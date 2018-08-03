 Десятки человек погибли в результате взрыва в мечети в Афганистане | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Десятки человек погибли в результате взрыва в мечети в Афганистане

Взрыв в мечети во время пятничной молитвы осуществили, по некоторым данным, два террориста-смертника. Погибло не менее 25 человек.

Военнослужащий сил безопасности Афганистана

По некоторым данным, два террориста-смертника подорвали себя во время пятничной молитвы в шиитской мечети города Гардез на востоке Афганистана. Как сообщило в пятницу, 3 августа, агентство AP, речь идет минимум о 25 погибших и десятках раненых в результате теракта.

Контекст

ИГ активизируется, талибы наступают в Кундузе - начало мая усилило опасения тех, кто с пессимизмом смотрит на положение в Афганистане. Как справляется с вызовами президент Гани с союзниками? (05.05.2018)

В провинции Фарах взорван пассажирский автобус. В Джалалабаде неизвестные ворвались в ведомство по делам беженцев и удерживают несколько десятков заложников. (31.07.2018)

По оценкам медиков, число погибших вероятнее всего будет расти. Как заявил агентству AFP, глава местного органа здравоохранения, в больницы были доставлены 60 раненых, многие из которых находятся в тяжелом состоянии.

Количество терактов в Афганистане за последний месяц заметно возросло. Чаще всего их совершают сторонники радикального движения "Талибан" или экстремистской организации "Исламское государство".

 Смотрите также:

  • Afghanische Polizeikräfte Ausbildung durch deutsche Polizei

    Крэш-курс для афганских полицейских

    12-летняя миссия завершается

    С 2002 года Германия в рамках совместного проекта GPPT (German Police Projekt Team) оказывает поддержку афганскому правительству в создании полицейских структур, ориентирующихся на принципы правового государства. Кроме того, уже 7 лет ФРГ помогает Афганистану по программе европейской полицейской миссии Europol, в которой участвуют более 20 стран.

  • Afghanistan Polizei Kabul 2013

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Различные задачи

    Одна из важных составляющих немецкой стратегии в Афганистане - подготовка инструкторов, которые затем сами будут обучать сотрудников полиции по всей стране. Europol же занимается обучением полицейских на руководящих постах. Цель этой программы - развитие управленческих структур и коммуникации, создание эффективной уголовной полиции.

  • Ausbildung afghanischer Polizisten durch deutsche Militärpolizei in Faisabad

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Профессиональное обучение за несколько недель

    Курс обучения для полицейских, которые будут патрулировать улицы, длится 8 недель. Как обращаться с оружием, как производить задержание, как вести допрос с соблюдением прав задержанного? Это в настоящее время преподают новичкам. Многие из них не умеют читать и писать. Поэтому их еще учат грамоте.

  • Kadetten der afghanische Nationalpolizei

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Критика и сомнения

    Сегодня многие сомневаются в том, что после вывода сил международной коалиции афганские полицейские сумеют обеспечить безопасность в стране. Кроме проблем административного характера, связанных с организацией и логистикой, есть и другие. Например, процветающая в Афганистане коррупция. Местную полицию афганцы считают одной из самых коррумпированных структур.

  • Afghanistan Polizei

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Четыре города

    Бундесвер обучает полицейских в четырех городах страны - Файзабаде, Кундузе, Мазари-Шарифе и Кабуле. Файзабад и Кундуз уже переданы под контроль афганских властей. До конца 2014 года - параллельно с выводом контингента ISAF - афганские полицейские постепенно будут брать на себя ответственность за обеспечение безопасности в двух других городах.

  • Afghanistan Polizei Polizist Kundus Sandkastenraum Ausbildung German Police Project Team GPPT

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Немцы обучают не только полицейских

    Германия помогает в обучении не только полицейских. Немецкое Общество международного сотрудничества (GIZ) проводит курсы для электриков, сантехников и других специалистов. Они, в частности, будут поддерживать в надлежащем состоянии помещения, специально оборудованные под семинары для полицейских.

  • Polizei Afghanistan

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Требуются женщины-полицейские

    В афганской полиции не хватает женщин. В мусульманской стране недопустимо, чтобы задержание или обыск проводили мужчины, если эти меры применяются по отношению к женщинам. Поэтому бундесвер организовал специальные курсы для женщин-полицейских. Их учат и другим практическим навыкам, например, нападению и самообороне.

  • Afghanistan Angriff auf Ausländer-Viertel in Kabul

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Профессия с риском для жизни

    После того, как ответственность за обеспечение безопасности в стране стала переходить в руки местых властей, в стране резко возросло число полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей. По данным МВД, только в период с марта по сентябрь 2013 года в Афганистане было убито около 1800 сотрудников полиции - в два раза больше, чем за аналогичный период 2012 года.

    Автор: Эстер Фельден, Наталья Позднякова


Смотреть видео 01:40
Now live
01:40 мин

Как юный афганец чуть не стал смертником (05.06.2017)

Контекст

Крэш-курс для афганских полицейских

После вывода из Афганистана военнослужащих миссии ISAF местным полицейским предстоит самостоятельно обеспечивать безопасность в стране. Сейчас они проходят подготовку у европейских инструкторов. (26.03.2014)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как юный афганец чуть не стал смертником (05.06.2017)  

Теракт в дипломатическом квартале Кабула  

С какими чувствами уходит бундесвер из Афганистана  

Самые читаемые

Комментарий: "Неблагодарные" армяне рассердили Путина  

Украина возмущена заявлением премьер-министра Венгрии  

От Украины до Сирии: какие санкции США ввели в отношении России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно