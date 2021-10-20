Джанни Инфантино

ФИФА может ввести запрет на посещение матчей для виновных в расизме

Во время матча в Софии между Болгарией и Англией болельщики хозяев поля отметились расистскими выкриками. УЕФА и ФИФА могут пожизненно запретить виновным в подобных инцидентах ходить на футбол.