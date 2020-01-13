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Советский режиссер, известный по картинам "Приключения Электроника" и "Чародеи", скончался в Детройте на 81-м году жизни.
Volkswagen и Ford выпустят совместный пикап, коммерческий фургон и микроавтобус, а также займутся разработкой электромобилей.
Выставка в Детройте теряет популярность у автопроизводителей. Причины этого - в материале DW.
Суд в Детройте выдал ордер на арест Мартина Винтеркорна в рамках "дизельного скандала". Однако пока бывший глава Volkswagen находится в ФРГ, депортация ему не грозит.
Автосалон в американском Детройте как нельзя лучше отражает проблемы автоиндустрии: противостояние электромобиля с бензиновыми и дизельными двигателями.
Бывшего инженера Volkswagen приговорили в Детройте к 40 месяцам тюрьмы, а также штрафу в 200 тысяч долларов. Прокуратура настаивала на более мягком наказании.
Суд в Детройте оставил под арестом топ-менеджера VW Оливера Шмидта, обвиняемого в причастности к "дизельгейту", отказав в освобождении под залог. Шмидт был задержан 7 января перед вылетом в Германию.
На автосалоне в Детройте состоялся показ The Gallery, на котором представили две дюжины эксклюзивных автомобилей. Самый дорогой суперкар – Bugatti Chiron.
Представляя свою экономическую программу, Дональд Трамп показал, насколько угрожающе националистичен курс, который он намерен проводить, если станет президентом США, считает Инес Поль.
Европейские и американские производители на автосалоне в Детройте соревновались в эффектности своих новинок.
Сразу несколько суперпремьер прошли на автосалоне в Детройте, одном из важнейших в мире автоиндустрии. Солидная доля новинок - от немецких автогигантов. Главные экспонаты Детройта - от DW.
Сразу несколько суперпремьер прошли на автосалоне в Детройте, одном из важнейших событий в автоиндустрии. Солидная доля новинок - от немецких автогигантов. Главные экспонаты Детройта - в галерее DW.
Немецкие автоконцерны по-прежнему делают ставку на экономичные модели. У американских производителей - совсем другая статегия.
11 января открылся автосалон в Детройте - важнейшее событие в мире автоиндустрии. Немецкие компании в тренде и на фоне роста экономики США собираются завоевать местный рынок.
Участники вечеринок в Детройте и Филадельфии обстреляны неизвестными. В общей сложности погиб один человек еще более 10 - ранены, в том числе полуторагодовалый ребенок.
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