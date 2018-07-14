 День взятия Бастилии в Париже проходит при беспрецедентных мерах безопасности | Новости из Германии о Европе | DW | 14.07.2018

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Европа

День взятия Бастилии в Париже проходит при беспрецедентных мерах безопасности

В столице Франции в День взятия Бастилии прошел традиционный военный парад. В связи с национальным праздником в стране введены чрезвычайные меры безопасности.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на военном параде 14 июля

Президент Франции Эмманюэль Макрон на военном параде 14 июля

В Париже в субботу, 14 июля, прошел традиционный военный парад, посвященный 229-летию взятия Бастилии. Безопасность в стране во время национального праздника обеспечивают 110 тысяч полицейских. Парад принял президент Франции Эмманюэль Макрон,  почетным гостем на празднике является премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун. 

Контекст

Свобода, равенство, братство - эти лозунги Французской революции, ставшие популярными в конце XVIII века, способствовали кардинальным изменениям на всем европейском континенте. (22.06.2009)

В легендарном парижском парке самый богатый человек Франции построил "фантастический" музей по проекту знаменитого архитектора. (21.10.2014)

Сотрудников полиции также задействуют для обеспечения порядка в воскресенье, 15 июля, во время трансляции финального матча чемпионата мира по футболу, в котором сборная Франции сыграет на московском стадионе "Лужники" со сборной Хорватии. В фан-зоне около Эйфелевой башни ожидаются 90 тысяч болельщиков.

Увеличение расходов на оборону

Франция намерена увеличить расходы на оборону до двух процентов ВВП. Соответствующий документ Макрон подписал в преддверии национального праздника. Ранее президент США Дональд Трамп на саммите НАТО, который прошел в Брюсселе 11-12 июля, потребовал от партнеров увеличить их финансовый вклад в обеспечение обороноспособности Североатлантического альянса.

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  • Елисейский дворец

    Елисейский дворец, или Новый дом Макрона

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  • Елисейский дворец

    Елисейский дворец, или Новый дом Макрона

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    Покидающему свой пост Франсуа Олланду в свою очередь пришло время сказать Елисейскому дворцу "оревуар". Теперь ответственность за судьбу страны будет нести Эмманюэль Макрон, и его предшественнику в последние мгновения в саду дворца наверняка дышится свободнее.

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    Автор: Вера Керн, Илья Коваль


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