрос, почему это происходит, у ученых во всем мире пока нет. У некоторых людей есть генетическая предрасположенность к сахарному диабету, но при этом большинство из них никогда не болеют им.

"Значит, - подчеркивает специалист из Лейпцига, - должны быть внешние факторы. И здесь ученые подразумевают не только загрязнение окружающей среды, но и распространение вирусных заболеваний, участившуюся практику кесаревого сечения". Впрочем, о причинах можно только догадываться, как и о том, например, почему на севере Европы диабет первого типа чаще встречается, чем на юге, а на западе детей, заболевших диабетом, больше, чем на востоке.

Инсулиновая помпа

Другое, не менее распространенное заблуждение: ребенку, заболевшему диабетом 1-го типа, нельзя есть сладкое. "25 лет назад, когда я только начинал заниматься детской диабетологией, мы действительно работали со строгой диетой. Но сегодня мы подбираем индивидуальную терапию, которая учитывает образ жизни ребенка", - объясняет эксперт. Ребенку с диабетом 1-го типа больше не запрещают есть торт на дне рождении и пить сладкие газированные напитки. Разумеется, это требует корректировки терапии, чтобы организм получил нужное количество инсулина.

Заблуждением является и то, что диабета можно избежать, принимая превентивные меры, то есть придерживаться здорового образа жизни и питания. Такое утверждение справедливо, только если речь идет о диабете второго типа. "Диабет первого типа - это судьбоносное заболевание, - комментирует Томас Капеллен. - Иммунная система делает то, что она не должна была бы делать. Родители, как правило, быстро понимают, что это на всю жизнь. Дети осознают не сразу. Им сложно принять этот факт".

Жить с диабетом

Немецкое общество диабета (Deutsche Diabetes Gesellschaft) помогает семьям, столкнувшимся с этим диагнозам. "Никто не виноват в том, что у тебя диабет. Он возникает просто так. Диабет не имеет никакого отношения к тому, кто сколько ел сладкого", - объясняют эксперты маленьким пациентам. В доступной форме и на понятном языке детей и подростков готовят к разным ситуациям, - будь то поход вместе с классом или занятия спортом в школе. С первого дня после постановки диагноза врачи просят и учат детей и родителей говорить об этой болезни открыто.

Первое, что сделал учитель гимназии 13-летней Анны, которой недавно поставили диагноз "диабет 1-го типа": он провел урок о диабете и рассказал ее одноклассникам об этом заболевании. Девочке не нужно искать укромного места, чтобы измерить показатели и сделать необходимую инъекцию. Открытость и как можно больше "нормальности", - к этому призывают врачи семью и окружение детей, заболевших сахарной болезнью. Ребенок с диабетом может делать все то же самое, что и его сверстники, только должен контролировать уровень сахара в крови и корректировать его.

Конечно, инсулиновая терапия несет с собой много ограничений. Каждый день нужно вводить инсулин, причинять боль ребенку. Это очень тяжело, в первую очередь, для родителей маленьких пациентов. Но сегодня у них и их родителей есть выбор: шприцы-ручки, помпы - небольшое электронное устройство, которое вводит инсулин по заранее запрограммированным индивидуальным настройкам. Современные технологии облегчают проведение терапии. Так, с инсулиновой помпой отпадает необходимость ежедневных инъекций, так как прибор позволяет проводить интенсивную инсулинотерапию в сочетании с мониторингом уровня глюкозы и подсчетом количества углеводов.

Без паники

При выборе будущей профессии врачи обращают внимание на то, что с точки зрения закона человеку с инсулиновой терапией при наличии большого риска возникновения недостатка инсулина не разрешается приступать к службе с оружием и деятельности, которая может повлечь нанесение ущерба третьим лицам. Конкретно: нельзя стать пилотом, водителем автобуса, машинистом поезда, полицейским, военным. Однако, как подчеркивают в Немецком обществе диабета, сейчас многое меняется. Раньше, например, не разрешалось даже водить грузовики. Теперь это ограничение снято, а значит - профессия дальнобойщика стала доступной для диабетиков.

Сахарный диабет вылечить невозможно, но можно научиться жить с этой болезнью. После того, как ребенку поставили такой диагноз, важно обучить его и вернуть к нормальному образу жизни. Детей постарше учат самим делать уколы инсулина. Конечно, требуется высокий уровень самоконтроля. Пока родители контролируют ситуации, трудности не возникают. Проблемы появляются в переходном возрасте. Голова подростка занята совершенно другими вещами, и он может утратить бдительность.

Однако отвечая на вопрос, как часто диабет приводит к летальному исходу, диабетолог из Лейпцига успокаивает: "В Саксонии очень хорошо разработана база данных и регистрации. За последние 15 лет я могу сказать только о двух смертельных случаях. В первом был слишком поздно установлен диагноз. Во втором молодой человек неадекватно выполнял предписания врачей. То, чего так боятся многие родители, - реальной опасности для жизни в результате диабетической комы - в моей практике еще никогда не было ", - говорит немецкий врач.

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