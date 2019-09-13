Депутат о выборах СПб: Полиция выгнала оппозицию, избирком менял бюллетени

Муниципального депутата в Санкт-Петербурге Илью Шмакова полицейские силой вывели из здания избиркома при пересчете голосов. В интервью DW он рассказал о многочисленных нарушениях.
Предварительные итоги муниципальных выборов в Санкт-Петербурге, прошедших 8 сентября, все еще не известны. В отдельных округах голоса пересчитывают. По словам наблюдателей и оппозиционных кандидатов, пересчет происходит с массовыми нарушениями. Во время пересчета голосов сотрудники полиции Санкт-Петербурга в ночь на пятницу, 13 сентября, силой вывели из здания избирательной комиссии муниципального образования "Озеро Долгое" муниципального депутата от "Справедливой России" Илью Шмакова. О действиях сотрудников правоохранительных органов и том, как прошли выборы в муниципалитетах, депутат рассказал в интервью DW.
DW: Как вы себя чувствуете? На видео видно, что вас силой выгоняли из здания избиркома.
Илья Шмаков: Сейчас все нормально. Подозрения на перелом не подтвердились - это просто растяжение пальца. Полицейские хватали меня за пальцы, пытаясь вырвать из рук телефон. Но так как я сильно кричал, они быстро среагировали.
- Что стало причиной такого поведения полицейских?
- Единороссы проиграли в муниципалитете "Озеро Долгое". Затем, не согласившись с проигрышем, подручное ИКМО (Избирательная комиссия муниципального образования. - Ред.) приняла решение о пересчете. Никакого пересчета на самом деле не было. Они просто нарисовали новые протоколы, согласно которым депутатами становилась команда Байдалакова от "Единой России" (главы муниципального образования "Озеро Долгое" Виктора Байдалакова. - Ред.), а оппозиционеры выбрасывались за борт.
Но они просчитались в том, что член комиссии с решающим голосом от "Справедливой России" знала, что никакого пересчета не было. Она сообщила об этом оппозиционным кандидатам. Они приехали и блокировали как раз то помещение, в котором находились настоящие бюллетени с галочками за оппозиционных кандидатов. Их избирательная комиссия не успела исправить и подогнать под новые протоколы. Поэтому такая бурная реакция (со стороны членов избирательной комиссии. - Ред.). Сначала нас хотели выгнать, потом вызывали пожарных - сообщали о пожаре. Потом уже с помощью сотрудников полиции всех выгнали, чтобы завершить свое грязное дело - подредактировать бюллетени, чтобы они соответствовали новым протоколам.
- Какая сейчас ситуация на участке? Есть доступ к этим бюллетеням?
- Доступа нет. Там дежурят кандидаты - несостоявшиеся депутаты. Ночью эти люди от избирательной комиссии, которые постоянно тусовались рядом - в том числе и Байдалаков - могли войти в это помещение не со стороны двора, а со стороны муниципального образования. Находясь в этом помещении (здании избирательной комиссии. - Ред.), я увидел, что там есть еще двери, которые выходят внутрь дома. Через эти двери можно было зайти и либо уничтожить, либо вынести бюллетени. Кандидаты дежурили, но насколько они сумели предотвратить вынос или порчу бюллетеней, я сейчас не знаю.
- Что вы намерены предпринять после такого процесса подсчета голосов?
- Самым правильным будет либо вернуться к первоначальной версии протоколов и признать результаты выборов, либо провести новые выборы. Хотя это тоже не совсем правильно, ведь так можно срывать любые выборы бандитскими методами. То есть, если результат не устроил - сфальсифицировать, сорвать, отменить и заново провести выборы. И так пока не добьются нужного результата. Это тоже не выход. Будем думать, какой вариант лучше и на каком будем настаивать.
Результат - победа "Единой России" нас не будет устраивать, поскольку это не отвечает волеизъявлению граждан.
- Какая cитуация была на других участках?
- Я очень плотно знаю ситуацию в Выборгском районе. Там было массовое надомное голосование - голосование вне помещения для голосования. Из 2000 избирателей десять процентов решили проголосовать на дому. Десять процентов при явке 25 процентов решали все. Это надомное голосование было организовано таким образом, что специальные работники подавали списки в администрации районов.
Жители дома, все спускались и писали тут же заявления, не понимая за кого голосовать по бюллетеню на муниципальных выборах, когда есть 30 кандидатов. Они заходили в помещение к заведующей, где она говорила за кого голосовать и где ставить галочки - они возвращались и опускали бюллетени в урну для голосования.
На 206-м участке урну вообще не выносили из избирательного участка. Они вынесли ее в соседнее помещение, набросали в нее бюллетеней. Все они были аккуратно сложены, как оказалось при подсчете голосов. Ни одного голоса оппозиционерам в этих урнах не было. Как можно говорить о честности на таких выборах?
Несмотря на нарушения, оппозиционеры все равно прошли. Даже в том же 15-м муниципалитете (муниципальный округ в составе Выборгского района Санкт-Петербурга. - Ред.), помимо надомного голосования, в системе ГАС "Выборы" ввели другие данные, чем те, которые были в протоколах, выданных наблюдателям. Эти изменения повлияли на разделение депутатских мандатов.
Сейчас по всему городу происходит пересчет голосов. Не устраивает? Давайте пересчитаем. Но где-то делают это более менее по-умному - сначала готовят бюллетени, а потом пересчитывают. А где-то - как в "Озере Долгом" - сначала оформили протокол, а бюллетени изменить забыли.
- Кто, по вашим данным, проходил в "Озере Долгом" до пересчета голосов?
- Большинство было не за единороссами. Несколько команд и несколько оппозиционеров прошли, но они составляли бы большинство в муниципальном совете. Порядка 11-12 оппозиционеров проходило (для формирования большинства в муниципалитете "Озеро Долгое" необходимо больше 10 депутатов. - Ред.).
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