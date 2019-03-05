Дефицит торгового баланса США достиг десятилетнего максимума

Несмотря на введение штрафных пошлин в отношении ряда стран, дефицит торгового баланса США в 2018 году достиг десятилетнего максимума. Как сообщает министерство торговли в Вашингтоне в среду, 6 марта, дефицит в прошлом году составил 621 млрд долларов, что почти на 70 млрд или 12,5% больше показателя 2017 года. Только в декабре дефицит составил 59,8 млрд долларов, то есть на 9,5 млрд долларов больше ноябрьского показателя.

Что касается торговых отношений с Китаем, то в 2018 году дефицит вырос до 419,2 млрд долларов. Так, экспорт США в КНР упал на 9,6 млрд до 120,3 млрд долларов, а импорт китайских товаров и услуг, напротив, вырос на 53,3 млрд до 487,9 млрд долларов.

В случае со странами Евросоюза торговый дефицит вырос почти на 18 млрд до 169,3 млрд долларов. При этом увеличился как импорт, так и экспорт. В частности, объем поставок из стран ЕС в США вырос на 53,3 млрд долларов до 487,9 млрд долларов.

США и Китай близки к урегулированию торгового конфликта

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал торговый дефицит в отношениях с Китаем и ввел таможенные пошлины на поставки ряда товаров из КНР, а также из Евросоюза и других стран.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила 3 марта со ссылкой на информированные источники, что Трамп и председатель КНД Си Цзиньпин могут подписать соглашение об урегулировании торгового конфликта между двумя странами 27 марта во Флориде. По информации издания, Китай в рамках соглашения может снизить пошлины на импорт из США, в том числе на сельскохозяйственные продукты, химикаты и автомобили. В ответ США постепенно отменят штрафные пошлины на импорт из КНР.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза Сельскохозяйственная продукция Евросоюз вел штрафные пошлины в размере 25 процентов в отношении некоторых американских товаров в ответ на решение Вашингтона обложить дополнительными тарифами европейские сталь и алюминий. В штрафном списке, который Брюссель отправил в ВТО, больше 150 позиций. Около четверти из них - продукты питания. Например, свежая и консервированная кукуруза и рис.

На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза Арахисовое масло В списке оказался и такой типично американский продукт, как арахисовое масло. Правда, жители ЕС едят его не так часто, как сами американцы. В Германии, например, потребление арахисового масла на душу населения составляет всего 70 граммов в год, а в целом в Евросоюзе - 100 граммов. При этом средний американец съедает за год около килограмма этого продукта.

На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза Апельсиновый сок Дополнительные ввозные пошлины введены на апельсиновый и клюквенный соки из США,...

На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза Американский виски ... а также на напитки покрепче. Дополнительная пошлина на американский виски тоже составила 25 процентов.

На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза Сигареты, сигары и табак В список товаров, на которые введеные дополнительные пошлины, попали американские сигареты и сигары, а также нюхательный и жевательный такак.

На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза Американские джинсы Американские джинсы тоже обложили новыми пошлинами. Однако европейские любители легендарной марки Levi's этого, скорее всего, не почувствуют, говорят эксперты. Ведь большинство джинсов ЕС импортирует не из США. В импорте текстиля в Германию, например, на американские товары приходится 0,2 процента.

На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза Мотоциклы и мопеды А вот для поклонников другой культовой марки из США, Harley-Davidson, введение дополнительных пошлин, скорее всего, не останется незамеченным. Цены на легендарные мотоциклы повысятся ровно на столько же, насколько и тарифы на ввоз, то есть на 25 процентов. Так что тем, кто не успел купить "железного коня" за 20 тысяч евро, придутся покупать его уже за 25 тысяч.

На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза Яхты и моторные лодки Введение штрафных пошлин в отношении товаров из США может ударить по карману и более состоятельных покупателей. Цены на американские яхты и моторные лодки, которые попали в список ЕС, скорее всего, тоже вырастут.

На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза Продукция сталелитейной и алюминиевой промышленности ЕС также обложил дополнительными пошлинами продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности из США. В список попали даже кухонная утварь и раковины из нержавеющей стали.

На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза Игральные карты Последним пунктом в подготовленном Брюсселем списке американских товаров значатся игральные карты. Правда, в отличие от всех остальных товарных категорий, дополнительные ввозные пошлины на них составляют всего 10 процентов. Автор: Ирина Филатова

