 Десятки тысяч человек вышли на антиправительственные протесты в Гонконге | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.07.2019

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Мир

Десятки тысяч человек вышли на антиправительственные протесты в Гонконге

Жители Гонконга массово протестуют против влияния Китая на политику автономии и требуют отставки главы администрации.

Антиправительственные протесты в Гонконге

Антиправительственные протесты в Гонконге, 21 июля 2019

Седьмую неделю подряд в Гонконге продолжаются массовые антиправительственные протесты. Десятки тысяч демонстрантов в воскресенье, 21 июля, вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство прокитайской политикой администрации этой автономии КНР. Они требуют отзыва законопроекта об экстрадиции в КНР, проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам.

Несмотря на то, что в начале июля Лам объявила о "кончине" законопроекта об экстрадиции в КНР, который на протяжении многих недель вызывал беспрецедентно масштабные протесты, она не выполнила требований демонстрантов о незамедлительном отзыве этого законопроекта. Протесты продолжились, временами перерастая в насилие.

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Намерение правительства автономии разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей и преступников властям КНР вызвал самые массовые протесты в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году.

Китай при передаче ему Гонконга в 1997 году заверил Великобританию в том, что сохранит на этой территории основные права человека, такие, как свобода слова и печати, на протяжении как минимум 50 лет. Усилившееся оппозиционное движение в Гонконге обвиняет правительство автономии в том, что оно, по их мнению, все больше нарушает принцип "одна страна, две системы".

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    Автор: Ефим Шуман


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