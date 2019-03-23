 Десятки тысяч жителей Германии вышли на акции за ″спасение интернета″ | Новости из Германии о Германии | DW | 23.03.2019

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Германия

Десятки тысяч жителей Германии вышли на акции за "спасение интернета"

В одном только Мюнхене на акцию против реформы авторского права в ЕС на улицы вышло 40 тысяч человек. Критики реформы опасаются, что она приведет к ограничениям в интернете.

протесты в Берлине

Участники акции в поддержку свободы интернета в Берлине

Десятки тысяч жителей Германии приняли в субботу, 23 марта, участие в акциях протеста против реформы авторского права в Евросоюзе, которая, как опасаются ее критики, приведет к ограничению свобод в интернете. В Мюнхене, по данным полиции, на улицы вышло 40 тысяч человек, несущих плакаты: "Спаси свой интернет" и "Не ломайте интернет".

Контекст

Активисты в Берлине собрали 3500 человек на акцию против реформы авторского права в Евросоюзе. Ее противники указывают на возможные ограничения свободы мнений в интернете. (02.03.2019)

Согласно реформе авторского права в ЕС, СМИ, в частности, положено вознаграждение, если их материалы повторно использовались агрегаторами или соцсетями, например Google или Facebook. (14.02.2019)

В Кельне на акцию вышло около 10 тысяч человек. В Гамбурге, Ганновере, Берлине, Дюссельдорфе организаторы насчитали несколько тысяч участников.

Акции в защиту свободного интернета проводятся в Германии уже несколько недель, судьба вызвавшего их проекта закона будет решаться во вторник в Европарламенте.  Реформа, суть которой заключается в модернизации авторского права в эпоху цифровых технологий, обсуждается в Евросоюзе с 2016 года. Вокруг законопроекта велись ожесточенные дискуссии.

Интернет-компании протестуют против реформы 

Крупные интернет-компании, в том числе Google и Wikipedia, высказывались против некоторых статей реформы. Речь, в частности, шла о статьях 11 и 13. Первая обязывает агрегаторы или социальные сети платить СМИ за повторное использование их материалов. Вторая подразумевает ответственность  интернет-порталов за нарушение авторских прав их пользователями.

Для вступления в силу решение должно быть еще одобрено представителями всех стран-членов Европейского Союза и Европарламентом. Как указывает агентство dpa, эти процедуры в подобных случаях чаще всего носят формальный характер.

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    Автор: Наталия Лазарева


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