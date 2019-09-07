День "большого обмена": как в Украине встречали освобожденных в России украинцев

Объятия, слезы радости, первая сигарета на свободе и смущение от того, в какую Украину они вернулись. Таким было возвращение домой 35 украинцев, которых отдала Украине Россия в рамках обмена. Репортаж DW из Киева.
О том, что обмен состоится именно сегодня, 7 сентября, до конца не верил никто. Утром начали поступать фотографии СМИ и сообщения о том, что автобусы с пленными украинскими моряками и политическими заключенными Кремля выехали из московского СИЗО "Лефортово" на аэродром "Внуково". Однако журналисты, наученные прошлым "фейковым обменом", о котором все раструбили неделю назад, но который тогда так и не состоялся, теперь с осторожностью сообщали о возможности "большого обмена".
В ожидании обмена
Но когда у офиса украинского омбудсмена начали собираться родные, в частности, заключенных в России Олега Сенцова, Романа Сущенко, Эдема Бекирова и украинских моряков, стало понятно, что обмен состоится. Родственники, еле сдерживая эмоции, молча, зашли в автобусы и вместе с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой поехали в направлении аэропорта "Борисполь".
"Не переживайте, каждому отдадут своего", - пыталась шутить уже стоя на взлетно-посадочной полосе Денисова, подбадривая мам, жен, детей, братьев украинских "узников Кремля". Родственники тем временем напряженно вглядывались в осеннее синее небо, ожидая появления такого желанного самолета госавиапредприятия "Украина". Именно в нем летели 35 украинцев, возвращавшиеся на родину в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.
Когда самолет приземлился, все зааплодировали. И затаили дыхание, когда он подъехал к месту встречи, где собрались родственники, сотни журналистов, президент Украины Владимир Зеленский, украинский генпрокурор Руслан Рябошапка, министр внутренних дел Арсен Аваков и другие представители власти.
Переполнение эмоциями
Открылись двери самолета и первыми вышли 22 украинских моряка и двое сотрудников Службы безопасности Украины, которые были захвачены в плен вблизи Керченского пролива в конце ноября 2018 года. Каждому из них Зеленский пожал руку. За ними вышли "политические заключенные Кремля" журналист Роман Сущенко, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клих, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов и, наконец, Олег Сенцов. Он стал символом борьбы за освобождения украинцев, которых Москва удерживала в своих тюрьмах в течение последних пяти лет.
Каждого из них обнимали, целовали, прижимали к себе родные и друзья. Все плакали не сдерживая слез. "Я не верю еще. Держу его за руку и не верю. Очень рада, что настал этот день. Я дождалась его. Дай Бог, теперь будем жить", - вся в слезах, прижимая к себе сына говорит мама Евгения Панова. Его российские спецслужбы задержали в Крыму еще в начале августа 2016-го по обвинению в подготовке диверсий на полуострове.
"Мы ждали здесь целую неделю, в Киеве, и вот дождались. Я маму Владимира Балуха привезла из Крыма. Мы очень рады, - говорит крымская волонтер из общественной правозащитной организации, которая не хочет представляться. - Нам еще возвращаться в Крым, поймите. У нас там и так обыски". Сам Балух, украинский фермер, которого в 2016 году спецслужбы РФ арестовали в Крыму за то, что он повесил у себя на доме украинский флаг, в это время смотрит в небо, вдыхает глубоко, достает сигарету и зажигает ее. В его глазах наслаждение от такой долгожданной свободы.
"Слов нет. Спасибо всем, кто принял хоть маленькое участие в освобождении каждого из нас. Дай вам Бог всем здоровья", - говорит, улыбаясь, Эдем Бекиров, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области. В декабре 2018 года его задержали и арестовали российские силовики, когда он направлялся в Крыму посетить 78-летнюю мать. Ему инкриминировали хранение и передачу взрывчатых веществ и боеприпасов. С самолета Эдем Бекиров вышел на костылях, заметно было, что он нуждается в срочной медицинской помощи.
Сенцов: "Борьба не заканчивается"
Обнявшись со всей своей семьей, улыбаясь, шел и украинский журналист Роман Сущенко, которого Россия обвинила в шпионаже. "Буду думать теперь, как жить дальше, искать работу, но сначала надо понять, что и к чему, потому что мы уже вернулись в другую Украину", - строит планы крымский активист Александр Кольченко. Его задержали в Крыму в 2014 году вместе с режиссером Олегом Сенцовым по обвинению в организации терактов на полуострове.
"Теперь можно выдохнуть, наконец. Все так эмоционально. Все хорошо. Мы держались. Теперь хочется просто обнять своих пацанов, свою семью. Это самое главное", - делится освобожденный заместитель командира дивизиона по электромеханической части - начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Сергей Попов, держа на руках своих маленьких сыновей.
А Олег Сенцов, украинский кинорежиссер, в это время долго молча стоит у трапа самолета, нежно обнимая свою дочь Алису. Она плачет на груди у отца. "Очень рад оказаться на родной земле. Хочу сказать спасибо тем людям, которые на протяжении этих лет помогали нам и нашим семьям, боролись за наше освобождение. Надеюсь, что другие пленные будут тоже скоро освобождены. До освобождения последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко. Враг силен, и сдаваться не собирается. Но победа будет за нашей страной. У нас нет другого выбора. Слава Украине!" - сказал Олег Сенцов после первых объятий с дочерью.
После пыток
Представители украинской власти отказались комментировать детали обмена. При этом президент Украины Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов заявили, что из-за вопроса освобождения Владимира Цемаха, которого считают одним из свидетелей по делу сбитого малайзийского "Боинга", мог сорваться обмен между Украиной и РФ. По словам украинского президента, Цемаха допросили, и не только перед обменом.
После встречи в аэропорту "Борисполь" все освобожденные украинцы поехали в медицинские учреждения для обследования состояния их здоровья. Большинство из них были бледными и измученными. Лидер партии УНА-УНСО и один из основателей "Правого сектора" Николай Карпюк заявил, что его и задержанного в 2014 году на территории России Станислава Клиха, которого обвиняли в участии в боевых действиях во время первой чеченской войны, жестоко пытали в российских тюрьмах все годы заключения.
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