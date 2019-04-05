Десятки тысяч немцев протестуют против растущих квартплат

Десятки тысяч жителей немецкой столицы приняли в субботу, 6 апреля, участие в акциях против растущей арендной платы за квартиры. По данным одного из организаторов мероприятия - "Объединения против выселения и безумия квартплат" – в нем приняли участие почти 35 000 человек, представляющие более 260 организаций и групп. Полиция не называет точное число участников, говоря о многих тысячах демонстрантов.

Организаторы акции дали старт законодательной инициативе, предусматривающей отчуждение жилого фонда из собственности концернов - владельцев квартир. По предложениям активистов, концерны, имеющие в собственности более трех тысяч квартир, должны в добровольно-принудительном порядке продать их земельным властям. Перешедшие в муниципальную собственность жилые помещения, в свою очередь, предполагается сдавать по более низким ценам.

Для того, чтобы законодательная инициатива приобрела статус законопроекта для рассмотрения в бундестаге, ее в течение шести месяцев должны подписать 20 000 человек. Объединения недовольных квартиросъемщиков планируют собрать необходимые подписи в течение ближайшего времени.

Схожие акции прошли в субботу также в 18 немецких и 13 европейских городах.

Глава социал-демократов против выкупа квартир

Глава входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СдПГ) Андреа Налес (Andrea Nahles) заявила, что выступает против изъятия квартир у крупных собственников. По ее мнению, те средства, которые могут быть затрачены на эту акцию, необходимо просто направить на строительство нового дешевого социального жилья.

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