Деньги и зрелища: удастся ли прикрыть онлайн-казино и пиратские кинотеатры в РФ?

Организация азартных игр в интернете законодательно запрещена в России уже 13 лет. В течение пяти лет Роскомнадзор блокирует сайты, предлагающие пользователям участие в такого рода играх, однако в силу того, что многие операторы онлайн-казино зарегистрированы в офшорах, закрыть все ресурсы не получается. Министерство финансов РФ предложило свое решение проблемы - в марте этого года ведомство выступило с инициативой запретить кредитным организациям переводить деньги граждан иностранным компаниям, организующим лотереи. DW выясняла, насколько действенной может стать эта мера.

Положение дел на рынке и провал ФНС

По оценкам консалтинговой компании H2 Gambling Capital, мировые доходы рынка азартных игр в интернете в 2018 году составляли около 45,2 млрд евро в год, при этом доля "белого" дохода на этом рынке едва превышает 59 процентов. Поскольку Россия относится к числу стран, в которых азартные онлайн-игры (в том числе карточные) запрещены, данные по обороту на "сером" рынке сильно разнятся и составляют, по различным экспертным оценкам, от 1 до 2,5 млрд евро в год.

Кто стоит за одним из крупнейших онлайн-казино "Вулкан", выяснить до сих пор не удается

Только за прошлый год Роскомнадзор заблокировал около 130 тысяч игорных сайтов (это более чем в два раза больше, чем в 2017 году). Судить о числе операторов этих сайтов крайне сложно, но это десятки компаний, крупнейшие из которых - владельцы таких брендов, как "Вулкан" и Azino777 (имена конечных бенефициаров до сих пор неизвестны). В начале этого года Федеральная налоговая служба (ФНС) предприняла попытку запретить денежные переводы в адрес выявленных ею компаний, аффилированных с оператором Azino777, однако, по словам экспертов, эта мера оказалась недостаточной.

Как рассказал DW главный редактор ресурса "Букмекеры.РФ" Валентин Томах, компании с успехом создают массу "зеркальных" сайтов, и отследить их все не представляется возможным. "Что касается денежных переводов, то заблокировать их полностью сложно: оператор может зарегистрировать компанию-прокладку (даже не обязательно в иностранной юрисдикции), через которую будут выводиться средства. При этом услуги, которые она будет предлагать, формально не будут связаны с азартными играми. Зачисления будут идти дольше, но обход точно найдется", - говорит он.

Портрет онлайн-игрока: под прицелом несовершеннолетние

Выиграть в онлайн-казино практически невозможно, говорит Валентин Томах. Это, по его словам, "своего рода "пирамида" - вас завлекают, первое время вы получаете деньги и рассказываете об этом друзьям. Однако алгоритм устроен так, что после выигрыша условной тысячи рублей идут одни проигрыши". Несмотря на это, аудитория подобных игр постоянно растет. "Проигрывая, многие часто не теряют надежду и продолжают играть. В основном это люди с достатком ниже среднего, которые покупаются на агрессивную рекламу", - отмечает эксперт.

Онлайн-казино устроены таким образом, что выиграть в них практически невозможно

Аналитик International Analytical News Agency, гендиректор компании Wagner&Experts Бенедикт Вагнер также указывает на то, что онлайн-казино нацелены в основном на людей, которым нужны яркие эмоции от игры и которые надеются разбогатеть и изменить свою жизнь. "Многие из них - выходцы из низких социальных слоев, - соглашается он, - хотя среди состоятельных людей также встречаются азартные игроки. В целевую аудиторию карточных онлайн-игр входят также профессиональные игроки".

Тот факт, что онлайн-казино фактически никак не верифицируют игроков, дает возможность играть несовершеннолетним, и это, по словам Валентина Томаха, - самая большая проблема. На Youtube можно найти огромное количество видеозаписей, где юные блогеры рассказывают о том, как пытались выиграть в казино. 17-летний блогер и геймер Олег в беседе с DW сознался, что набрал свою аудиторию благодаря игровым стримам, и однажды получил рекламное предложение от одного из онлайн-казино. "Мне предложили за 5 тысяч рублей рассказать о том, как я выиграл, и провести на своем канале "липовую" трансляцию, что я и сделал. Потом было очень стыдно перед подписчиками, потому что многие парни поверили и сильно проигрались", - признается молодой человек.

Бессмертный тандем: онлайн-казино и пираты

Специалисты солидарны в том, что новая инициатива Минфина, как и мера ФНС, едва ли окажется эффективной. "Платежи часто осуществляются агрегаторами. Отключение же иностранных агрегаторов от российской банковской системы принесет существенный ущерб экономике и гражданам РФ", - отмечает Бенедикт Вагнер. На запрос DW о том, какую стратегию ведомство намерено применить по отношению к иностранным платежным системам, в Минфине не ответили. Пока законопроект находится на этапе публичных обсуждений и проходит антикоррупционную экспертизу.

Валентин Томах считает, что усилий разрозненных ведомств - Минфина, Роскомнадзора, ФНС - недостаточно. "Необходим комплексный подход, новый регулятор, в котором будут задействованы представители и игорного бизнеса, и правоохранительных органов, и депутатского корпуса. К тому же обязательно использовать европейский опыт и налаживать контакты с европейскими коллегами", - уверен эксперт.

Отдельно предстоит решать вопрос с распространением рекламы. Как сообщил DW замруководителя департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB Дмитрий Тюнькин, сотрудничество онлайн-казино с пиратскими кинотеатрами дает существенные результаты. "Онлайн-пираты в основном зарабатывают на отчислениях за показ рекламы онлайн-казино и нелегальных букмекеров (за 2017 год, по данным Group-IB Anti-Piracy, доход пиратов составил около 85 млн долларов. - Ред.)", - рассказывает Тюнькин. По его словам, технически пресечь распространение рекламы, и самих пиратских сетей крайне сложно.

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