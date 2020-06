Деньги из Германии на развитие получит во всем регионе только Узбекистан

Германия собирается изменить одну из составляющих внешней политики и прекращает совместные проекты со многими странами-партнерами, которым ранее помогала в развитии. Крупную реформу проводит Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития (BMZ): оно собирается на треть сократить число стран-партнеров - с 85 до 60. Для государств Центральной Азии это означает, что двустороннее сотрудничество у Германии останется лишь с одним из них. DW рассказывает подробнее о реформе и ее последствиях для региона, в котором на изменения в Германии пока обратили мало внимания.

Германия не уходит из региона как партнер

Новая реформа носит незамысловатое название "BMZ-2030" и пока не приобрела окончательных очертаний. В самом министерстве говорят о "концепции", которая должна быть утверждена в течение нынешнего лета. Глава ведомства Герд Мюллер (Gerd Müller) говорит, что намерен сделать работу более эффективной и заметной. Уход из 25 стран со всего мира в BMZ объясняют тем, что некоторые уже "настолько развились, что не нуждаются в поддержке", другие "не демонстрируют прогресса в борьбе с коррупцией, соблюдении прав человека и улучшении госуправления", как указано в письменном ответе ведомства на запрос DW.

Наконец, в каких-то странах BMZ считает, что его помощь теряется на фоне крупных проектов других партнеров. Мюллер ранее заявил, что его ведомство теперь намерено сфокусироваться "на двустороннем сотрудничестве там, где наша работа приносит заметный результат и где партнеры проводят реформы".

В министерстве настаивают, что сворачивание сотрудничества не означает "ухода Германии как партнера", а является только "изменением формы сотрудничества". Тем не менее реформа фактически прекратит прямые контакты между государствами через двух немецких посредников - Общество международного сотрудничества GIZ и государственный банк развития KfW.

Почему деньги получит только Узбекистан?

Главное: единственным партнером BMZ в Центральной Азии останется Узбекистан. "Благодаря положительному развитию, вызванному реформами последних трех лет, мы укрепили наше сотрудничество", - говорится в ответе министерства на запрос DW. В 2019 году BMZ согласился поддержать новые проекты Ташкента в сфере здравоохранения, работы малых и средних предприятий, а также реформу профессионального обучения.

Что касается Киргизии и Таджикистана, то все ранее начатые проекты при участии BMZ будут доведены до конца, заверили в министерстве. Один из проектов GIZ, направленный на улучшение профессионального образования должен быть завершен к 2022 году - ему ничего не грозит, заверил DW руководитель проекта. Общий бюджет помощи из Германии в рамках сотрудничества с Бишкеком, по данным посольства ФРГ в стране, составляет около 40 миллионов евро в текущем году.

Некоторые из проектов по итогам двусторонних переговоров с представителями из Бишкека и Душанбе могут быть продлены. Дальнейшее сотрудничество с этими двумя странами региона BMZ видит только в кооперации с другими международными донорами или в виде ситуативной помощи: в марте 2020 года для борьбы с пандемией коронавируса министерство выделило, по собственным данным, полтора миллиона евро краткосрочной помощи.

Какие проекты останутся в Центральной Азии?

Казахстан и Туркмения выпали из списка партнеров: они "и раньше не были двусторонними партнерами BMZ", а участвовали лишь в ряде региональных проектов, говорят в министерстве. Наконец, last but not least: исходя из предварительного списка, министерство экономического сотрудничества и развития ФРГ прекращает двусторонние проекты с Азербайджаном и Арменией, для которой после США Германия была вторым по значимости прямым донором, согласно официальной информации на сайте посольства ФРГ в Ереване.

Сворачивание работы BMZ не означает полного прекращения немецкой помощи, по крайней мере в Киргизии. По данным немецкого издания о Центральной Азии Novastan, другие германские министерства пока не собираются уходить из Киргизии: издание перечисляет экологический проект Green Central Asia (МИД ФРГ), программу повышения квалификации управленцев (Министерство экономики и энергетики ФРГ), а также инициативы министерства окружающей среды, охраны природы, и ядерной безопасности Германии.

Германия сокращает региональное сотрудничество

В Центральной Азии сообщение о реформе и сворачивании проектов немецкого министерства прошло незамеченным и не вызвало общественной дискуссии, не считая Киргизии. Как отмечает Novastan, в Бишкеке новость вызвала критику в адрес собственного правительства.

Планы BMZ вызвали критику и в Германии. "Я не могу понять решение министра Мюллера", - заявил на запрос DW глава парламентской группы бундестага "Германия - Центральная Азия" Манфред Грунд (Manfred Grund), депутат фракции консерваторов ХДС/ХСС - блок входит в правящую коалицию в ФРГ. BMZ не следует уходить из региона потому, что, по словам депутата, "наше сотрудничество с Киргизией и Таджикистаном всегда было еще и знаком местному гражданскому сообществу, что мы заинтересованы в этих странах и в этом регионе".

Узбекистан, уверен Манфред Грунд, следует считать не страной, которая выиграет от реформы в Германии, а "единственным, кто останется". "Президент Шавкат Мирзиёев всегда высказывался за укрепление регионального сотрудничества, например, по проблеме Арала, - заявил Грунд. - Но ее можно решить только вместе с Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном. Теперь министр Мюллер прекращает это сотрудничество. Его не интересует, что это значит".

По мнению Грунда, Германия своим уходом оставит "финансовые и технологические дыры, которые займут другие, например, КНР". Исключение центральноазиатских стран из списка партнеров Грунд считает "серьезной регионально политической ошибкой, которую необходимо срочно исправить".

Ранее реформу раскритиковал другой депутат бундестага, Уве Кекериц (Uwe Kekeritz) от партии "Союз-90"/ "зеленые". Изменение списка он назвал "технократическим", а новый список стран-партнеров - "лишенным связности".

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Общее прошлое, похожее настоящее Страны Центральной Азии роднит не только общее советское прошлое. Экономическая ситуация везде оставляет желать лучшего, уровень коррупции и рейтинг свободы слова во всех странах примерно одинаковый, и даже прирост населения похож. Хотя, конечно, есть и различия.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Узбекистан: Сельское хозяйство отступает В Узбекистане с момента распада СССР кардинально изменилась структура экономики: раньше доля сельского хозяйства превышала треть, а сейчас не составляет и одной пятой. За последние пять лет в стране существенно выросла безработица. Минимальная зарплата - 36 евро, пенсия - 71 евро. Раньше именно Узбекистан "поставлял" большинство гастарбайтеров в РФ.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Узбекистан: Политические эмигранты Во времена правления Ислама Каримова, жестко подавлявшего любые формы инакомыслия, на долю Узбекистана приходилось больше всего политических беженцев из региона - в первую очередь в страны Запада. Многие жители республики вынуждены были бежать, спасаясь от репрессий после подавления узбекскими властями восстания в Андижане.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Узбекистан: Смена президента С 1991 года в Узбекистане было всего два руководителя. Ислам Каримов правил с 1991 года вплоть до своей смерти в 2016 году (ему было 78 лет). После него президентом стал Шавкат Мирзиёев. Сейчас ему 59 лет - и сложно угадать, как надолго он "задержится" во власти. Формально в парламенте представлены 4 партии плюс движение экологов, однако независимые СМИ называют выборы "политическим шоу".

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Таджикистан: Гастарбайтеры покидают РФ Официально безработица в Таджикистане очень низкая - около 2,5%. Однако эксперты убеждены, что эта цифра занижена минимум вчетверо. По данным fergananews.com, средняя пенсия в Таджикистане в 2015 году была гораздо ниже, чем в других странах - около 30 евро в месяц. Количество трудовых мигрантов из этой страны в России уменьшается: сейчас в РФ живет менее 700 тысяч таджиков.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Таджикистан: Исламский фактор Многих иностранных боевиков ИГ вербуют в Таджикистане, а потом, через другие страны, переправляют их на боевые территории. Западные эксперты считают, что с точки зрения исламизма Таджикистан - самая уязвимая страна в регионе. Таджикские власти используют этот фактор для подавления всякого инакомыслия.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Таджикистан: 201-я военная база На таджикской территории находится 201-я военная база РФ. В 90-е годы российские военные участвовали в миротворческой миссии, остановившей гражданскую войну в Таджикистане. Сейчас база существует для того, чтобы служить своеобразным "щитом" для опасностей, исходящих из соседнего Афганистана. На базе в качестве вольнонаемных служащих работает много таджиков, получая высокие зарплаты.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Таджикистан: Преследования оппозиции Глава Таджикистана - Эмомали Рахмон. И хотя он во власти уже 22 года, он не первый и не единственный президент страны - до него Таджикистаном руководили Кахар Махкамов и Рахмон Набиев (каждый - меньше года). В нынешнем составе таджикского парламента представлены 4 партии, однако реальной оппозиции в стране нет. HRW заявили, что власти Таджикистана арестовывают и пытают оппозиционеров.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Туркмения: Без свободы, но с ресурами В Туркмении сравнительно высокая средняя зарплата - около 290 евро в месяц (данные asgabad.net). И хотя более половины населения занята в сельском хозяйстве, туркменская экономика до сих пор крайне зависима от экспорта энергоресурсов. Население до сих пор не платит за газ, воду и свет. Зато в рейтинге свободы прессы Туркмения находится на "почетном" третьем месте... с конца - 178-м.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Туркмения: Жизнь после Туркменбаши О двух местных президентах слагают песни и легенды. Сапармурат Ниязов, знаменитый "Туркменбаши" - отец всех туркмен - правил (на разных должностях) с 1985 года. В 2006 он скончался, а эстафету перенял Гурбангулы Бердымухамедов. Ему всего 59 лет, а президентские выборы он уже выигрывал трижды. Говорить о какой-либо оппозиции в Туркмении, одной из самых диктаторских стран региона, нельзя.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Казахстан: Зависимость от нефти Экономика Казахстана - крупнейшая в регионе и вторая на постсоветском пространстве. Однако ее благополучие вплотную зависит от цен на природные ресурсы, включая нефть. За последние годы курс тенге неоднократно опускался. Средняя зарплата в стране - около 410 евро (по данным forbes.kz).

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Казахстан: Астана - визитная карточка Казахстан стремится быть как можно более близким к европейской культуре. Столица Астана - визитная карточка страны. Здесь находятся основные административные учреждения страны и офисы крупных компаний.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Казахстан: Под руководством долгожителя Казахстаном правит главный постсоветский долгожитель - Нурсултан Назарбаев (официальный титул - "Елбасы", лидер нации). У власти он находится с 1989 года. Очередные выборы, в 2015 году, он выиграл, набрав почти 98% голосов. Оппозиция в Казахстане существует, однако она находится под жестким прессингом властей.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Киргизия: Иссык-Куль и свобода слова Не так давно внешний долг Киргизии резко вырос, что осложняет экономическое положение страны. Зато именно здесь находится знаменитый Иссык-Куль - и туризм приносит казне немало денег. Да и со свободой прессы тут неплохо: в рейтинге "Репортеров без границ" Киргизия на 89-м месте - выше всех соседей, РФ, Беларуси и Украины!

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Киргизия: Базы в Манасе и Канте Киргизия зарабатывала на том, что предоставляла право размещать на своей территории иностранные военные базы. Так в аэропорту "Манас" вблизи Бишкека до 2014 года находилась военная база США - в числе прочего, здесь дозаправлялись американские самолеты, летевшие в Афганистан. А в Канте до сих пор размещена российская военная база.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Киргизия: Уже четыре президента В сравнении с другими странами региона, в Киргизии царит относительная демократия - там с 1990 года правит уже четвертый президент (включая одного временного), причем первых двух - Аскара Акаева и Курманбека Бакиева - свергали в результате революций. Многим памятны трагические события 2010 года, когда на юге страны погибли более 200 человек. Очередные выборы президента пройдут в ноябре 2017 года. Автор: Григорий Аросев