День "большого обмена": как в Украине встречали освобожденных в России украинцев

О том, что обмен состоится именно сегодня, 7 сентября, до конца не верил никто. Утром начали поступать фотографии СМИ и сообщения о том, что автобусы с пленными украинскими моряками и политическими заключенными Кремля выехали из московского СИЗО "Лефортово" на аэродром "Внуково". Однако журналисты, наученные прошлым "фейковым обменом", о котором все раструбили неделю назад, но который тогда так и не состоялся, теперь с осторожностью сообщали о возможности "большого обмена".

В ожидании обмена

Но когда у офиса украинского омбудсмена начали собираться родные, в частности, заключенных в России Олега Сенцова, Романа Сущенко, Эдема Бекирова и украинских моряков, стало понятно, что обмен состоится. Родственники, еле сдерживая эмоции, молча, зашли в автобусы и вместе с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой поехали в направлении аэропорта "Борисполь".

В ожидании близких в аэропорту Борисполь

"Не переживайте, каждому отдадут своего", - пыталась шутить уже стоя на взлетно-посадочной полосе Денисова, подбадривая мам, жен, детей, братьев украинских "узников Кремля". Родственники тем временем напряженно вглядывались в осеннее синее небо, ожидая появления такого желанного самолета госавиапредприятия "Украина". Именно в нем летели 35 украинцев, возвращавшиеся на родину в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

Когда самолет приземлился, все зааплодировали. И затаили дыхание, когда он подъехал к месту встречи, где собрались родственники, сотни журналистов, президент Украины Владимир Зеленский, украинский генпрокурор Руслан Рябошапка, министр внутренних дел Арсен Аваков и другие представители власти.

Переполнение эмоциями

Открылись двери самолета и первыми вышли 22 украинских моряка и двое сотрудников Службы безопасности Украины, которые были захвачены в плен вблизи Керченского пролива в конце ноября 2018 года. Каждому из них Зеленский пожал руку. За ними вышли "политические заключенные Кремля" журналист Роман Сущенко, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клих, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов и, наконец, Олег Сенцов. Он стал символом борьбы за освобождения украинцев, которых Москва удерживала в своих тюрьмах в течение последних пяти лет.

Встреча родных

Каждого из них обнимали, целовали, прижимали к себе родные и друзья. Все плакали не сдерживая слез. "Я не верю еще. Держу его за руку и не верю. Очень рада, что настал этот день. Я дождалась его. Дай Бог, теперь будем жить", - вся в слезах, прижимая к себе сына говорит мама Евгения Панова. Его российские спецслужбы задержали в Крыму еще в начале августа 2016-го по обвинению в подготовке диверсий на полуострове.

"Мы ждали здесь целую неделю, в Киеве, и вот дождались. Я маму Владимира Балуха привезла из Крыма. Мы очень рады, - говорит крымская волонтер из общественной правозащитной организации, которая не хочет представляться. - Нам еще возвращаться в Крым, поймите. У нас там и так обыски". Сам Балух, украинский фермер, которого в 2016 году спецслужбы РФ арестовали в Крыму за то, что он повесил у себя на доме украинский флаг, в это время смотрит в небо, вдыхает глубоко, достает сигарету и зажигает ее. В его глазах наслаждение от такой долгожданной свободы.

"Слов нет. Спасибо всем, кто принял хоть маленькое участие в освобождении каждого из нас. Дай вам Бог всем здоровья", - говорит, улыбаясь, Эдем Бекиров, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области. В декабре 2018 года его задержали и арестовали российские силовики, когда он направлялся в Крыму посетить 78-летнюю мать. Ему инкриминировали хранение и передачу взрывчатых веществ и боеприпасов. С самолета Эдем Бекиров вышел на костылях, заметно было, что он нуждается в срочной медицинской помощи.

Роман Сущенко с семьей

Сенцов: "Борьба не заканчивается"

Обнявшись со всей своей семьей, улыбаясь, шел и украинский журналист Роман Сущенко, которого Россия обвинила в шпионаже. "Буду думать теперь, как жить дальше, искать работу, но сначала надо понять, что и к чему, потому что мы уже вернулись в другую Украину", - строит планы крымский активист Александр Кольченко. Его задержали в Крыму в 2014 году вместе с режиссером Олегом Сенцовым по обвинению в организации терактов на полуострове.

"Теперь можно выдохнуть, наконец. Все так эмоционально. Все хорошо. Мы держались. Теперь хочется просто обнять своих пацанов, свою семью. Это самое главное", - делится освобожденный заместитель командира дивизиона по электромеханической части - начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Сергей Попов, держа на руках своих маленьких сыновей.

Олег Сенцов с дочерью Алисой

А Олег Сенцов, украинский кинорежиссер, в это время долго молча стоит у трапа самолета, нежно обнимая свою дочь Алису. Она плачет на груди у отца. "Очень рад оказаться на родной земле. Хочу сказать спасибо тем людям, которые на протяжении этих лет помогали нам и нашим семьям, боролись за наше освобождение. Надеюсь, что другие пленные будут тоже скоро освобождены. До освобождения последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко. Враг силен, и сдаваться не собирается. Но победа будет за нашей страной. У нас нет другого выбора. Слава Украине!" - сказал Олег Сенцов после первых объятий с дочерью.

После пыток

Представители украинской власти отказались комментировать детали обмена. При этом президент Украины Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов заявили, что из-за вопроса освобождения Владимира Цемаха, которого считают одним из свидетелей по делу сбитого малайзийского "Боинга", мог сорваться обмен между Украиной и РФ. По словам украинского президента, Цемаха допросили, и не только перед обменом.

После встречи в аэропорту "Борисполь" все освобожденные украинцы поехали в медицинские учреждения для обследования состояния их здоровья. Большинство из них были бледными и измученными. Лидер партии УНА-УНСО и один из основателей "Правого сектора" Николай Карпюк заявил, что его и задержанного в 2014 году на территории России Станислава Клиха, которого обвиняли в участии в боевых действиях во время первой чеченской войны, жестоко пытали в российских тюрьмах все годы заключения.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | YouTube | Telegram

Смотрите также:

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Павел Гриб 20-летний Павел Гриб исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле, куда он отправился на встречу с девушкой, с которой познакомился в социальных сетях. Позднее стало известно, что молодой человек пребывает в следственном изоляторе в городе Краснодаре по обвинению в терроризме. Его адвокат заявила, что Павла похитили сотрудники ФСБ.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Олег Сенцов Украинского режиссера задержали в Симферополе весной 2014 года, обвинив в создании террористической организации и подготовке терактов в Крыму. Северо-Кавказский военный суд в Ростове приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. 14 мая 2018 года, находясь в колонии "Белый медведь" в Заполярье, Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключённых в РФ.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Александр Кольченко 27-летний Александр, житель аннексированного Крыма, также проходит по "делу Сенцова". Его задержали в мае 2014 года в Симферополе, обвинив в участии в террористической организации и подготовке терактов в Крыму. Северо-Кавказский суд в Ростове приговорил его к 10 годам заключения. Свою вину, как и Олег Сенцов, он не признал. Заключение Александр Кольченко отбывает в колонии на Урале.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Алексей Чирний Преподаватель истории, крымчанин Алексей Чирний - еще один фигурант дела "крымских террористов". Его задержали в мае 2014 года в Симферополе и подвергли пыткам, выбивая показания против Олега Сенцова. Чирний - единственный, кто пошел на сделку со следствием. Северо-Кавказский военный суд приговорил его к семи годам заключения. Чирний отбывает заключение в колонии в Шахтах Ростовской области РФ.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Сергей Литвинов 34-летнего жителя Луганской области Сергея Литвинова задержали летом 2014 года и обвинили в участии в "карательных операциях" батальона "Днепр", в частности, в массовых убийствах и изнасилованиях. Позднее обвинения были сняты и заменены обвинением в разбое. Суд в Ростовской области приговорил Литвинова к 8 с половиной годам заключения. Литвинов содержится в колонии строгого режима в Магадане.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Николай Карпюк 53-летний Николай Карпюк - житель Ровенской области, задержан в марте 2014 года. Обвинен в убийстве российских военных в Чечне в 1994-1995 годов. Дал признательные показания на себя и других участников дела, позднее отказался от них, заявив, что они были даны под пытками. Приговорен к 22,5 годам лишения свободы. Десять лет он будет сидеть в тюрьме, а затем его отправят в колонию строгого режима.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Станислав Клых Клыха задержали в августе 2014 года в РФ по тем же обвинениям, что и Николая Карпюка. По данным защиты, доказательств пребывания Клыха в Чечне нет. За время следствия подвергался пыткам и воздействию психотропных веществ. Приговорен к 20 годам заключения, сначала в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. В настоящее время находится в психиатрической тюремной больнице в Магнитогорске.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Владимир Балух Проживающего в аннексированном Крыму Владимира Балуха, вывесившего на своем доме флаг Украины и табличку "Улица героев Небесной сотни", приговорили к трем годам и трем месяцам колонии-поселения по обвинению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. По новому делу о нападении на начальника ИВС он приговорен к пяти годам колонии. 19 марта 2018 года Балух в знак протеста объявил голодовку.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Роман Сущенко Корреспондента украинского информагентства "Укринформ" Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года во время поездки к брату. 4 июня 2018 года его приговорили к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже и сборе секретной информации о работе российских военных и Росгвардии. Процесс проходил в закрытом режиме.

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России Александр Костенко После аннексии Крыма бывшего украинского милиционера из Симферополя Александра Костенко обвинили в причинении вреда бойцу "Беркута" во время массовых протестов в Киеве в феврале 2014 года. Киевский районный суд Симферополя приговорил его к 4 годам и двум месяцам лишения свободы, после апелляции срок снизили до 3 лет 11 месяцев. Костенко отбывает наказание в исправительной колонии Кирово-Чепецка. Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская

