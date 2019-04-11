Джулиан Ассанж: 7 лет жизни на 20 квадратных метрах

Полиция Великобритании арестовала основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в четверг, 11 апреля, в посольстве Эквадора в Лондоне. Это стало возможным после того, как власти этой южноамериканской страны лишили его убежища. Почти 7 лет назад Ассанж укрылся в эквадорском диппредставительстве: 19 июня 2012 года он попал, как он сам скажет позднее, "под арест без обвинения". Незадолго до этого его попытка опротестовать экстрадицию в Швецию провалилась.

В этой стране в декабре 2010 года был выдан ордер на арест австралийца. Обвинение состояло в том, что Ассанж изнасиловал одну женщину в Швеции, а других принуждал к сексу. Позднее в Швеции прекратили дело в отношении Ассанжа, однако основатель Wikileaks опасается выдачи властям США, где ему угрожает пожизненное лишение свободы за публикацию секретных документов об операциях Соединенных Штатов в Ираке и Афганистане.

Разоблачитель из Wikileaks

Для Вашингтона 47-летний Ассанж - враг государства с тех пор, как в апреле 2010 он обнародовал на Wikileaks видео "Сопутствующее убийство". На нем показано, как в 2007 году во время атаки вертолета армии США в Багдаде были убиты 11 человек, среди которых большинство не имели отношения к повстанцам, а двое были журналистами.

Джулиан Ассанж на балконе посольства Эквадора в Лондоне (фото из архива)

Затем последовали и дальнейшие разоблачения. Например, Wikileaks распространила 250 тысяч секретных документов посольств США по всему миру. Именно тогда стало известно, что Агентство национальной безопасности США шпионило в том числе за канцлером Германии Ангелой Меркель.

Хотя в Америке Ассанжу до сих пор не предъявлены обвинения, по крайней мере официально, известно, что Вашингтон не церемонится с разоблачителями. Например, это показал приговор Челси Мэннинг, которая являлась одним из важнейших источников для Wikileaks. Она была осуждена на 35 лет лишения свободы. В январе 2017 года ее помиловал президент США Барак Обама и спустя 7 лет после ареста Мэннинг вышла на свободу. Впрочем, 8 марта Мэннинг вновь поместили под стражу за отказ дать показания по делу о Wikileaks.

Жизнь Ассанжа в посольстве

С 2012 года Джулиан Ассанж жил вместе с котом в комнате площадью в 20 квадратных метров, в одном из офисных помещений посольства. Главные предметы интерьера - беговая дорожка и ультрафиолетовая лампа для загара, которая заменяла Ассанжу лучи солнца.

В посольстве Ассанж жил вместе с котом

В посольстве Эквадора нет сада и выйти на улицу он не мог. В одном из помещений посольства был наспех установлен душ. Контакт с внешним миром мужчина поддерживал по телефону и с помощью компьютера. Еду Ассанж заказывал из паба.

Основателю Wikileaks нельзя было покидать посольство, даже после того, как прокуратура Швеции аннулировала ордер на его арест. Сразу после решения Стокгольма британская полиция объявила, что Джулиан Ассанж будет взят под стражу, как только покинет эквадорскую территорию. Поскольку в 2012 году он нарушил условия залога, скрывшись на территории посольства.

Спорный арест основателя Wikileaks

После отмены шведского ордера на арест в мае 2017 Ассанж праздновал успех. В своем "Твиттере" он назвал это решение важной победой "для себя и для прав человека". Он обвинил шведские власти в том, что ему пришлось прожить "пять лет без света солнца". С балкона посольства Ассанж заявил своим сторонникам, что настоящая война только начинается. Между тем еще в феврале 2016 мать Ассанжа говорила, что у него проблемы с сердцем, хроническая пневмония и сильная боль в плечах.

Эксперты считают, что задержание Ассанжа за нарушение условий залога, спорно. Тяжесть такого проступка не столь высока, объясняет DW эксперт по международному уголовному праву Николаос Газеас: "Арест с учетом экстремальных условий, в которых несколько лет живет Ассанж, непропорционален преступлению". Представители Wikileaks назвали арест незаконным, подчеркнув, что сотрудников полиции "пригласили" в здание посольства.

Будет ли Ассанж экстрадирован США?

Но действительно ли Ассанжа могут экстрадировать в США после ареста в Великобритании? По данным многих американских СМИ, прокуроры готовят обвинение против австралийца и других сотрудников Wikileaks в заговоре, воровстве государственной собственности и шпионаже.

Нет никакого официального подтверждения этого со стороны Минюста США, но нет и опровержения. При этом экс-генпрокурор и министр юстиции Джефф Сешнс заявлял, что задержание основателя Wikileaks и борьба с утечкой секретной информации являются "приоритетом" для нового правительства США.

По словам президента Эквадора Ленин Морено, Лондон гарантировал Кито, что Джулиана Ассанжа не экстрадируют в страну, где ему может угрожать смертная казнь.

Имидж интернет-героя исчезает

Чем бы ни завершилась история с экстрадицией, в последние годы репутация Ассанжа как борца за свободу заметно пострадала. Wikileaks попала под подозрение в сотрудничестве с Россией. Действия организации вызвали шквал негодования в июле прошлого года, когда она опубликовала письма представителей Демократической партии.

Из них стало понятно, что ведущие демократы отдавали предпочтение и помогали Хиллари Клинтон, а не Берни Сандерсу. Кроме того, Джулиана Ассанжа подозревают в причастности к распространению слухов, компрометирующих тогда еще кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона.

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