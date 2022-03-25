You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Регионы
Украина
Беларусь
Россия
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Де Оливейра
Пропустить раздел Де Оливейра: другие публикации
Де Оливейра: другие публикации
Пшеница дорожает из-за войны и коронавируса. Есть ли выход?
Пшеница дорожает из-за войны и коронавируса. Есть ли выход?
На фоне роста цен на пшеницу страх перед возможным голодом усиливается во многих странах. Что нужно делать ЕС?
Экономика и бизнес
25.03.2022
25 марта 2022 г.
На главную страницу