Дефицит песка в мире? Это реальность

Германия обеспечена песком на тысячелетия, а арабские страны, окруженные пустынями, вынуждены песок покупать. Как такое может быть, и кто в итоге оказывается в выигрыше?
Море, бесконечный пляж с теплым песком под ногами - настоящая идиллия для многих отдыхающих. Но знаете ли вы, что песок становится дефицитом?
Прежде всего, все больше песка требуется на строительство зданий и дорог. "Песок является важным сырьевым ресурсом", - указывает эксперт из Федерального ведомства Германии по наукам о земле и сырьевым ресурсам (BGR) Харальд Эльснер (Harald Elsner). Это ведомство, в частности, выполняет функции советника по вопросам возобновляемых природных ресурсов при правительстве. "Бетон, кирпич, асфальт, цемент - песок нужен везде", - указывает эксперт. По оценкам исследователей, работающих в рамках программы ООН по окружающей среде (UNEP), ежегодное потребление песка и гравия во всем мире превышает 40 миллиардов тонн.
В Германии песка хватит надолго
Только в Германии строители ежегодно используют 100 миллионов тонн песка, а при подъеме конъюнктуры эта цифра легко может возрасти. Владельцы песчаных карьеров в Германии продают в год продукции на 1,8 миллиарда долларов.
"Мы должны радоваться, что у нас большие запасы песка", - отмечает Эльснер. Действительно, запасов хватит надолго, хотя, указывает эксперт, серьезно их никто не подсчитывал. Геологи считают, что песком немцы обеспечены на несколько тысячелетий. Даже если учесть, что не все месторождения гравия и песка доступны к разработке, запасов хватит на несколько сотен лет.
Больше всего песка в строительной индустрии, по оценкам экспертов из BGR, потребляет Китай. За ним следуют США, Тайвань, Гонконг, Сингапур. В Европе крупнейшим потребителем является Германия.
Страны пустынь импортируют песок
Многие страны вынуждены импортировать песок. Среди них и арабские страны, где песка, казалось бы более чем достаточно. Но не все так просто. Песок из пустыни для строительства непригоден. Песчинки слишком мелкие и гладкие и плохо сцепляются между собой. Поэтому, к примеру, большие и прочные бетонные здания с использованием пустынного песка построить не получится.
Ученые во многих странах пытаются разрабатывать строительные материалы и из песка пустыни. Не отстают от них и практики. В Тюрингии, в частности, два предпринимателя разработали метод, как из песка пустыни делать полимерный бетон. Широкого распространения эти разработки пока не получили.
Пока покупать речной или морской песок получается дешевле. Поэтому арабские страны предпочитают импортировать песок для строительства - даже из Австралии.
Как исчезают острова
Крупнейшим на планете импортером песка уже несколько лет является Сингапур. Песок городу-государству нужен не только для строительства, но и для проводимой уже полвека программы увеличения территории за счет намыва суши. За последние 20 лет страна импортировала свыше 520 млн тонн песка.
Долгое время его главным поставщиком была Индонезия. Но в 2007 году власти запретили экспорт. Запрет не был неожиданным хотя бы потому, что за годы продажи песка в Сингапур Индонезия лишилась 24 песчаных островков.
Представители Greenpeace в Индонезии утверждают, однако, что даже после песочного эмбарго контрабандисты вывозят миллионы тонн. В Джакарте говорят, что контролируют ситуацию, но островки в архипелаге Риау продолжают таять на глазах.
После 2007 года сингапурские строители диверсифицировали источники поступления песка, включив в список поставщиков Китай, Вьетнам, Мьянму, Филиппины и Камбоджу. В середине июля 2017 года, однако, Камбоджа запретила его экспорт. Аналогичный запрет готовят власти Вьетнама.
Оставьте песок на пляже
Порой, чтобы не покупать песок для строительства за границей морские государства решают брать его с пляжей. В результате, к примеру, исчезают красивейшие пляжи танзанийского архипелага Занзибар.
В этом плане, конечно, за немецкие пляжи можно не опасаться. Но здесь существует другая проблема - непогода. К примеру, немецкие острова в Северном море страдают от зимних бурь. На острове Зюльт, к примеру, шторм может снести с пляжей до ста тысяч кубических метров песка. Чтобы сохранить пляжи острова каждый год к началу летнего сезона туда привозят почти миллион кубических метров песка, добытого с морского дна. Дорогое удовольствие, но без этих мероприятий от знаменитых пляжей мало бы что осталось.
Позволить себе такое в Италии могут не везде. А песок с пляжей исчезает и там. Но не из-за непогоды, а в чемоданах сентиментальных туристов. На Сардинии туристы ежегодно в качестве сувениров вывозят тонны песка, морских камушков и ракушек. В 2018 году был принят специальный закон, запрещающий такой вывоз. Его нарушителям грозит штраф до трех тысяч евро. "Пожалуйста, оставьте песок там, где он лежит", - говорится в специальной памятке для туристов, распространенной германским посольством в Риме.
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