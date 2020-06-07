Десятки кораблей НАТО вышли в Балтийское море для маневров

Порядка 29 кораблей, а также 29 единиц авиатехники задействованы в масштабных военно-морских учениях НАТО BALTOPS 2020, которые под эгидой Европейского командования ВС США стартовали в воскресенье, 7 июня, на юго-западе Балтийского моря вблизи побережья Германии и Дании.

Как уточнили в пресс-службе Североатлантического альянса, в учениях принимают участие около 3 тыс. военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также двух партнеров альянса: Швеции и Финляндии.

К маневрам, которые продлятся до 16 июня, подключены две оперативные корабельные группы - Первая постоянная военно-морская группа НАТО (SNMG1) и Первая постоянная минно-тральная группа НАТО.

В связи с пандемией коронавируса учения будут осуществляться исключительно на море, наземных операций не предусмотрено.

"Балтийское море имеет большое значение для региональной стабильности. На всем протяжении маневров мы будем демонстрировать единство, которому в условиях непредсказуемости привержены союзники и партнеры в интересах защиты ценностей, территории и людей", - подчеркнул командующий SNMG1 Ингве Скоглунд.

В Госдуме сочли маневры антироссийскими

В свою очередь первый заместитель главы комитета российской Госдумы по обороне Андрей Красов высказал мнение, что учения носят явный антироссийский характер.

"Мировое сообщество еще не справилось с эпидемией коронавируса. Не лучше НАТО сейчас заняться этим вопросом?" - цитирует Красова агентство "Интерфакс".

С начала пандемии коронавируса до середины мая силы НАТО совершили более 100 операций по поддержке стран-членов альянса и его партнеров, сообщили ранее в правительстве ФРГ. Речь идет о срочной транспортировке медицинского персонала и пациентов, полевых госпиталей и средств медицинской защиты.

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