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Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года.
Инфантино возглавил международную футбольную организацию после ухода ее многолетнего руководителя Йозефа Блаттера на фоне коррупционного скандала.
Футбольные федерации Европы и Южной Америки крайне негативно воспринимают идею нынешнего руководства ФИФА о проведении чемпионата мира по футболу в двухлетнем цикле.
По данным информагентств, Джанни Инфантино подозревается в участии в секретных встречах с федеральным прокурором Швейцарии.
Во время матча в Софии между Болгарией и Англией болельщики хозяев поля отметились расистскими выкриками. УЕФА и ФИФА могут пожизненно запретить виновным в подобных инцидентах ходить на футбол.
За прошедшие три года прибыль Международной федерации футбольных ассоциаций составила 5,7 млрд евро. 83 процента этой суммы были получены во время ЧМ-2018 в России.
С 2021 года в турнире смогут принимать участие 24 команды, а сам чемпионат будет проходить летом, заменив Кубок конфедераций.
В интервью DW Райнхард Гриндель сообщил, что клубный ЧМ по футболу расширят до 24 команд. Однако сроки проведения первого турнира в новом формате пока неясны.
Маттеуса обвинили в двойной морали за то, что он ранее критиковал немецких футболистов за встречу с Эрдоганом. Нидерландские СМИ назвали поведение ван Бастена глупым, наивным и бессовестным.
Американский ПЕН-центр направил письмо о Сенцове Путину и Инфантино. Под требованием освободить режиссера подписались 48 человек.
Во время предстоящего мирового первенства Россия докажет всему миру, что является открытой и гостеприимной страной, заявил Джанни Инфантино.
Россия "абсолютно готова" к чемпионату мира по футболу, заявил Джанни Инфантино на встрече с президентом РФ Путиным.
В Лиге наций ФИФА смогут принять участие более 200 национальных сборных, разбитых на семь дивизионов. Если в турнире победит европейская команда, то это принесет федерации до 75 млн долларов.
Все-таки это случилось. Мутко ушел с поста главы оргкомитета по подготовке ЧМ-2018. Путин просто не хочет больше никаких скандалов в преддверии чемпионата, считает Штефан Нестлер.
Россия вновь получила место в руководящем органе ФИФА. Алексей Сорокин получит пост, который ранее занимал Виталий Мутко.
Виталий Мутко призывает доверять антидопинговым проверкам в адрес футболистов из РФ. Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что пока нет фактов, говорящих в пользу допинговых обвинений.
Международная футбольная федерация проводит расследование в отношении сборной России в связи с подозрениями в применении допинга на мировом первенстве в Бразилии, сообщила британская газета Mail on Sunday.
По данным норвежского издания Josimar, на объекте "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге в ужасающих условиях трудились "минимум 110" рабочих из КНДР.
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