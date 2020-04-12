 Депутаты бундестага готовы отказаться от повышения жалованья из-за пандемии | Новости из Германии о Германии | DW | 13.04.2020

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Германия

Депутаты бундестага готовы отказаться от повышения жалованья из-за пандемии

В 2019 году номинальная зарплата в ФРГ выросла на 2,6 процента. Жалованье немецких парламентариев в июле может увеличиться до 10 345 евро, но в бундестаге намерены отказаться от повышения.

Флаг Германии, стулья и трибуна в зале бундестага

Большинство депутатов германского бундестага выступает за отказ от повышения выделяемых им сумм на представительские расходы в свете пандемии заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2. "Я уверен, что мы отыщем совместное решение на предстоящей неделе", - заявил председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) изданиям Funke Mediengruppe в воскресенье, 12 апреля.

Глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч (Dietmar Bartsch) назвал такой шаг символическим и само собой разумеющимся в свете нынешней ситуации. А председатель парламентской фракции блока ХДС/ХСС Ральф Бринкхаус (Ralph Brinkhaus) выразил уверенность, что политики "не могут жить по-прежнему, когда многие люди теряют работу или переходят на неполный рабочий день".

Сейчас депутаты бундестага зарабатывают 10 083 евро в месяц. Эта сумма меняется раз в год 1 июля в соответствии с индексом номинальной заработной платы, определяемым Федеральным статистическим ведомством. В 2019 году номинальная зарплата в стране выросла на 2,6 процента. Таким образом, после очередного повышения парламентарии получали бы 10 345 евро.

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