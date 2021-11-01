Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Джен Псаки

FILE - White House press secretary Jen Psaki speaks during the daily briefing at the White House in Washington, Monday, Oct. 18, 2021. On Sunday, Oct. 31, 2021, Psaki said she'd contracted COVID-19. (AP Photo/Susan Walsh, File)

Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки инфицирована коронавирусом 01.11.2021

Джен Псаки ежедневно с 27 октября сдавала тесты, которые до 31 октября были отрицательными. Она уже несколько дней не встречалась с Байденом и не сопровождает его в поездке в Европу.

Воскресный выпуск открыток от наших героев — "Заповедник" в отпуске, четвертая неделя 23.08.2021

Сегодня открытки нам прислали Путин, Эрдоган, Байден и другие. Заповедник вернется 29-го августа в 20:00 мск. Смотрите "Заповедник в отпуске"! Не забывайте лайкать и делиться нашим видео

Воскресный выпуск открыток от наших героев – "Заповедник" в отпуске, первая неделя 01.08.2021

Сегодня открытки нам прислали Путин, Золотов, Сечин, Байден и другие. "Заповедник" вернется из отпуска 29-го августа.
25/05/2021 Jen Psaki, Sprecherin des Weißen Hauses, spricht während einer Pressekonferenz im Weißen Haus. +++ dpa-Bildfunk +++

Белый дом опроверг сообщения о приостановке военной помощи Украине 19.06.2021

Украине предоставлена вся помощь, выделенная Конгрессом, заявила Джен Псаки. Об отложенном пакете помощи на сумму в 100 млн долларов сообщали американские СМИ.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> 100 Tage Biden ***28.04.2021***WASHINGTON, DC - MARCH 28: President Joe Biden's motorcade arrives at the White House on March 28, 2021 in Washington, DC. President Biden is returning after spending the weekend in Wilmington, Delaware. Al Drago/Getty Images/AFP (Photo by Al Drago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

США объявили о возобновлении санкций против белорусских госкомпаний 29.05.2021

Пресс-секретарь Белого дома объявила, что санкции будут наложены на девять белорусских госкомпаний, не уточнив, на какие именно. Вашингтон также готовит адресные санкции против ключевых фигур режима в Минске.
09.04.2007 NATANZ, IRAN - APRIL 9: A general view of the Natanz nuclear enrichment facility, is seen on April 9, 2007, 180 miles south of Tehran, Iran. Iranian President Mahmoud Ahmadinejad announced yesterday, April 9, that Iran has stepped up their Uranium enrichment programme, with up to 3,000 isotope separating centrifuges now in operation. The news has brought condemnation from the International Community and the UN. Iran?s top nuclear negotiator Ali Larijani confirmed the scaling-up of activity but declined to elaborate on the subject. (Photo by Majid Saeedi/Getty Images)

Иран заявил о намерении обогащать уран до 60 процентов 13.04.2021

США назвали провокацией заявление Тегерана об обогащении урана до 60 процентов. Это ставит под сомнение серьезность намерений Ирана на переговорах в Вене, заявила Джен Псаки.

Запад бьет тревогу из-за российских войск у границ Украины, но Зеленский ждет от Байдена большего (13.04.2021) 13.04.2021

Запад всерьез обеспокоен большим скоплением российских войск на границе с Украиной. Администрация США, главы МИД G7 и генсек НАТО осуждают агрессивные действия России и выражают свою поддержку Украине.
6509316 06.04.2021 In this handout video grab released by Russian Defence Ministry, tanks are seen during control checks of combat readiness of the armed forces, in Russia. Russian Defense Minister Sergei Shoigu asked to ensure the high quality of control exercises and safety during the movement of forces and military equipment. Editorial use only, no archive, no commercial use. Russian Defence Ministry

Белый дом озабочен "российской агрессией в Украине" 08.04.2021

Россия сконцентрировала у границы с Украиной наибольшее количество военных со времени начала конфликта в 2014 году, заявили в Белом доме.
WASHINGTON, DC - MARCH 15: White House Press Secretary Jen Psaki speaks during the daily press briefing at the White House on March 15, 2021 in Washington, DC. Later on Monday, President Joe Biden will deliver remarks about the $1.9 trillion coronavirus stimulus package that he signed into law last week. (Photo by Drew Angerer/Getty Images)

После предложения Путина в Белом доме ответили, что Байден слишком занят 18.03.2021

Путин предложил поговорить с Байденом "в прямом эфире". В МИД РФ начали подготовку телефонного разговора. В Белом доме, однако, указали, что Байден к такому общению в ближайшее время не готов.

Западные эксперты о высказывании Байдена в адрес Путина (18.03.2021) 18.03.2021

В интервью телеканалу ABC президент США Джо Байден ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей. Эксперты, опрошенные DW, считают, что этим высказыванием он посылает четкий сигнал Кремлю и что США настроены на конфронтацию с Россией.
21.01.2021 White House press secretary Jen Psaki speaks with reporters in the James Brady Press Briefing Room at the White House, Thursday, Jan. 21, 2021, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)

Новые санкции США против РФ могут ввести через несколько недель 27.02.2021

Американские эксперты по безопасности ведут анализ данных по ряду компонентов, заявили в Белом доме. Речь идет о вмешательстве в выборы 2020 года, вознаграждении талибам и хакерах.
February 12, 2021*** White House Press Secretary Jen Psaki delivers remarks during a press briefing at the White House in Washington, U.S., February 11, 2021. REUTERS/Carlos Barria

США не отменят санкций для возобновления переговоров с Ираном 20.02.2021

Вашингтон не примет дополнительных мер до начала дипломатического разговора, сказала пресс-секретарь Белого Дома. Иран добивается отмены санкций США в качестве условия возобновления переговоров по его атомной программе.
20.01.2021 White House Press Secretary Jen Psaki takes questions from journalists in the James S Brady Press Briefing Room at the White House, after the inauguration of Joe Biden as the 46th President of the United States, U.S., January 20, 2021. REUTERS/Tom Brenner

Президент США намерен закрыть тюрьму в Гуантанамо 13.02.2021

Пресс-секретарь Белого дома подтвердила, что американская администрация оценивает ситуацию с тюрьмой на военной базе США по линии Совета национальной безопасности.

"Северный поток-2": оживят ли проект Кремля или у газопровода Путина все же нет будущего? DW Новости 30.11.2020

На этой неделе после почти годового простоя достройка "Северного потока 2 " все же может начаться. Ведь всего осталось проложить 160 километров. Сейчас же речь идет о всего 2,5 километрах трубы.
US Department of State spokeswoman Jen Psaki briefs the media November 26, 2013, at the State Department in Washington, DC. AFP PHOTO/Paul J. Richards (Photo credit should read PAUL J. RICHARDS/AFP/Getty Images)

За коммуникации Белого дома при Байдене будут отвечать одни женщины 30.11.2020

Байден выбрал ответственных за коммуникации президента США. Все ключевые посты займут женщины. Трое - Кейт Бедингфилд, Дженнифер Псаки и Элизабет Александер - уже работали в Белом доме.
Pentagon press secretary Navy Rear Adm. John Kirby calls on a reporter during a briefing at the Pentagon, Tuesday, Sept. 2, 2014. The Pentagon says the leader of the Somalia-based al-Shabab extremist group was the target of U.S. military airstrikes that struck an encampment and a vehicle Monday night. Kirby said the results of the strike are being assessed and he can't confirm if Somali Ahmed Abdi Godane, the rebel leader, was hit. He says the strike against Godane was conducted by special operations forces with manned and unmanned aircraft firing hellfire missiles and precision-guided munitions. (AP Photo/Susan Walsh)

СМИ: Пресс-секретарь Пентагона займет место Дженнифер Псаки в Госдепартаменте США 22.04.2015

По данным информагентств, в ближайшее время официальным представителем американского внешнеполитического ведомства будет назначен адмирал Джон Керби.
Показать еще