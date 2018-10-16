Деньги из Азербайджана: депутата от ХДС подозревают в коррупционных связях

Transparency International требует лишить парламентского иммунитета депутата бундестага Карин Штренц и начать в отношении ее следствие по подозрению в незаконном получении денег из Азербайджана.
Международная антикоррупционная организация Transparency International (TI) считает необходимым начать следствие в отношении депутата бундестага от Христианско-демократического Союза (ХДС) Карин Штренц (Karin Strenz) по подозрению в получении взяток из Азербайджана и требует от берлинской прокуратуры для этого ходатайствовать о лишении Штренц парламентского иммунитета.
Результаты расследования, проведенного экспертами Совета Европы, заявил корреспонденту DW член правления TI Вольфганг Водарг (Wolfgang Wodarg), дают достаточный повод для обоснованного подозрения в коррумпированности Карин Штренц.
Ковры, икра и проститутки для подкупа депутатов ПАСЕ
Transparency International имеет в виду коррупционный скандал, разразившийся в прошлом году в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Вначале свое собственное расследование о лоббистской деятельности Азербайджана проводила неправительственная организация "Европейская инициатива стабильности".
В итоговом документе под названием "Икорная дипломатия" приводились доказательства того, что Баку занимался подкупом докладчиков мониторингового комитета ПАСЕ, наблюдавших за выполнением обязательств, которые взял на себя Азербайджан при вступлении в Совет Европы.
Это стало поводом для учреждения в ПАСЕ в 2017 году собственного независимого следственного органа IBAC. Опрошенные им депутаты ПАСЕ подтвердили, что представители Азербайджана пытались добиться лояльности докладчиков ассамблеи с помощью многочисленных подарков - черной икры, ковров, дорогого алкоголя и ювелирных изделий, а также предлагая им бесплатно воспользоваться услугами проституток.
За что получала деньги из Баку Карин Штренц?
В отчете IBAC, представленном в апреле этого года, указаны имена нескольких десятков членов ПАСЕ, виновных, по мнению авторов расследования, в нарушении регламента ассамблеи и кодекса поведения депутата.
Среди них - бывший депутат бундестага от Христианско-социального Союза Эдуард Линтнер (Eduard Lintner), который являлся членом ПАСЕ с 1999 по 2010 год. Его в отчете называют "ключевым лоббистом" Азербайджана. И это он, по мнению IBAC, привлек к лоббистской работе в пользу Баку Карин Штренц. Минувшим летом ей вместе с Линтнером и еще дюжиной парламентариев из других стран был объявлен пожизненный запрет на вход в здание ПАСЕ в Страсбурге.
Штренц уверяет, что не знала о том, что консалтинговая фирма Линтнера Line M-Trade финансировалась из Азербайджана. Но следователи могли бы задать ей и целый ряд других вопросов - вроде тех, которые ставит депутат бундестага Франк Юнге (Frank Junge) из фракции социал-демократов. Например, почему Штренц быстро переписала на своего мужа только что созданную ею самой фирму Karin Strenz GbR? Получал ли новый владелец деньги из Баку? Если да, то от кого, за какие услуги и какие суммы?
Почему, участвуя в миссии наблюдателей на выборах в Азербайджане 1 ноября 2015 года, Штренц не сообщила, как это полагается, о том, что имеет и коммерческие интересы в стране? По некоторым, кстати, сведениям, находясь в тот день в Баку, она не сочла нужным побывать хотя бы на одном из избирательных участков, зато удостоилась аудиенции у президента Ильхама Алиева.
Ответ депутата Штренц корреспонденту DW
"Недопустимо, чтобы состоятельные лоббисты извращали нашу демократию, и это оставалось без последствий в Германии", - подчеркивает Вольфганг Водарг из Transparency International. Водарг, кстати, до начала 2010 года сам был депутатом ПАСЕ и заместителем председателя немецкой парламентской делегации в ассамблее.
А что на этот счет говорит сама Карин Штренц? Корреспондент DW, разумеется, предоставил ей возможность ответить на упреки в свой адрес и прокомментировать требование лишить ее парламентского иммунитета. "Я не вижу повода для комментария в связи с заявлениями Transparency International, - написала депутат корреспонденту DW. - Ведь эта организация требует следствия по подозрению в коррупции. Между тем отчет комиссии (IBAC. - Ред.) недвусмысленно установил, что в отношении меня это не соответствует действительности".
В самом деле. В упомянутом отчете не приводятся факты, которые позволили бы обвинять Карин Штренц в коррупции. Вместе с тем ПАСЕ обратилась к национальным властям, в том числе, немецким, с требованием предпринять собственные усилия в связи с возникшими подозрениями. По сути же таких подозрений Штренц в ответе корреспонденту DW вообще не высказалась.
Немецкая прокуратура дело закрыла
Вольфганг Водарг считает, что одного того факта, что Карин Штренц получала деньги из Баку через фирму Линтнера, уже достаточно для начала следствия по подозрению в коррупции. "Начальное подозрение налицо", - сказал он в интервью корреспонденту DW. И в такой ситуации, по его мнению, прокуратура уже и по собственной инициативе должна заняться этим делом, не дожидаясь, когда кто-нибудь напишет на нее заявление.
Как выяснилось, прокуратура Берлина и в самом деле заинтересовалась историей Карин Штренц, однако не сочла подозрения в коррумпированности депутата бундестага настолько убедительными, чтобы начать расследование. Для него и надо было бы для начала ходатайствовать о лишении депутата парламентского иммунитета.
Как сообщил корреспонденту DW официальный представитель берлинской прокуратуры Мартин Штельтнер (Martin Steltner), заведенное было на Штренц дело было прекращено еще на этапе доследственной проверки.
Что скажет председатель бундестага?
Еще одна "ответственная" в таких случаях инстанция - сам бундестаг. В нем существует специальная комиссия, устанавливающая правила поведения, кодекс чести и нормы транспарентности для депутатов.
Комиссию возглавляет зампредседателя бундестага социал-демократ Томас Опперман (Thomas Oppermann). История с Карин Штренц, рассказали корреспонденту DW в его офисе, стала поводом проверить, насколько актуальны действующие для парламентариев нормы. Но персональные дела депутатов эта комиссия не рассматривает.
Такими вещами занимается совет старейшин и администрация бундестага, а решение о штрафных санкциях выносит его председатель. Источники DW сообщили, что дело на Карин Штренц в администрации заведено, но продвигается медленно. Одна из причин, возможно, заключается в том, что проступки, за которые она была пожизненно лишена права заходить в здание ПАСЕ, были совершены ею в качестве депутата ассамблеи, а не бундестага.
Но немецким парламентарием Штренц все равно оставалась, а значит, должна была, как минимум, сообщать о своих побочных заработках и их происхождении. Суммы, говорят источники DW в бундестаге, она указала, но не их происхождение, хотя все знали, что фирму Линтнера финансирует Баку. Тем самым, указывают источники в бундестаге, Карин Штренц нарушила если не нормы финансовой прозрачности, то кодекс чести депутата. И это не может не остаться без последствий.
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