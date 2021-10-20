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Джанни Инфантино

Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года.

Инфантино возглавил международную футбольную организацию после ухода ее многолетнего руководителя Йозефа Блаттера на фоне коррупционного скандала.

Fussball FIFA Musem Zuerich-Enge 10.03.2020 WM-Pokal in einer Vitrine FOTO: ULMER Pressebildagentur xxNOxMODELxRELEASExx

Футбольные федерации европейских стран грозят выходом из ФИФА 20.10.2021

Футбольные федерации Европы и Южной Америки крайне негативно воспринимают идею нынешнего руководства ФИФА о проведении чемпионата мира по футболу в двухлетнем цикле.
FIFA President Gianni Infantino delivers a speech at the 69th FIFA Congress at Paris Expo, Porte de Versailles in Paris on June 5, 2019. - Infantino was re-elected by acclamation for a second term on June 5, 2019. The 49 year-old, who took charge of FIFA in February 2016 after the departure of the disgraced Sepp Blatter, stood unopposed for re-election for a new four-year term which will run until 2023. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Федеральная прокуратура Швейцарии возбудила дело против главы ФИФА Инфантино 30.07.2020

По данным информагентств, Джанни Инфантино подозревается в участии в секретных встречах с федеральным прокурором Швейцарии.

Bulgaria v England - UEFA Euro 2020 Qualifying - Group A - Vasil Levski National Stadium. BulgariaÕs fans give a Nazi salute during the UEFA Euro 2020 Qualifying match at Vasil Levski National Stadium, Sofia. Picture date: 14th October 2019. Picture credit should read: David Klein/Sportimage via PA Images URN:46961667 | ###In Absprache mit Martin Muno eingestellt###

ФИФА может ввести запрет на посещение матчей для виновных в расизме 15.10.2019

Во время матча в Софии между Болгарией и Англией болельщики хозяев поля отметились расистскими выкриками. УЕФА и ФИФА могут пожизненно запретить виновным в подобных инцидентах ходить на футбол.
FIFA President Gianni Infantino delivers his speech during the 69th FIFA congress in Paris, Wednesday, June 5, 2019. Hours ahead of his re-election unopposed, Infantino tells 211 member federations that today “nobody talks about crisis.” (AP Photo/Alessandra Tarantino) |

Финансовые активы ФИФА составили почти 4 млрд евро 05.06.2019

За прошедшие три года прибыль Международной федерации футбольных ассоциаций составила 5,7 млрд евро. 83 процента этой суммы были получены во время ЧМ-2018 в России.
24.09.2018, Great Britain, London: 5645676 24.09.2018 FIFA President Gianni Infantino arrives for the Best FIFA 2018 Awards in London, England, September 24, 2018. Alexey Filippov / Sputnik Foto: Alexey Filippov/Sputnik/dpa |

ФИФА меняет формат клубного чемпионата мира 15.03.2019

С 2021 года в турнире смогут принимать участие 24 команды, а сам чемпионат будет проходить летом, заменив Кубок конфедераций.
DFB-Präsident Reinhard Grindel im DW-Interview mit Florian Bauer in Frankfurt am Main (12.3.2019) Foto: Cem Springer/DW

Глава Немецкого футбольного союза рассказал о планах по реформированию клубного ЧМ 13.03.2019

В интервью DW Райнхард Гриндель сообщил, что клубный ЧМ по футболу расширят до 24 команд. Однако сроки проведения первого турнира в новом формате пока неясны.
06.07.2018, Russland, Moskau: Wladimir Putin (M), Präsident von Russland, steht zusammen mit Lothar Matthäus (l-r), ehemaliger Fußballnationalspieler von Deutschland, Gianni Infantino, FIFA Präsident, Jorge Campos Navarrete, ehemaliger Nationalspieler von Brasilien, und Nikita Simonyan, Erster Vizepräsident der Russischen Fußballunion, stehen für ein Foto zusammen, nachdem Putin ein Fußball-Trikot überreicht bekommen hat. Foto: Alexei Druzhinin/Pool Sputnik Kremlin/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Бывших звезд футбола Маттеуса и ван Бастена критикуют за встречу с Путиным 09.07.2018

Маттеуса обвинили в двойной морали за то, что он ранее критиковал немецких футболистов за встречу с Эрдоганом. Нидерландские СМИ назвали поведение ван Бастена глупым, наивным и бессовестным.
MOSCOW, RUSSIA. DECEMBER 26, 2014. Ukrainian film director Oleg Sentsov, detained in Crimea on charges of terrorism, seen in a cage during a hearing into the investigator's request to extend his arrest at Moscow's Lefortovo District Court. Mikhail Pochuyev/TASS

Американский ПЕН-центр требует немедленно освободить Сенцова 07.06.2018

Американский ПЕН-центр направил письмо о Сенцове Путину и Инфантино. Под требованием освободить режиссера подписались 48 человек.
+++Optimiert für mobile Angebote+++ FIFA President Gianni Infantino delivers a speech during the 67 ordinary and extraordinary South American Football Confederation, CONMEBOL, congress in Santiago, Chile, Wednesday, April 26, 2017. (AP Photo/Esteban Felix) |

Президент ФИФА уверен в безупречной организации ЧМ-2018 05.06.2018

Во время предстоящего мирового первенства Россия докажет всему миру, что является открытой и гостеприимной страной, заявил Джанни Инфантино.
FIFA-Präsident Gianni Infantino spricht bei einer Pressekonferenz nach einem FIFA Council Meeting am 10.01.2017 in Zürich (Schweiz). (zu dpa «FIFA beschließt Mammut-WM mit 48 Teams - Klare Kritik von Löw & Co.» vom 10.01.2017) Foto: Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Президент ФИФА доволен подготовкой к проведению ЧМ-2018 в России 03.05.2018

Россия "абсолютно готова" к чемпионату мира по футболу, заявил Джанни Инфантино на встрече с президентом РФ Путиным.
01.07.2017 +++ SAINT PETERSBURG, RUSSIA - JULY 01: FIFA President Gianni Infantino speaks to the media during the Closing Press Conference of the FIFA Confederations Cup Russia 2017 on July 1, 2017 in Saint Petersburg, Russia. (Photo by Matthias Hangst/Getty Images)

Новый турнир ФИФА может принести федерациям миллионные доходы 02.05.2018

В Лиге наций ФИФА смогут принять участие более 200 национальных сборных, разбитых на семь дивизионов. Если в турнире победит европейская команда, то это принесет федерации до 75 млн долларов.
SOCHI, RUSSIA. NOVEMBER 11, 2015. Russia's President Vladimir Putin and Russia's Sport Minister Vitaly Mutko (R-L) visit the Federal Martial Arts Centre. Mikhail Metzel/TASS picture-alliance/dpa/Tass/M. Metzel

Комментарий: Мутко - пешка, которой можно и пожертвовать 28.12.2017

Все-таки это случилось. Мутко ушел с поста главы оргкомитета по подготовке ЧМ-2018. Путин просто не хочет больше никаких скандалов в преддверии чемпионата, считает Штефан Нестлер.
ARCHIV - Das Logo der FIFA ist am 31.03.2017 außen am Hauptsitz des Weltfußballverbandes in Zürich (Schweiz) zu sehen. (zu dpa-Meldung: «Schweiz» vom 31.03.2017) Foto: Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Россия вернулась в Совет ФИФА 19.09.2017

Россия вновь получила место в руководящем органе ФИФА. Алексей Сорокин получит пост, который ранее занимал Виталий Мутко.
May 24, 2016 Russian Sports Minister Vitaly Mutko speaks during an interview in Moscow, Russia, May 24, 2016. REUTERS/Sergei Karpukhin (c) Reuters/S. Karpukhin

Мутко отверг обвинения в допинге в адрес футболистов из РФ 01.07.2017

Виталий Мутко призывает доверять антидопинговым проверкам в адрес футболистов из РФ. Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что пока нет фактов, говорящих в пользу допинговых обвинений.
Russia's national team players bottom row from the left: Victor Faizulin, Dmitry Kombarov, Denis Glushakov, Alexander Kerzhakov, Alexander Samedov, top row from the left: Alexander Kokorin, Alexey Kozlov, Vasili Berezutsky, Sergey Ignashevich, Igor Akinfeev, and Roman Shirokov pose for a photo prior their World Cup Group F qualifying soccer match between Russia and Azerbaijan in Baku, Azerbaijan, Tuesday, Oct. 15, 2013.Russia qualified for the World Cup for the first time in 12 years by drawing 1-1 with 10-man Azerbaijan on Tuesday. (AP Photo/Alexander Mysyakin)

ФИФА заподозрила сборную РФ в применении допинга на ЧМ-2014 25.06.2017

Международная футбольная федерация проводит расследование в отношении сборной России в связи с подозрениями в применении допинга на мировом первенстве в Бразилии, сообщила британская газета Mail on Sunday.
Bildergalerie Bau eines Stadiums in St.Petersburg 23.11.2011 Ein Bild zeigt die allgemeine Ansicht des vorgeschlagenen neues Stadion Sankt Petersburg, der für Fußball WM-2018 in Russland gebaut werden. Das Stadion war von dem japanischen Architekten Kisho Kurokawa entworfen. An image released by the Russia 2018 FIFA World Cup Bid Committee on 23 November 2010, shows the general view of the proposed new Stadium Saint Petersburg which is to be built in St.Petersburg, Russia, by 2013 for hosting 2018 FIFA World Cup. The stadium is designed by Japanese architect Kisho Kurokawa and will offer a seating capacity of 68,000. EPA/RUSSIA 2018 FIFA WORLD CUP BID COMMITTEE EDITORIAL USE ONLY/NO SALES | (c) picture-alliance/dpa/Russia 2018 Fifa World Cup Bid C

ФИФА признала нарушения прав человека при строительстве стадиона ЧМ-2018 в РФ 25.05.2017

По данным норвежского издания Josimar, на объекте "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге в ужасающих условиях трудились "минимум 110" рабочих из КНДР.

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