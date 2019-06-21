Демонстрации в Грузии не помеха немецким туристам

Протесты в Тбилиси никак не повлияли на планы тех немецких туристов, которые собирались совершить путешествие в Грузию. Не предостерегает от поездок в эту страну МИД Германии. Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa также не внесла никаких изменений в расписание своих рейсов.

МИД ФРГ не против поездок в Грузию

На специальном сайте министерства иностранных дел ФРГ, информирующем немецких туристов о положении в различных странах, еще в пятницу на прошлой неделе, то есть сразу после первых уличных столкновений в Тбилиси, появилось сообщение об акциях протеста вблизи здания парламента, на проспекте Руставели и площади Свободы.

Немецкие дипломаты призывают отправляющихся в Грузию быть осторожными, избегать и далеко обходить скопления людей, следить за сообщениями местных СМИ и следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов. Но отказываться от запланированной поездки в Грузию, как это иногда бывает, если в той или иной стране вспыхивают беспорядки или начинаются боевые действия, МИД ФРГ никого не призывает.

Здание МИД Германии в Берлине

Lufthansa летает по прежнему расписанию

Не изменила своего расписания авиакомпания Lufthansa, самолеты которой выполняют прямые рейсы в Тбилиси и Кутаиси из Мюнхена.

Отвечая на запрос DW, представитель авиакомпании Томас Яхнов (Thomas Jachnow) заявил, что расписание самолетов, вылетающих в Грузию, осталось прежним, и никакие изменения в него не планируются. Не зафиксировали в авиакомпании в последние дни и повышенного числа отказов от заранее забронированных билетов.

Туристов из Германии в Грузии все больше

Больше всего туристов в Грузию приезжает из России, Азербайджана, Армении, Украины. За первые 5 месяцев этого года, по данным Грузинской национальной администрации туризма (Georgian National Tourism Administration), в стране побывали почти 540 тысяч россиян, почти полмиллиона азербайджанцев, 420 тысяч армян, 62 тысячи украинцев.

Из Германии в тот же период времени - без малого 22 тысячи. На первый взгляд, немного. Но это значительно больше, чем из любой другой страны Евросоюза. К тому же число немецких туристов в Грузии год от года растет. В 2017 году их было 43 тысячи, в 2018-м - уже почти 65 тысяч. Поездки в эту страну предлагают десятки немецких туристических агентств. Несколько, в которые обратился корреспондент DW, сообщили, что на ближайшее время все туры в Грузию уже распроданы, и никто купленные ранее не сдает.

В Грузию, сообщил корреспонденту DW по телефону Ханс Хайнер Бур (Hans Heiner Buhr) из бюро путешествий Kaukasus-Reisen, расположенном в самом Тбилиси, приезжают главным образом любители активных видов отдыха и острых ощущений.

"В Париж опаснее ехать, чем в Тбилиси"

"Это люди около 40 лет, имеющие хороший и стабильный доход, уже много где побывавшие, а теперь решившие узнать, что такое Кавказ, - рассказал Бур. - Они покупают тур на две-три недели, часто совмещают Грузию с Арменией, любят пешие восхождения в горы, велосипедные туры или сафари на джипах, а в конце проводят несколько дней на море". Среди немецких туристов также немало интересующихся историей, местными традициями, а еще - грузинским вином. Есть и совсем молодые немецкие туристы. "Но они путевки не покупают, - говорит сотрудник турфирмы. - Виза в Грузию не нужна, берут рюкзак и едут на свой страх и риск".

Некоторые клиенты, заказавшие путевки в Грузию непосредственно у Бура (а он занимается этим бизнесом на месте уже 19 лет), звонили и спрашивали, что там происходит в центре Тбилиси. Бур рассказал им, что в Грузии очень активная политическая жизнь, что люди очень сильно и эмоционально интересуются происходящим в их стране. Демонстрации же, которые проходят прямо под стенами парламента, по его словам, скорее, похожи на веселые вечеринки, чем на уличные беспорядки.

"В любом случае, - заметил Бур, - ехать в Париж, когда там проходили демонстрации "желтых жилетов", было намного опаснее, чем сейчас в Тбилиси".

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