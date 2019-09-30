Демократы хотят изучить разговоры Трампа с Путиным

Демократы в Конгрессе США намереваются добиться доступа к содержанию телефонных разговоров главы Белого дома Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами. Об этом заявил в воскресенье, 29 сентября, председатель комитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф в эфире американского телеканала NBC.

"Думаю, что самое важное тут - защитить национальную безопасность Соединенных Штатов и проверить, не подрывал ли президент нашу безопасность в разговорах с другими мировыми лидерами, в частности с Путиным, думая, что таким образом он извлечет выгоду для собственной избирательной кампании", - заявил представляющий демократическую партию Шифф в программе "Meet the Press". При этом он добавил, что члены Конгресса "полны решимости" выяснить, не пытался ли Трамп скрыть содержание этих разговоров.

В субботу, 28 сентября, телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что Белый дом в последнее время пытается ограничить доступ к содержанию телефонных разговоров президента Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и первым заместителем премьер-министра Саудовской Аравии, наследным принцем Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом. В случае с бен Сальман Аль Саудом чиновники, которые обычно имели доступ к черновикам записей разговоров Трампа, на этот раз его не получили,отмечает CNN. Более того, этот черновик в итоге не всплыл вовсе, утверждает источник телеканала, отмечая, что это было очень необычно.

По данным CNN, практика ограничения доступа к разговорам Трампа с другими мировыми лидерами начала применяться около года назад после утечек из его разговоров с лидерами Австралии и Мексики.

Как разгорелся скандал вокруг беседы Трампа и Зеленского

Но самый крупный скандал разгорелся после телефонной беседы Дональда Трампа с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Газеты The Washington Post и The New York Times 19 сентября сообщили со ссылкой на источники о жалобе неназванного сотрудника американской разведки, которая касалась Украины и затрагивала национальные интересы США. Чуть позже телеканал CNN высказал предположение, что инцидент мог быть связан с телефонным разговором президентов США и Украины, состоявшейся 25 июля. По версии СМИ, Трамп во время беседы с Зеленским намекнул, что блокирует выделение 250 млн долларов в качестве военной помощи Украине, если Киев откажется начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

В ходе вспыхнувшего скандала демократы в Конгрессе США стали требовать начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Глава Белого дома отвергал все выдвигаемые в его адрес обвинения и утверждал, что запись беседы с Зеленским положит конец всем домыслам его политических противников.

Тем не менее Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во вторник, 24 сентября, объявила о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. "Никто не стоит выше закона", - подчеркнула представительница Демократической партии. Она назвала звонок Трампа Зеленскому нарушением его конституционных обязанностей.

Стенограмма беседы и текст жалобы агента

25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонной беседы президентов США и Украины. Из стенограммы, в частности, следует, что Трамп на самом побуждал Зеленского воспользовался услугами его личного юриста, Рудольфа Джулиани, чтобы организовать расследование в отношении бывшего вице-президента США и вероятного кандидата от демократов на выборах 2020 Джо Байдена и его сына Хантера, который ранее был членом совета директоров украинской газовой компании Burisma. По словам Трампа, в бытность вице-президентом США Джо Байден защитил Хантера от расследования в Украине по делу о коррупции, добившись увольнения генерального прокурора Украины.

26 сентября Палата представителей Конгресса США опубликовала текст жалобы на телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, поданной в комитет по разведке Палаты представителей неназванным сотрудником спецслужб. В документе высказывалось предположение о том, что Трамп пытался добиться вмешательства другой страны в выборы в США 2020 года.

"В ходе исполнения служебных обязанностей, я получил от многих сотрудников администрации США информацию о том, что президент США использует служебное положение для того, чтобы добиться вмешательства иностранного государства в выборы в США 2020 года. Это вмешательство включает, в числе прочего, давление на иностранное государство с целью добиться расследования в отношении одного из главных соперников президента на внутриполитической арене. Личный юрист президента Рудольф Джулиани является одной из центральных фигур в этом деле, в котором, по-видимому, замешан и генеральный прокурор Барр", - говорится в донесении информатора, датированном 12 августа.

В рапорте отмечается, что целый ряд сотрудников Белого дома также настороженно отнеслись к разговору Трампа с Зеленским. По словам информатора, они говорили, что президент злоупотребляет своими полномочиями в личных целях. В донесении также говорится, что после телефонного разговора Трампа с Зеленским целый ряд сотрудников Белого дома пытались ограничить доступ к содержанию этой беседы.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Российские следы вокруг Дональда Трампа Публикация украденной переписки? Первые обвинения в связях с Кремлем прозвучали еще летом 2016 года, в разгар предвыборной борьбы в США. Кандидат в президенты Хиллари Клинтон обвинила спецслужбы РФ во взломе серверов Демократической партии, а публикацию украденной переписки назвала поддержкой Трампа. По данным американских СМИ, соратники Трампа могли сотрудничать с представителями РФ, координируя публикацию украденных данных.

Российские следы вокруг Дональда Трампа "Россия никогда не пыталась оказывать на меня давление" "Россия никогда не пыталась оказывать на меня давление. И я никак не связан с Россией: ни сделок, ни кредитов - ничего!" Знаменитый твит президента США Дональда Трампа от 11 января 2017 года звучит предельно категорично. И тем не менее в Вашингтоне не утихают скандалы вокруг возможных связей окружения Трампа с Россией, а общественности становятся известны все новые нелицеприятные факты.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Компромат на президента? Подробности Стало известно, что Трамп еще в 90-е годы пытался наладить связи с Москвой, а в 2000-е годы обзавелся бизнес-партнерами из России, часть которых, как позже выяснили СМИ, оказались связаны с организованной преступностью. В 2013 году Трамп провел в Москве конкурс "Мисс Вселенная" и якобы устроил в отеле Ritz-Carlton сексуальную оргию, информацией о которой и обладают спецслужбы РФ.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Экс-советник Трампа - на зарплате в Москве? Майкл Флинн был советником президента США менее месяца. 14 февраля он ушел в отставку после появления информации о том, что, не имея полномочий, обсуждал по телефону санкции США против РФ с послом Сергеем Кисляком и скрыл это от Майка Пенса. Выяснилось, что в 2015 году Флинн получал деньги за услуги компаниям РФ. В 2017 году Флинн признался, что сообщил ФБР ложные сведения о своих контактах с РФ.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Уволен за рвение в расследовании связей с РФ? Деятельность Флинна стала поводом для нескольких расследований, одно из которых возглавлял экс-глава ФБР Джеймс Коми. В начале мая он был уволен Трампом. Официально - за "некомпетентность". На деле, как уверены СМИ, - за нежелание прекратить расследование дела Флинна и вмешательства РФ в избирательную кампанию в США, которое, "вне всяких сомнений", имело место, заявил Коми на слушаниях в Сенате.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Зять Трампа тоже замешан? Расследования "российского досье" уже не ограничиваются Флинном. Министр внутренней безопасности США Джон Келли указал в начале июня, что зять Дональда Трампа и старший советник президента США Джаред Кушнер являются фигурантом расследования министерства юстиции по делу о вмешательстве России в выборы главы американского государства в 2016 году.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Трамп раскрыл секретную информацию? Сам президент США, впрочем, тоже не остается в стороне. Поводом для нового скандала послужила его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом РФ в США Сергеем Кисляком в Белом доме 10 мая. В ходе встречи Трамп, как утверждали СМИ, раскрыл россиянам совершенно секретные данные, полученные американцами от израильской разведки, таким образом подвергнув опасности агентурную сеть израильтян.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Кремль все отрицает Президент Владимир Путин назвал обвинения в адрес Трампа в разглашении секретной информации "политической шизофренией" и заявил, что Москва готова предоставить Сенату и Конгрессу США запись беседы президента США и главы МИД РФ, состоявшейся 10 мая в Белом доме. Что касается всех прочих обвинений, то Кремль отрицает свое вмешательство в кампанию по выборам президента США в 2016 году.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Семейное дело В скандал вовлечен и сын Трампа. В ходе избирательной кампании в 2016-м Трамп-мл. встречался с юристом из РФ Натальей Весельницкой. Она якобы обещала предоставить компромат на Хиллари Клинтон. Трамп-младший это отрицает. Была опубликована и его переписка с Wikileaks. Она по времени совпала с публикацией украденных данных Демпартии. Этот эпизод - ключевой в попытке вмешательства РФ в выборы в США.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Боты на службе Американская соцсеть Facebook обнаружила тысячи политических рекламных объявлений, которые были опубликованы в Сети с июля 2015 года по май 2017 года. Оплачены они были с 470 фейковых страниц и учетных записей, связанных друг с другом и предположительно управлявшихся из России.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Интернет как поле боя Собственные расследования провели и другие компьютерные гиганты. Google выяснил, что российские агенты потратили десятки тысяч долларов на приобретение рекламных площадей с целью распространения дезинформации. Twitter заблокировал сотни аккаунтов. Microsoft инициировала проверку покупки рекламы, связанной с американскими выборами, в поисковике Bing.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Первый обвиняемый В рамках расследования вмешательства РФ в выборы в США обвинение было предъявлено экс-главе избирательного штаба Трампа Полу Манафорту. Его обвинили в заговоре против интересов США. Упомянули факт получения крупной суммы за работу на Януковича. В 2018 году Манафорта обвинили в отмывании около 30 млн долларов. Он согласился сотрудничать со спецпрокурором Мюллером и признал вину по двум обвинениям.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Ложь выходит наружу Одновременно стало известно о том, что экс-советник Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос, работавший в его избирательном штабе, признался в даче ложных показаний ФБР. Он скрыл факт встречи с иностранцами, имеющими отношение к властям РФ. В показаниях фигурирует и встреча с якобы племянницей Путина. За дачу ложных показаний Пападопулос был приговорен к двухнедельному тюремному сроку.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Адвокат Трампа отправился за решетку По данным спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое вмешательство РФ в выборы в США, некий гражданин РФ выходил на связь с экс-адвокатом Трампа Майклом Коэном во время избирательной кампании. Генпрокуратура США обвинила Коэна в ложных показаниях в Конгрессе, налоговых преступлениях и других правонарушениях. Экс-адвокат Трампа приговорен к трем годам лишения свободы. Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев

