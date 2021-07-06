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День святого Валентина

BERLIN, GERMANY - AUGUST 21: Russian politician Leonid Volkov (R) speaks to the media over the case of Russian opposition figure Alexei Navalny on August 21, 2020 in Berlin, Germany. Bizilj had launched an initiative that sent a private plane staffed by German doctors to bring Navalny from Omsk, Russia, for treatment to Berlin. This morning Navalny supporters said they had the necessary papers to facilitate his release from the Omsk hospital, though Omsk doctors later retracted and now say Navalny is not fit to fly and are barring his transfer to Germany. Navalny is in a coma following a possible poisoning. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

Леонида Волкова оштрафовали на 25 тысяч рублей за акцию с фонариками 06.07.2021

Заявление в полицию на соратника Навального написал глава связанного с Пригожиным РИА ФАН Евгений Зубарев. Оппозиционер Леонид Волков оштрафован за призывы принять в День святого Валентина участие в акции с фонариками.
Karikatur von Sergey Elkin. Thema: Petersburger Wirtschaftsforum Karikatur - ein Geldbeutel, dessen Schloss zwei küssende Figuren sind.

ПМЭФ, или День святого Валентина для российской экономики 04.06.2021

Выступление президента Путина на Петербургском международном экономическом форуме, его обещания, тесные контакты политики и бизнеса на ПМЭФ - идиллия, да и только, считает Сергей Елкин.
Looking at non-contact thermometer nurse testing employee's or patients body temperature wearing a medical face mask. Sad man wearing reusable face mask isolated on white background.

Любовь и знакомства во время пандемии: немецкий опыт 14.02.2021

14 февраля - праздник влюбленных. Но как и где сейчас можно влюбиться? Ведь локдаун! Это настоящее испытание для одиночек. Как с ним справляются в Германии?
Eine junge Frau knotet am Dienstag (14.02.2012) in Berlin rote Herz-Luftballons zum Valentinstag an einen Zaun. Foto: Stephanie Pilick dpa/lbn

День всех влюбленных: о святом Валентине и правильных подарках 14.02.2020

Почему День святого Валентина называется именно так? Кем был этот Валентин? И что рекомендуют дарить в этот день психологи?
Woman Having Video Chat With Boyfriend On Digital Tablet (Fotolia: #68756354); © Fotolia/apops

Любовь на расстоянии: три реально счастливые истории 14.02.2019

Отношения на расстоянии - это сложно. Для кого-то вообще не вариант. Но есть и те, кто считает, что километры наоборот сближают.
ARCHIV - Sogenannte Liebesschlösser hängen am 25.11.2009 in Köln an der Hohenzollernbrücke in der Nähe des Domes. Manche Brückengeländer europäischer Großstädte sind kaum noch zu erkennen - tausende Schlösser verdecken die Gitter. Verliebte Paare hängen sie auf, schreiben ihre Namen darauf oder malen ein Herz. Einige Stadtverwaltungen reagieren genervt und drohen mit der Säge, die Touristen fotografieren aber begeistert. In ihrer Arbeit «Liebesschlösser - vom Tiber zur Mur» untersuchten drei Volkskunde-Studierende aus der österreichischen Stadt Graz das Phänomen. (Zu dpa dpa-Interview «Liebesschlösser - «Bäumeschnitzen war gestern, Lovelocks sind heute). Foto: Oliver Berg dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++ FREI FÜR SOCIAL MEDIA

Романтические места в Германии, или Где немцы отмечают Валентинов день (фотогалерея) 14.02.2019

В каком замке и на каком острове можно отметить День всех влюбленных или просто приятно провести время вдвоем в остальные дни года?
ILLUSTRATION - Die Kabel zweier Computer-Maeuse formen am 28.06.2016 in Berlin Herzen. Foto: Henrik Josef Boerger | Verwendung weltweit

Любовь и немцы: необычные объявления о знакомствах 14.02.2019

Объявление "Радиолог ищет женщину с внутренней красотой" - один из примеров того, как жители Германии ищут любовь. В ход идут юмор, самоирония или железные аргументы.
#11215415 Fotolia Herz Valentinstag Liebeserklärung Ballon Herzen herz; valentinstag; romantisch; symbol; ballon; himmel; blau; wolken; weis; rot; romanze; liebe; fliegen; aufwärts; zuneigung; gefühle; verliebt; verlieben; ballons; herzen; hochzeit; horizont; leichtigkeit; luftballons; weite; gruppe; menge; schweben; leicht; valentin; hochzeitstag; freundschaft; partnerschaft; balloon; dekoration; emotion; feiern; geburtstag; glücklich; glückliche; herzform; herzförmig; herzluftballons; hintergrund; jahrestag; liebeserklärung; spiel; sommer; heirat; heiraten

7 небанальных способов отметить День святого Валентина 14.02.2019

Оденьтесь 14 февраля, используя детали из гардероба любимого или любимой, снимите друг друга на видео, разместите ролики в сети и дайте друзьям решить, кто оделся лучше! Еще варианты?
Bildnummer: 56188675 Datum: 20.09.2011 Copyright: imago/Steinach Gulli und Herzluftballon, Gulli, Abwasser, Luftballon, Herz, Herzluftballon Berlin Gesellschaft Symbol x2x xub 2011 quer o0 Objekte, Liebe, Trennung, Ballon 56188675 Date 20 09 2011 Copyright Imago Steinach Gulli and Heart-air balloon Gulli Sewage Air balloon Heart Heart-air balloon Berlin Society symbol x2x 2011 horizontal o0 Objects Love Separation Balloon

Немецкие психологи: Полная гармония вредит любви 14.02.2018

Совет да любовь - традиционное пожелание тем, кто решил соединить свои жизни. Но сколько согласия выдерживает любовь? Психологи дают советы влюбленным.
low angle portrait of young couple sailing | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer., Royalty free: Bei werblicher Verwendung Preis auf Anfrage.

Фотогалерея: Что надо знать о любви 14.02.2017

14 февраля - День святого Валентина. В Германии его отмечают далеко не все. Что, конечно, не мешает немцам верить в любовь и любить. В подборке DW - любопытные факты на тему.
Mit einer Deutschland-Flagge freuen sich zwei junge Berliner am 02.10.1990 vor dem Brandenburger Tor in Berlin über die bevorstehende deutsche Wiedervereinigung am 03.10.1990. Rund eine Million Menschen feierten zu mitternächtlicher Zeit in Berlin die wiedergewonnene Deutsche Einheit. Die Deutschen sind 45 Jahre nach dem Ende des 2. Weltkrieges wieder in einem souveränen Staat vereint. Der Untergang des SED-Regimes hatte sich in einem rasanten Tempo vollzogen: Unter dem Druck der Bevölkerung öffnete die DDR am 9.11.1989 ihre Grenzen. +++(c) dpa - Report+++

10 любимых праздников немцев 01.05.2015

1 мая и в Германии - особый день. Немцы любят и умеют праздновать. Ни у кого в Европе нет такого количества праздничных выходных дней. Так что "десятка" DW - условный выбор.
Heavily armed police officers prepare to enter a building on the edge of a restricted zone in Ottawa, Ontario after multiple shootings on October 22, 2014. Gunfire echoed through the Gothic halls of the Canadian parliament Wednesday as police shot dead a gunman suspected of killing a soldier guarding a nearby war memorial before storming the building. Police said an investigation was continuing, but did not confirm earlier reports that more gunmen were involved. Heavily armed officers backed by armored vehicles sealed off the building. AFP PHOTO/Peter McCabe (Photo credit should read Peter McCabe/AFP/Getty Images)

Канадская полиция предотвратила бойню в Галифаксе 14.02.2015

Массовую бойню в канадском Галифаксе предотвратила полиция. Двое подозреваемых планировали в День святого Валентина совершить массовое убийство людей, а затем покончить с собой.
#59882002 - together© Fotolia/detailblick

Цветы, закаты и "динамо" по СМС: в Германии отмечают День влюбленных 14.02.2014

Как следует из приуроченных к этому дню социологических исследований, немцам недостает в жизни романтики, но при этом они не готовы жертвовать ради любви своей свободой.
Couple Kissing In Antique Car Vibe Images - Fotolia

Опрос: Большинство немцев ежедневно одаривают любимых поцелуем 10.02.2014

Причем со своими избранниками каждый день целуются как юные жители Германии, так и те, кому за 60. Такое признание сделано ими в канун Дня Святого Валентина.
Ralf Schmidt, Pfarrer der evangelischen Erlösergemeinde, blickt am Freitag (03.08.2012) auf der Empore der Erlöserkirche im Stadtteil Mainz-Kastel in die Kamera. Schmidt will am Sonntag (05.08.2012) einen erotischen Gottesdienst feiern. Der Gottesdienst solle mit Musik, Tänzen und Düften alle Sinne ansprechen. Schmidt will aber auch das abfällige, vulgäre Reden über Sexualität nicht aussparen. Foto: Arne Dedert dpa/lhe (zu dpa lhe 0765 und lrs 0834 vom 03.08.2012)

Немецкий пастор приглашает на "эротическое богослужение" 24.01.2013

Пастор из Висбадена собирается провести в День святого Валентина "эротическое богослужение". Гвоздь проповеди - "поглаживания без прикосновений".
Ein Berlinale-Mitarbeiter zeigt einen Dummy des Goldenen Baeren vor einem Plakat der 57. Internationalen Filmfestspiele Berlinale in Berlin am Dienstagabend. 6. Februar 2007. 26 Filme werden im Wettbewerbsprogramm der Berlinale vom 8. bis 18: Februar 2007 gezeigt, 22 der Kinofilme konkurrieren um den Goldenen Baeren. (AP Photo/Markus Schreiber) --A Berlinale staff member holds a Golden Bear figure in front of a poster of the 57th International Film Festival 'Berlinale' in Berlin on Tuesday evening Feb. 6, 2007. The Berlinale takes place in the German Capital from Feb. 8 through Feb. 18, 2007. 22 films compete for the Golden and Silver Bears. (AP Photo/Markus Schreiber)

Германия в феврале: Берлинале, Курт Вайль и Святой Валентин 28.01.2011

Февраль принесет киноманам Берлинале, любителям музыки - фестиваль Курта Вайля, педагогам - образовательную ярмарку didacta. А Днем Святого Валентина февраль порадует всех, независимо от культурных предпочтений.
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