Дефект двигателя или все же ракета? Почему упал украинский самолет

После крушения украинского самолета в Тегеране, унесшего жизни 176 человек, DW поговорила с двумя экспертами в области авиабезопасности о возможных причинах катастрофы и ее последствиях для международной гражданской авиации.

Уже через несколько часов после крушения украинского самолета Boeing 737-800 власти Ирана заявили, что оно произошло из-за возгорания двигателя лайнера, и исключили версию теракта, настаивая на том, что "никакой другой" причины крушения "Боинга", кроме технической, не было.

В то же время в интернете появились слухи, что самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ) могли по ошибке сбить иранские силы ПВО. Ведь катастрофа произошла вскоре после того, как Иран нанес ракетные удары по двум военным базам США в Ираке. С другой стороны, как пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на иранские СМИ, перед крушением пилоты не посылали сигнала о помощи.

Взрыв на борту украинского "Боинга"

Однако известный австралийский эксперт по авиации - главный редактор издания AirlineRatings.com Джефри Томас в интервью DW исключил возможность уничтожения украинского самолета ракетой.

Австралийский эксперт в области авиационной безопасности Джефри Томас

"Как мы знаем, на борту было много иранских граждан. Поэтому я уверен в том, что он не был мишенью, по которой намеренно или случайно был открыт огонь (со стороны Ирана. - Ред.)", - заявил эксперт. "По всей видимости, это была техническая проблема", - добавил он.

С точки зрения Томаса, в случае попадания в украинский "Боинг" ракеты, его бы полностью разнесло на части. В то же время имеется любительская видеозапись, на которой видно, что самолет загорелся после взлета, говорит Томас. "На записи видна вспышка, которая появляется еще до того, как самолет падает на землю, после чего происходит мощный взрыв, который, очевидно, и стал причиной гибели всех находящихся на борту", - комментирует эксперт.

Возгорание одного из двигателей Boeing 737-800

При этом данные сайта для отслеживания движения самолетов Flightradar24 говорят о том, что ни траектория полета, ни набор самолетом высоты не свидетельствовали о наличии каких-либо проблем, подчеркивает Томас.

В настоящий момент на месте крушения украинского "Боинга" продолжает работу комиссия иранских экспертов. По их данным, один из двигателей лайнера был в полном порядке, в то время как другой имел следы массивного возгорания, отмечает Томас. "Мы не знаем, почему пилоты не смогли совладать с огнем. После того, как связь с кокпитом прервалась, общение с ними стало невозможным", - говорит эксперт.

Эксперт по авиационной безопасности Тим ван Беверен

В то же время Тим ван Беверен (Tim van Beveren) - немецкий специалист в сфере авиационной безопасности - в интервью DW подчеркнул, что выводы о возможной связи между крушением лайнера МАУ с конфликтом между США и Ираном делать пока преждевременно. "Предположительно, первая информация о результатах работы экспертной комиссии появится лишь через несколько недель", - говорит ван Беверен, сравнивая расследование причин крушения самолета с "кропотливым собирание пазла из тысячи кусочков, которое невозможно закончить за пару часов".

По его словам, на фотографиях обломков самолета, видно, что повреждения двигателя имеют внутренний характер. "Это указывает на то, что в двигателе была проблема, которая могла стать критичной на такой важной стадии полета, как набор высоты", - говорит эксперт. Однако если иранская гражданская комиссия расследования причин авиакатастрофы придет к выводу, что причиной крушения украинского "Боинга" могло быть внешнее воздействие, дело будет передано в другие инстанции, добавляет ван Беверен.

Насколько безопасны лайнеры Boeing 737-800

По его словам, сотрудники Boeing должны будут получить возможность беспрепятственно обследовать место крушения и останки самолета, несмотря на конфликт между Тегераном и Вашингтоном, поскольку этого требует Международная конвенция гражданской авиации Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Личные вещи пассажиров украинского "Боинга" 737-800 авиакомпании МАУ, разбившегося под Тегераном

"Самолеты Boeing не падают с неба один за другим", - говорит ван Беверен. После крушения двух "Боингов" другой модели - 737 Max - в 2018-2019 годах в Индонезии и Эфиопии у производителя было много проблем, однако связь между крушениями лайнеров 737 Max и сегодняшней авиакатастрофой в Иране вовсе не очевидна, подчеркивает эксперт. По его данным, модель Boeing 737-800 считается очень надежной и используется в Германии многими авиакомпаниями.

С ним согласен и австралийский эксперт Джефри Томас. Лайнер Boeing 737-800 он называет "одной из самых надежных на сегодняшний день моделей, использующихся в коммерческой авиации". По данным Томаса, сегодня в мире летают более 7000 самолетов этого типа и они имеют "превосходную статистику в области безопасности".

Самолеты Boeing 737-800 в авиапарке МАУ

Как сообщил в среду на пресс-конференции глава авиакомпании МАУ Евгений Дыхне, лайнер Boeing 737-800, разбившийся в Иране, эксплуатировался с 2016 года и был одним из лучших авиапарке компании. По словам Дыхне, только в понедельник борт прошел необходимую техническую проверку, в ходе которой не было замечено никаких проблем.

Boeing 737-800 авиакомпании МАУ в киевском аэропорту Борисполь в 2016 году

Результаты этой проверки, как и всю предысторию техобслуживания и инспекций самолета Boeing 373-800, разбившегося в Иране, авиакомпания МАУ теперь должна будет передать для анализа иранской комиссии, которая проводит расследование, поясняет ван Беверен. "На данный момент есть инфомация о том, что самолет совершил вылет из аэропорта Тегерана с задержкой в один час. Однако что стало причиной этой задержки, пока сказать нельзя", - отмечает эксперт.

Международные авиакомпании отказываются от полетов над Ираном и Ираком

Тем временем стало известно, что ряд международных авиакомпаний, в том числе немецкая Lufthansa, после крушения украинского "Боинга" в Иране отменили рейсы в Тегеран и иракский город Эрбил, в котором находится одна из двух из военных баз США, которые накануне подверглись обстрелу иранскими ракетами

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило всем зарегистрированным в Соединенных Штатах авиакомпаниям летать в воздушном пространстве над Ираном, Ираком, а также Оманским и Персидским заливами, предупредив о возможных ошибках в идентификации гражданских самолетов в регионе конфликта между США и Ираном.

"Напряженная ситуация в регионе отражается, конечно, и на гражданской авиации", - комментирует ван Беверен, вспоминая при этом историю малайзийского "Боинга", сбитого в 2014 году в Украине.

"Полеты над регионами, в котором ведутся военные действия, никогда не были безопасными. Пока война не была официально объявлена ни одной из сторон, но все-таки в сложившейся ситуации вряд ли можно порекомендовать (гражданским самолетам. - Ред.) влетать в это воздушное пространство, - говорит ван Беверен. - Ведь никогда не знаешь, что может пойти не так".

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