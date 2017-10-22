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Бывший президент США и лауреат Нобелевской премии мира Джимми Картер готов отправиться в Северную Корею, чтобы добиться деэскалации конфликта. Однако в администрации Трампа эту идею поддержать отказались.
Экс-президента США Джимми Картера наградили за аудиоверсию его автобиографии "Полноценная жизнь: Размышления в 90 лет". Политик стал лауреатом "Грэмми" во второй раз.
Бывший президент Америки Джимми Картер выступает за улучшение отношений между США и Кубой.
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