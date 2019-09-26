Демократы США призывают прояснить возможный "сговор" РФ с талибами

Демократы в США призывают разведсообщество прояснить утверждения о том, что Россия якобы предлагала исламскому радикальному движению "Талибан" награду за убийства американских военнослужащих в Афганистане. "Конгрессу и стране необходимы ответы", - заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в понедельник, 29 июня.

Среди прочего, она призвала директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа и директора Центрального разведывательного управления Джину Хаспел объяснить, был ли президент Дональд Трамп проинформирован о ситуации. Глава Нацразведки уже заявил, что эксперты "по-прежнему изучают" публикацию о возможном "сговоре" РФ с талибами.

Конгрессмены Мак Торнберри и Элизабет Чейни, 29 июня посетившие брифинг Белого дома по ситуации, в совместном заявлении выразили обеспокоенность действиями РФ. "Уже некоторое время было отчетливо ясно, что Россия не желает нам добра в Афганистане", - подчеркнули они. Конгрессмены особо выделили необходимость "неустанно отслеживать информацию касательно России или любого государства", которое считает своей целью Вооруженные силы США. Еще один брифинг для ряда демократов из Палаты представителей состоится 30 июня в 08.00 (15.00 мск), утверждает агентство Reuters.

Реакция Вашингтона и Москвы на материал о "сговоре" РФ и талибов

Издание The New York Times 26 июня опубликовало материал, в котором со ссылкой на неназванных собеседников говорилось, что Россия тайно предлагала вознаграждение талибам за убийства военных США. Цена и другие условия в статье не назывались. Авторы утверждали также, что президенту США Дональду Трампу доложили об этих выводах разведки еще в марте 2020 года.

Белый дом после выхода материала сообщил, что ни президент, ни вице-президент не были проинформированы о ситуации. Сам Трамп заявил, что разведка не сочла достоверной информацию о возможном "сговоре" России с талибами.

МИД РФ назвал статью "фейком". "Талибан" также выступил с опровержением содержащихся в публикации сведений.

В феврале 2020 года США и "Талибан" подписали историческое мирное соглашение. Оно предполагает снятие санкций, вывод войск Соединенных Штатов из Афганистана, а также обмен удерживаемыми лицами.

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