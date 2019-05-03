 Десяти миллионам человек в КНДР угрожает голод | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.05.2019

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Мир

Десяти миллионам человек в КНДР угрожает голод

Около 40 процентов населения Северной Кореи оказались перед угрозой голода, говорится в докладе двух организаций ООН. Всемирная продовольственная программа собирает гуманитарную помощь для жителей окрестностей Пхеньяна.

Питание детей в Северной Корее, май 2018 г.

Питание детей в Северной Корее, май 2018 г. Фото распространено Всемирной продовольственной программой ООН

Как минимум десяти миллионам жителей Северной Кореи, по данным ООН, угрожает голод. Об этом говорится в докладе Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, представленном в пятницу, 3 мая.

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Как заявил представитель ВПП Эрве Верхозель, запасов продовольствия в КНДР не хватит до следующего урожая - для обеспечения 25-миллионного населения недостает около 1,4 миллионов тонн продуктов питания.

По словам Верхозеля, из-за засухи, сильной жары и наводнений последний урожай оказался наихудшим за десятилетие. Многие семьи - в некоторых районах 43 процента населения - страдают от хронического недоедания, поэтому каждый пятый ребенок отстает в развитии. Государственный паек был уменьшен с 380 до 300 граммов в день.

Представитель ВПП назвал ситуацию очень серьезной, которая усугубится еще сильнее, если не будет предоставлена помощь со стороны. Всемирная продовольственная программа занимается подготовкой гуманитарной помощи для 770,5 тысячи женщин и детей в окрестностях столицы КНДР Пхеньяна.

На вопрос, почему международное сообщество должно помогать стране, которая бросает миллиарды на ракетную и ядерную программу, Верхозель ответил: "Мы не вмешиваемся в политику. Когда мы видим, что люди в беде, мы должны помочь".

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