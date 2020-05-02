 Демонстрации против карантина в ФРГ: десятки городов и тысячи участников | Новости из Германии о Германии | DW | 16.05.2020

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Германия

Демонстрации против карантина в ФРГ: десятки городов и тысячи участников

Протестные мероприятия заявлены в Берлине, в Мюнхене, Дортмунде и еще целом ряде городов Германии. Власти усилили полицейское присутствие и тщательно следят за соблюдением предписаний.

Акция протеста в Штутгарте

Акция протеста в Штутгарте

В Германии в субботу, 16 мая, проходит новая серия протестов против ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Акции анонсированы в Берлине, Мюнхене (Бавария), Дортмунде (Северный Рейн - Вестфалия), Штутгарте (Баден-Вюртемберг) и еще целом ряде городов ФРГ. Причем зачастую в одном населенном пункте проходит одновременно несколько протестных мероприятий: только в Мюнхене их заявлено около десяти.

Как отмечает газета Süddeutsche Zeitung, специфика заключается в том, что протест набирает обороты на фоне постепенного отказа властей от запретительных мер и реализации второго этапа по их смягчению.

Около 20 демонстраций в Берлине

Полиция Берлина дала разрешение на проведение около 20 демонстраций. Исходя из эпидемиологических предписаний, за каждой из них было закреплено специальное место, а число участников не должно превышать 50. В числе заявленных площадок: площадь Розы Люксембург в районе Митте, площадь Республики перед зданием Рейхстага, где находится зал пленарных заседаний бундестага, а также Александерплац.

В Штутгарте количество участников ограничено 5000, всем собравшимся предписано быть в масках. В то же время, как в Берлине, так и в Штутгарте ряд организаций левой направленности анонсировали "антидемонстрации" - акции против так называемых "ковидидиотов" -  радикалов, принципиальных противников вакцинации и любителей теорий заговора.

Полицейское присутствие усилено

Как показали митинги, проходившие неделю назад, предписания властей зачастую игнорировались, социальное дистанцирование не соблюдалось, а многие были без масок.

На этот раз полицейское присутствие было решено усилить, а соблюдением правил следить более пристально.

"Протест пытаются использовать в своих интересах левые и правые радикалы"

Между тем премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии Армин Лашет (Armin Laschet) - самой многонаселенной земли Германии с почти 18 млн жителей - высказался по поводу протестов с пониманием.

"Это абсолютно законно. На самом деле нет ничего необычного в том, что люди выходят на демонстрации в ситуации, когда имеет место самое серьезное ограничение основных прав со времени объединения Германии", - заявил он газете Neue Osnabrücker Zeitung.

В то же время политик предупредил, что в своих интересах "этот протест пытаются использовать левые и правые радикалы, а также "рейхсбюргеры", - запрещенная в ФРГ радикальная группировка.

DW ранее проанализировала, кто принимает участие в подобных демонстрациях и каких взглядов придерживается.

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Елена Гункель


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