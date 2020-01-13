Топ-менеджеру Volkswagen в США грозит 169 лет тюрьмы

Суд в Детройте оставил под арестом топ-менеджера VW Оливера Шмидта, обвиняемого в причастности к "дизельгейту", отказав в освобождении под залог. Шмидт был задержан 7 января перед вылетом в Германию.