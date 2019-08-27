Депутат Галямина вышла на свободу после трех админарестов

Член Совета депутатов Тимирязевского района, незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Юлия Галямина вышла на свободу после трех административных арестов подряд. Об этом ее команда сообщила в субботу, 31 августа, в Twitter.

Около полудня ее отпустили из спецприемника №1. На выходе депутата встречали знакомые и журналисты.

Спецтехнику стягивают к акции

Тем временем, как передает издание "Медиазона", на бульварах в центре Москвы уже начали появляться спецтехника и автозаки перед началом несогласованной акции, выйти на которую призывала юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

Депутата совета депутатов Тимирязевского района, кандидата в Московскую городскую думу Юлию Галямину задержали 27 июля на Трубной площади. Хорошевский суд Москвы признал ее виновной по статье об "организации акции протеста без подачи уведомления и арестовал на 10 суток. Срок этого ареста истек 6 августа. В тот же день Галямину перевезли из спецприемника в Чертановский районный суд. Она была арестована на 15 суток за "участие в акции, повлекшей создание помех движению транспорта".

Судья признала, что Галямина участвовала в шествиях с 14.00, хотя была задержана уже в 13.30. "То есть Юлия митинговала в центре Москвы, находясь при этом в ОВД. Как ей это удалось, судья пояснить не смогла", - сообщается в Twitter Галяминой. В протоколах, составленных сотрудниками полиции, депутат указана везде в мужском роде.

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