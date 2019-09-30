Демократы хотят изучить разговоры Трампа с Путиным

Демократы в Конгрессе США намереваются добиться доступа к содержанию телефонных разговоров главы Белого дома Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами. Об этом заявил в воскресенье, 29 сентября, председатель комитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф в эфире американского телеканала NBC.
"Думаю, что самое важное тут - защитить национальную безопасность Соединенных Штатов и проверить, не подрывал ли президент нашу безопасность в разговорах с другими мировыми лидерами, в частности с Путиным, думая, что таким образом он извлечет выгоду для собственной избирательной кампании", - заявил представляющий демократическую партию Шифф в программе "Meet the Press". При этом он добавил, что члены Конгресса "полны решимости" выяснить, не пытался ли Трамп скрыть содержание этих разговоров.
В субботу, 28 сентября, телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что Белый дом в последнее время пытается ограничить доступ к содержанию телефонных разговоров президента Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и первым заместителем премьер-министра Саудовской Аравии, наследным принцем Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом. В случае с бен Сальман Аль Саудом чиновники, которые обычно имели доступ к черновикам записей разговоров Трампа, на этот раз его не получили,отмечает CNN. Более того, этот черновик в итоге не всплыл вовсе, утверждает источник телеканала, отмечая, что это было очень необычно.
По данным CNN, практика ограничения доступа к разговорам Трампа с другими мировыми лидерами начала применяться около года назад после утечек из его разговоров с лидерами Австралии и Мексики.
Как разгорелся скандал вокруг беседы Трампа и Зеленского
Но самый крупный скандал разгорелся после телефонной беседы Дональда Трампа с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Газеты The Washington Post и The New York Times 19 сентября сообщили со ссылкой на источники о жалобе неназванного сотрудника американской разведки, которая касалась Украины и затрагивала национальные интересы США. Чуть позже телеканал CNN высказал предположение, что инцидент мог быть связан с телефонным разговором президентов США и Украины, состоявшейся 25 июля. По версии СМИ, Трамп во время беседы с Зеленским намекнул, что блокирует выделение 250 млн долларов в качестве военной помощи Украине, если Киев откажется начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.
В ходе вспыхнувшего скандала демократы в Конгрессе США стали требовать начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Глава Белого дома отвергал все выдвигаемые в его адрес обвинения и утверждал, что запись беседы с Зеленским положит конец всем домыслам его политических противников.
Тем не менее Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во вторник, 24 сентября, объявила о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. "Никто не стоит выше закона", - подчеркнула представительница Демократической партии. Она назвала звонок Трампа Зеленскому нарушением его конституционных обязанностей.
Стенограмма беседы и текст жалобы агента
25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонной беседы президентов США и Украины. Из стенограммы, в частности, следует, что Трамп на самом побуждал Зеленского воспользовался услугами его личного юриста, Рудольфа Джулиани, чтобы организовать расследование в отношении бывшего вице-президента США и вероятного кандидата от демократов на выборах 2020 Джо Байдена и его сына Хантера, который ранее был членом совета директоров украинской газовой компании Burisma. По словам Трампа, в бытность вице-президентом США Джо Байден защитил Хантера от расследования в Украине по делу о коррупции, добившись увольнения генерального прокурора Украины.
26 сентября Палата представителей Конгресса США опубликовала текст жалобы на телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, поданной в комитет по разведке Палаты представителей неназванным сотрудником спецслужб. В документе высказывалось предположение о том, что Трамп пытался добиться вмешательства другой страны в выборы в США 2020 года.
"В ходе исполнения служебных обязанностей, я получил от многих сотрудников администрации США информацию о том, что президент США использует служебное положение для того, чтобы добиться вмешательства иностранного государства в выборы в США 2020 года. Это вмешательство включает, в числе прочего, давление на иностранное государство с целью добиться расследования в отношении одного из главных соперников президента на внутриполитической арене. Личный юрист президента Рудольф Джулиани является одной из центральных фигур в этом деле, в котором, по-видимому, замешан и генеральный прокурор Барр", - говорится в донесении информатора, датированном 12 августа.
В рапорте отмечается, что целый ряд сотрудников Белого дома также настороженно отнеслись к разговору Трампа с Зеленским. По словам информатора, они говорили, что президент злоупотребляет своими полномочиями в личных целях. В донесении также говорится, что после телефонного разговора Трампа с Зеленским целый ряд сотрудников Белого дома пытались ограничить доступ к содержанию этой беседы.
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Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев