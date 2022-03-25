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Де Оливейра

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Де Оливейра: другие публикации

Уборка пшеницы в Египте в районе дельты Нила

Пшеница дорожает из-за войны и коронавируса. Есть ли выход?

Пшеница дорожает из-за войны и коронавируса. Есть ли выход?

На фоне роста цен на пшеницу страх перед возможным голодом усиливается во многих странах. Что нужно делать ЕС?
Экономика и бизнес
25 марта 2022 г.
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