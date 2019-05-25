 Деятельность Медведева оценивают положительно только треть россиян | Новости из Германии о России | DW | 29.08.2019

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Россия

Деятельность Медведева оценивают положительно только треть россиян

Опрос "Левада-центра" показал, что две трети россиян одобряют работу президента Путина. Обратная картина - с оценкой деятельности Медведева и Госдумы.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев (октябрь 2018 года)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев (октябрь 2018 года)

Работа Владимира Путина на посту президента России встречает одобрение более двух третей россиян (67%), с неодобрением к ней относятся около трети жителей страны (31%). Это показал проведенный "Левада-центром" опрос, результаты которого были обнародованы в четверг, 29 августа. Почти зеркальная картина наблюдается относительно деятельности премьер-министра России Дмитрия Медведева - его работу одобряют 36% опрошенных, не одобряют - 63%.

Контекст

Согласно опросу ВЦИОМ, индекс доверия Путину за последний год упал с 45 до 25 процентов. Решение важных государственных вопрос президенту доверяют лишь менее трети россиян. (25.05.2019)

Кремль смягчает "антиэкстремистские" законы, чтобы избежать лишних скандалов. Его главная проблема - не блогеры-оппозиционеры, а так называемое путинское большинство, считает Константин Эггерт. (04.10.2018)

В целом деятельность российского правительства положительно оценивают 44 процента участников опроса, не одобряют 55%. Еще хуже, согласно опросу, жители России относятся к работе Госдумы: 37% респондентов одобряют деятельность российского парламента, а 60% - наоборот. Почти половина жителей страны (49%) считает, что дела в РФ идут "в правильном направлении". В то же время почти столько же (42%) оценивают пусть страны как неверный. Каждый десятый россиянин затруднился ответить на этот вопрос.

В мае 2019 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) заявил, что доверие россиян к Путину впервые достигло рекордно низкого уровня. Согласно опросу, "решение важных государственных вопросов доверили бы" Путину 31,7 процента опрошенных. Этот показатель был минимальным с 2006 года.

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    Автор: Сергей Елкин


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