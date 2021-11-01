Джен Псаки

Запад всерьез обеспокоен большим скоплением российских войск на границе с Украиной. Администрация США, главы МИД G7 и генсек НАТО осуждают агрессивные действия России и выражают свою поддержку Украине.
В интервью телеканалу ABC президент США Джо Байден ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей. Эксперты, опрошенные DW, считают, что этим высказыванием он посылает четкий сигнал Кремлю и что США настроены на конфронтацию с Россией.
На этой неделе после почти годового простоя достройка "Северного потока 2 " все же может начаться. Ведь всего осталось проложить 160 километров. Сейчас же речь идет о всего 2,5 километрах трубы.