Демонстрации в Грузии не помеха немецким туристам

Несмотря на акции протеста, проходящие в Тбилиси, немецкие туристы, решившие побывать в Грузии, от своих планов не отказываются. Купленные ранее путевки никто не сдает, а самолеты Lufthansa летают по расписанию.
Протесты в Тбилиси никак не повлияли на планы тех немецких туристов, которые собирались совершить путешествие в Грузию. Не предостерегает от поездок в эту страну МИД Германии. Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa также не внесла никаких изменений в расписание своих рейсов.
МИД ФРГ не против поездок в Грузию
На специальном сайте министерства иностранных дел ФРГ, информирующем немецких туристов о положении в различных странах, еще в пятницу на прошлой неделе, то есть сразу после первых уличных столкновений в Тбилиси, появилось сообщение об акциях протеста вблизи здания парламента, на проспекте Руставели и площади Свободы.
Немецкие дипломаты призывают отправляющихся в Грузию быть осторожными, избегать и далеко обходить скопления людей, следить за сообщениями местных СМИ и следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов. Но отказываться от запланированной поездки в Грузию, как это иногда бывает, если в той или иной стране вспыхивают беспорядки или начинаются боевые действия, МИД ФРГ никого не призывает.
Lufthansa летает по прежнему расписанию
Не изменила своего расписания авиакомпания Lufthansa, самолеты которой выполняют прямые рейсы в Тбилиси и Кутаиси из Мюнхена.
Отвечая на запрос DW, представитель авиакомпании Томас Яхнов (Thomas Jachnow) заявил, что расписание самолетов, вылетающих в Грузию, осталось прежним, и никакие изменения в него не планируются. Не зафиксировали в авиакомпании в последние дни и повышенного числа отказов от заранее забронированных билетов.
Туристов из Германии в Грузии все больше
Больше всего туристов в Грузию приезжает из России, Азербайджана, Армении, Украины. За первые 5 месяцев этого года, по данным Грузинской национальной администрации туризма (Georgian National Tourism Administration), в стране побывали почти 540 тысяч россиян, почти полмиллиона азербайджанцев, 420 тысяч армян, 62 тысячи украинцев.
Из Германии в тот же период времени - без малого 22 тысячи. На первый взгляд, немного. Но это значительно больше, чем из любой другой страны Евросоюза. К тому же число немецких туристов в Грузии год от года растет. В 2017 году их было 43 тысячи, в 2018-м - уже почти 65 тысяч. Поездки в эту страну предлагают десятки немецких туристических агентств. Несколько, в которые обратился корреспондент DW, сообщили, что на ближайшее время все туры в Грузию уже распроданы, и никто купленные ранее не сдает.
В Грузию, сообщил корреспонденту DW по телефону Ханс Хайнер Бур (Hans Heiner Buhr) из бюро путешествий Kaukasus-Reisen, расположенном в самом Тбилиси, приезжают главным образом любители активных видов отдыха и острых ощущений.
"В Париж опаснее ехать, чем в Тбилиси"
"Это люди около 40 лет, имеющие хороший и стабильный доход, уже много где побывавшие, а теперь решившие узнать, что такое Кавказ, - рассказал Бур. - Они покупают тур на две-три недели, часто совмещают Грузию с Арменией, любят пешие восхождения в горы, велосипедные туры или сафари на джипах, а в конце проводят несколько дней на море". Среди немецких туристов также немало интересующихся историей, местными традициями, а еще - грузинским вином. Есть и совсем молодые немецкие туристы. "Но они путевки не покупают, - говорит сотрудник турфирмы. - Виза в Грузию не нужна, берут рюкзак и едут на свой страх и риск".
Некоторые клиенты, заказавшие путевки в Грузию непосредственно у Бура (а он занимается этим бизнесом на месте уже 19 лет), звонили и спрашивали, что там происходит в центре Тбилиси. Бур рассказал им, что в Грузии очень активная политическая жизнь, что люди очень сильно и эмоционально интересуются происходящим в их стране. Демонстрации же, которые проходят прямо под стенами парламента, по его словам, скорее, похожи на веселые вечеринки, чем на уличные беспорядки.
"В любом случае, - заметил Бур, - ехать в Париж, когда там проходили демонстрации "желтых жилетов", было намного опаснее, чем сейчас в Тбилиси".
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