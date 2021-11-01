Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки инфицирована коронавирусом

Джен Псаки ежедневно с 27 октября сдавала тесты, которые до 31 октября были отрицательными. Она уже несколько дней не встречалась с Байденом и не сопровождает его в поездке в Европу.