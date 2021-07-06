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Заявление в полицию на соратника Навального написал глава связанного с Пригожиным РИА ФАН Евгений Зубарев. Оппозиционер Леонид Волков оштрафован за призывы принять в День святого Валентина участие в акции с фонариками.
Выступление президента Путина на Петербургском международном экономическом форуме, его обещания, тесные контакты политики и бизнеса на ПМЭФ - идиллия, да и только, считает Сергей Елкин.
14 февраля - праздник влюбленных. Но как и где сейчас можно влюбиться? Ведь локдаун! Это настоящее испытание для одиночек. Как с ним справляются в Германии?
Почему День святого Валентина называется именно так? Кем был этот Валентин? И что рекомендуют дарить в этот день психологи?
Отношения на расстоянии - это сложно. Для кого-то вообще не вариант. Но есть и те, кто считает, что километры наоборот сближают.
В каком замке и на каком острове можно отметить День всех влюбленных или просто приятно провести время вдвоем в остальные дни года?
Объявление "Радиолог ищет женщину с внутренней красотой" - один из примеров того, как жители Германии ищут любовь. В ход идут юмор, самоирония или железные аргументы.
Оденьтесь 14 февраля, используя детали из гардероба любимого или любимой, снимите друг друга на видео, разместите ролики в сети и дайте друзьям решить, кто оделся лучше! Еще варианты?
Совет да любовь - традиционное пожелание тем, кто решил соединить свои жизни. Но сколько согласия выдерживает любовь? Психологи дают советы влюбленным.
14 февраля - День святого Валентина. В Германии его отмечают далеко не все. Что, конечно, не мешает немцам верить в любовь и любить. В подборке DW - любопытные факты на тему.
1 мая и в Германии - особый день. Немцы любят и умеют праздновать. Ни у кого в Европе нет такого количества праздничных выходных дней. Так что "десятка" DW - условный выбор.
Массовую бойню в канадском Галифаксе предотвратила полиция. Двое подозреваемых планировали в День святого Валентина совершить массовое убийство людей, а затем покончить с собой.
Как следует из приуроченных к этому дню социологических исследований, немцам недостает в жизни романтики, но при этом они не готовы жертвовать ради любви своей свободой.
Причем со своими избранниками каждый день целуются как юные жители Германии, так и те, кому за 60. Такое признание сделано ими в канун Дня Святого Валентина.
Пастор из Висбадена собирается провести в День святого Валентина "эротическое богослужение". Гвоздь проповеди - "поглаживания без прикосновений".
Февраль принесет киноманам Берлинале, любителям музыки - фестиваль Курта Вайля, педагогам - образовательную ярмарку didacta. А Днем Святого Валентина февраль порадует всех, независимо от культурных предпочтений.
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