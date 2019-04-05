 Десятки тысяч немцев протестуют против растущих квартплат | Новости из Германии о Германии | DW | 06.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Десятки тысяч немцев протестуют против растущих квартплат

Организаторы акций протеста предлагают властям выкупить квартиры у крупных собственников и сдавать их по льготным ценам. Акции прошли в 18 немецких и 13 европейских городах.

Протесты в Берлине против роста квартплат

Протесты в Берлине против роста квартплат

Десятки тысяч жителей немецкой столицы приняли в субботу, 6 апреля, участие в акциях против растущей арендной платы за квартиры. По данным одного из организаторов мероприятия - "Объединения против выселения и безумия квартплат" – в нем приняли участие почти 35 000 человек, представляющие более 260 организаций и групп. Полиция не называет точное число участников, говоря о многих тысячах демонстрантов.

Контекст

В ФРГ немало городов, где из-за экономического бума растет число вакансий, а средняя квартплата при этом остается низкой, установили ученые института IW в Кёльне. (27.08.2018)

Парадоксально, но факт: в Германии хозяину квартиры очень сложно повысить квартплату, квартиросъемщику снизить ее - гораздо легче. (21.07.2015)

Организаторы акции дали старт законодательной инициативе, предусматривающей отчуждение жилого фонда из собственности концернов - владельцев квартир. По предложениям активистов, концерны, имеющие в собственности более трех тысяч квартир, должны в добровольно-принудительном порядке продать их земельным властям. Перешедшие в муниципальную собственность жилые помещения, в свою очередь, предполагается сдавать по более низким ценам.

Для того, чтобы законодательная инициатива приобрела статус законопроекта для рассмотрения в бундестаге, ее в течение шести месяцев должны подписать 20 000 человек. Объединения недовольных квартиросъемщиков планируют собрать необходимые подписи в течение ближайшего времени.

Схожие акции прошли в субботу также в 18 немецких и 13 европейских городах.

Глава социал-демократов против выкупа квартир

Глава входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СдПГ) Андреа Налес (Andrea Nahles) заявила, что выступает против изъятия квартир  у крупных собственников. По ее мнению, те средства, которые могут быть затрачены на эту акцию, необходимо просто направить на строительство нового дешевого социального жилья.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Немцы снимают квартиры

    Особенности жилья в Германии

    Немцы снимают квартиры

    Семь из каждых десяти жителей стран Евросоюза живут в собственных домах и квартирах. Но, во-первых, подавляющее большинство - это сельское население, а, во вторых, в Германии ситуация другая. Больше половины жителей страны предпочитают снимать жилье - в первую очередь, потому что они хотят оставаться мобильными. Самые популярные - малоквартирные дома. Таких строится в последние годы больше всего.

  • Современная архитектура

    Особенности жилья в Германии

    Современная архитектура

    Разумеется, строятся в Германии и многоквартирные дома. Но часто - не типовые, не безликие "коробки", а дома интересной, оригинальной архитектуры - как, например, дюссельдорфский комплекс Der Neue Zollhof.

  • Добровольная коммуналка

    Особенности жилья в Германии

    Добровольная коммуналка

    Жилье в Германии, за небольшими исключениями, частное, и лучшие квартиры в престижных районах больших городов стоят немало. Поэтому, скажем, студенты предпочитают селиться в так называемых добровольных коммуналках (Wohngemeinschaft). Самый большой плюс таких жилищных сообществ: плату за квартиру можно поделить на несколько человек. Кухню и ванную, как и положено в коммуналке, убирают по очереди.

  • Ддом в берлинском районе Пренцлауер Берг в 1980-е годы

    Особенности жилья в Германии

    Без ремонта

    В бывшей ГДР жилищный вопрос пытались решить, строя микрорайоны блочно-панельных многоэтажек, как это было и в Советском Союзе. Но очень многие продолжали жить в домах, построенных еще в XIX веке, в которых в лучшем случае делали косметический ремонт (на снимке: дом в берлинском районе Пренцлауер Берг в 1980-е годы). Их реставрировали лишь после объединения Германии.

  • Деревня в Нойкирхене

    Особенности жилья в Германии

    Вот моя деревня...

    Конечно, немцы живут не только в больших городах. Но качество жилья в сельской местности Германии практически не отличается от качества городских квартир. Дома - благоустроенные, со всеми удобствами, с горячей водой, дороги - прекрасные... Вот только развлечений меньше.

  • Внутренний дворик

    Особенности жилья в Германии

    Внутренний дворик

    Но вернемся в немецкие города. Старые городские застройки немецкой столицы знамениты, кроме всего прочего, своими внутренними двориками, в которых когда-то часто располагались небольшие мастерские. Сегодня здесь играют дети, стоят детские коляски и велосипеды...

  • Домик в пригороде

    Особенности жилья в Германии

    Домик в пригороде

    Очень популярны у немецкого среднего класса односемейные домики, которых много в пригородах больших городов. Стоят они немало (в среднем, 300-500 тысяч евро), зато ипотечная ссуда сейчас в Германии очень низкая: около двух процентов годовых, если вы берете, скажем, половину этой суммы на десять лет. А если не покупать, а снимать такой дом, то он обойдется чуть дороже, чем городская квартира.

    Автор: Инга Ваннер, Элизабет Грениэр


Смотреть видео 01:47

Как россиянам продают недвижимость в Берлине

Контекст

Особенности жилья в Германии

Где предпочитают жить немцы: в многоэтажках, отреставрированных старых домах, а, может быть, в коммуналках? Особенности жилья в Германии – в фотогалерее DW. (25.08.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Энергоэффективность дома по-немецки  

Церкви, превращенные в квартиры  

Как россиянам продают недвижимость в Берлине  

Реклама

Самые читаемые

Запрет проституции в Германии: "за" и "против"  

"Внимание, камера!": Как теледебаты (не) меняли ход истории  

Война за память: чем властям Беларуси мешают кресты в Куропатах  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно