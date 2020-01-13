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Детройт

Bildnummer: 53933505 Datum: 11.04.2010 Copyright: imago/Karina Hessland Gedenkfeier 65. Jahrestag der Befreiung des KZ Buchenwald und Mittelbau-Dora Weimar , Gedenkstätte Buchenwald 65. Jahrestages der Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora Gedenkfeier auf dem ehemaligen Appellplatz im Bild : niedergelegte Kränze mit roten und weißen Nelken Gesellschaft Politik Gedenkfeier Jahrestag Befreiung KZ kbdig xcb 2010 quer o00 Gedenken, Blumen Bildnummer 53933505 Date 11 04 2010 Copyright Imago Karina Hessland Memorial 65 Anniversary the Liberation the KZ Buchenwald and Mittelbau Dora Weimar Memorial Buchenwald 65 Anniversary the Liberation the Concentration camps Buchenwald and Mittelbau Dora Memorial on the former Appeal court in Picture Niedergelegte Wreaths with Red and whitening Carnations Society politics Memorial Anniversary Liberation KZ Kbdig 2010 horizontal o00 Remembrance Flowers

Умер режиссер "Приключений Электроника" Константин Бромберг 13.01.2020

Советский режиссер, известный по картинам "Приключения Электроника" и "Чародеи", скончался в Детройте на 81-м году жизни.

Альянс VW и Ford: как будут сотрудничать автогиганты? (16.01.2019) 16.01.2019

Volkswagen и Ford выпустят совместный пикап, коммерческий фургон и микроавтобус, а также займутся разработкой электромобилей.
7.1.2019 Messebesucher auf der Detroit Motor Show 2018

Почему немцы не поедут на автосалон в Детройте 13.01.2019

Выставка в Детройте теряет популярность у автопроизводителей. Причины этого - в материале DW.
ARCHIV 2015 *** ARCHIV - Martin Winterkorn, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, steht am 13.04.2015 beim Eröffnungsrundgang der Hannover Messe in Hannover (Niedersachsen) am Stand von Volkswagen. Foto: Friso Gentsch/dpa (Zu dpa: Das Bangen der Bosse: US-Sammelklagen zielen auf VW-Manager vom 25.02.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/F. Gentsch

В США выдан ордер на арест экс-главы Volkswagen 05.05.2018

Суд в Детройте выдал ордер на арест Мартина Винтеркорна в рамках "дизельного скандала". Однако пока бывший глава Volkswagen находится в ФРГ, депортация ему не грозит.

Автосалон в Детройте: электромобиль и двигатели внутреннего сгорания соревнуются за будущее (17.01.2018) 17.01.2018

Автосалон в американском Детройте как нельзя лучше отражает проблемы автоиндустрии: противостояние электромобиля с бензиновыми и дизельными двигателями.
BRAUNSCHWEIG, DEUTSCHLAND - 21.05.2015 - WIRTSCHAFT - Tankstelle Clean Car, Zapfsaeule, eine Tankpistole mit Diesel, Feature | Verwendung weltweit

Экс-сотрудник VW приговорен в США к 40 месяцам тюрьмы по делу о "дизельгейте" 25.08.2017

Бывшего инженера Volkswagen приговорили в Детройте к 40 месяцам тюрьмы, а также штрафу в 200 тысяч долларов. Прокуратура настаивала на более мягком наказании.
--FILE--The logo of Volkswagen is pictured during an auto show in Shanghai, China, 20 April 2015. Three months after announcing the biggest annual loss in the company's history for 2015 due to its diesel emissions scandal, Volkswagen in July unveiled unexpectedly high profits for the first half of this year, fuelled by sales of VW cars in China. There, unlike Europe and the US, the VW brand has not been tarnished by the German carmaker's scandal, and Chinese demand for vehicles is strong in spite of the country's economic slowdown. But China's tolerance for polluting vehicles ¡ª the market is dominated by cars powered by petrol engines ¡ª is now drawing to an end. A rollout of new legislation due to be completed by 2020 aims to tighten China's rules on cars' emissions and fuel economy, bringing them into line with western countries and thereby curbing the industry's contribution to global warming and air pollution. |

Топ-менеджеру Volkswagen в США грозит 169 лет тюрьмы 13.01.2017

Суд в Детройте оставил под арестом топ-менеджера VW Оливера Шмидта, обвиняемого в причастности к "дизельгейту", отказав в освобождении под залог. Шмидт был задержан 7 января перед вылетом в Германию.

Самые дорогие новинки автосалона в Детройте (09.01.2017) 09.01.2017

На автосалоне в Детройте состоялся показ The Gallery, на котором представили две дюжины эксклюзивных автомобилей. Самый дорогой суперкар – Bugatti Chiron.
Aug. 8, 2016*** DETROIT, MI - AUGUST 8: Republican presidential candidate Donald Trump delivers an economic policy address detailing his economic plan at the Detroit Economic Club August 8, 2016 in Detroit Michigan. Donald Trump is expected to attend a fundraiser in Canton, OH later today. (Photo by Bill Pugliano/Getty Images) Getty Images/B. Pugliano

Комментарий: Программная речь Трампа - абсолютный национализм 09.08.2016

Представляя свою экономическую программу, Дональд Трамп показал, насколько угрожающе националистичен курс, который он намерен проводить, если станет президентом США, считает Инес Поль.
Bei der North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit (Michigan) wird am 11.01.2016 das BMW M2 Coupe präsentiert. Die diesjährige NAIAS findet vom 11. - 24. Januar 2016 statt. Foto: Uli Deck/dpa

Видео: Самые роскошные премьеры автошоу в Детройте 15.01.2016

Европейские и американские производители на автосалоне в Детройте соревновались в эффектности своих новинок.

Самые роскошные премьеры автошоу в Детройте (15.01.2016) 15.01.2016

Европейские и американские производители на автосалоне в Детройте соревновались в эффектности своих новинок.
Der Mercedes-Benz Messestand, aufgenommen am 12.01.2016 beim zweiten Pressetag bei der North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit (Michigan). Foto: Uli Deck/dpa

Детройтский автосалон-2016: немцы в тренде 15.01.2016

Сразу несколько суперпремьер прошли на автосалоне в Детройте, одном из важнейших в мире автоиндустрии. Солидная доля новинок - от немецких автогигантов. Главные экспонаты Детройта - от DW.
Der Mercedes-Benz Messestand, aufgenommen am 12.01.2016 beim zweiten Pressetag bei der North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit (Michigan). Foto: Uli Deck/dpa

Детройтский автосалон - 2016: немцы в тренде 15.01.2016

Сразу несколько суперпремьер прошли на автосалоне в Детройте, одном из важнейших событий в автоиндустрии. Солидная доля новинок - от немецких автогигантов. Главные экспонаты Детройта - в галерее DW.

Как немецкий автопром борется за американский рынок (14.01.16) 14.01.2016

Немецкие автоконцерны по-прежнему делают ставку на экономичные модели. У американских производителей - совсем другая статегия.
11.01.2016 **** Bildunterschrift:DETROIT, MI - JANUARY 11: The Chevrolet exhibit is shown on the first day of media preview days at the 2016 North American International Auto Show on January 11, 2016 in Detroit, Michigan. The NAIAS runs from January 11th to January 24th and will feature over 750 vehicles and interactive displays. (Photo by Bill Pugliano/Getty Images) @ Getty Images/B. Pugliano

Детройт-2016: автогиганты снимают сливки экономического роста в США 11.01.2016

11 января открылся автосалон в Детройте - важнейшее событие в мире автоиндустрии. Немецкие компании в тренде и на фоне роста экономики США собираются завоевать местный рынок.
ARCHIV - Der Verkäufer eines Waffengeschäftes in Wichita, Kansas, USA, greift am 26.06.2008 in einer Auslage nach einer Pistole. Nach der blutigen Schießerei in Aurora ist das Waffenrecht in den USA wieder in der Diskussion. Foto: Larry W. Smith dpa (zu dpa Experte: Für viele Amerikaner sind Waffen Teil ihrer Identität vom 23.07.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В двух городах США обстреляли участников вечеринок 21.06.2015

Участники вечеринок в Детройте и Филадельфии обстреляны неизвестными. В общей сложности погиб один человек еще более 10 - ранены, в том числе полуторагодовалый ребенок.
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