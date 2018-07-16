 Демократы обвиняют Трампа в поощрении белого национализма | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Демократы обвиняют Трампа в поощрении белого национализма

Президент Дональд Трамп несет косвенную ответственность за массовое убийство в Эль-Пасо. Ведь его риторика разжигает ненависть и поощряет национализм, считают представители Демократической партии.

Место трагедии в Эль-Пасо

Место трагедии в Эль-Пасо

Ведущие представители Демократической партии США, в том числе борющиеся за выдвижение кандидатами в президенты, обвинили Дональда Трампа в том, что его риторика провоцирует проявления насилия и расовой вражды. Они, по словам политиков, достигают масштабов таких преступлений на почве ненависти, как массовое убийство в Эль-Пасо. Там в субботу, 3 августа, по данным следствия, белый мужчина убил 20 человек, многие из которых были выходцами из Мексики.

Контекст

Белый национализм сначала не попал в поле зрения модераторов Facebook. Но после консультации с учеными было решено, что этой идеологии в ней не место. (28.03.2019)

Не менее 20 человек погибли при стрельбе в Эль-Пасо, заявил губернатор Техаса. Пострадали свыше 25 человек, в том числе дети. Предполагаемый нападавший задержан. (03.08.2019)

В частности, участник борьбы за выдвижение кандидатом в президенты от демократов мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич заявил в воскресенье, 4 августа, что Трамп "как минимум потворствует белому национализму и поощряет его". "У нас такой президент Соединенных Штатов, который решил использовать свои слова таким образом, чтобы они распространяли среди нас идеи ненависти и разобщения", - заявила сенатор Камала Харрис от штата Калифорния.

Бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро высказался в этой связи о "токсичном вареве белого национализма" и призвал Трампа "попытаться объединить американцев вместо того, чтобы разжигать пламя фанатизма".

"Недостаточно сказать, что вы сами не испытываете ненависти. Если вы активно не боретесь с ненавистью, то являетесь соучастником того, что происходит", - заявил сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер.

Трамп заявил, что ненависти нет места в США

Сам Трамп, комментируя убийство в Эль-Пасо, ранее заявил, что "ненависти нет места в нашей стране", и "мы с ней справимся".

В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в супермаркете Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо, среди 20 жертв этого преступления 7 граждан Мексики. МИД Мексики уже назвал эту трагедию терактом против находящихся в США мексиканцев.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Смотреть видео 01:16

Речь афроамериканской девочки потрясла жителей США

  • Дональд Трамп

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Америка прежде всего? Теперь на деле

    Еще до вступления в должность президента США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что готов идти на конфликты, чтобы защитить интересы Америки в ее отношениях с основными торговыми партнерами. Трампу потребовалось немногим больше года, чтобы вслед за словами последовали действия.

  • Трамп показывает подписанный им указ о введении таможенных пошлин на ввозимые в США сталь и алюминий

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Штрафные пошлины на импорт стали и алюминия

    8 марта 2018 г. Дональд Трамп делает первый шаг в торговом конфликте, до сих пор существовавшем лишь на словах. В прямом эфире, организованном из Овального кабинета на весь мир, окруженный американскими сталелитейщиками, президент США подписывает указ о введении штрафных пошлин на импорт стали и алюминия. Главный пострадавший - Китай. Введение в действие пошлин в отношении стран ЕС пока отложено.

  • Стальные листы фирмы Salzgitter AG

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Торговый конфликт доходит до Германии

    С 1 июня 2018 г. действие американских штрафных пошлин распространилось и на импорт стали из ЕС, например, на эти стальные листы, выпускаемые немецкой фирмой Salzgitter AG. Несмотря на это, потери для германского экспорта пока носят ограниченный характер. Однако ситуация может измениться, если Трамп осуществит свою следующую угрозу и наложит 20-процентные пошлины на ввозимые из ЕС автомобили.

  • Скриншот одного из твитов Трампа

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Twitter-угрозы - главное оружие Трампа

    Twitter - главный инструмент американского президента. Дональд Трамп использует сервис, чтобы представить свой взгляд на вещи, озвучить новые угрозы или выдвинуть очередной ультиматум. В "крестовом походе" американского лидера за установление нового порядка отношений с важнейшими торговыми партнерами США - Китаем, ЕС и членами NAFTA Мексикой и Канадой - не проходит и дня без Twitter-атак.

  • Новые автомобили марки Mercedes ждут в Бремерхафене отправки за рубеж

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Угроза для немецких автоконцернов

    Новые автомобили марки Mercedes ждут в немецком Бремерхафене отправки за рубеж. Когда президент США угрожает введением 20-процентных пошлин на машины из ЕС, его целью являются прежде всего Daimler и другие немецкие автоконцерны. Их успехи на американском рынке, по мнению Трампа, являются причиной гигантского торгового дефицита США.

  • Флаги США, Канады и Мексики

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Новая сделка с Канадой и Мексикой

    Одной из главных целей Трампа было переиграть условия соглашения о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой (NAFTA), которое, по его мнению, наносит ущерб американской экономике. Трамп пытается защитить интересы американского бизнеса, страдающего от переноса производства - в первую очередь автостроителями - в Мексику, где более дешевая рабочая сила.

  • Миллионный автомобиль VW Käfer Baujahr, выпущенный в Мексике, 1992 год

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Мексика под прицелом торговой политики США

    В Мексике выпускают машины для американского рынка не только автопроизводители из США - немецкий Volkswagen и другие автоконцерны десятилетиями работают по такой схеме. Под давлением Трампа в последнее время ряд автогигантов, таких как Ford, заморозили планы строительства в Мексике новых заводов. На фото - миллионный автомобиль "Фольксваген Жук", выпущенный в Мексике в 1992 году.

  • Тяжелый грузовик, груженый древесиной, пересекает границу США и Канады

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Канада тоже чувствует давление со стороны США

    Наряду с Мексикой жесткий стиль поведения американского президента в торговой политике почувствовала на себе и Канада. Помимо канадских стали и алюминия под санкции США попала и древесина. Однако в итоге штрафные пошлины на канадские мягкие древесные породы, введенные в апреле 2017 года, привели к резкому повышению цен на этот продукт для строителей домов, прежде всего, в Америке.

  • Супермаркет в Гонконге, специализирующийся а продаже продуктов из Соединенных Штатов

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Ответный удар Пекина

    Главной целью своих ответных штрафных пошлин в адрес США китайское правительство избрало американских производителей продовольствия. В итоге такие продукты как орехи, овощи и мясо, ввезенные из США, стали в Китае существенно дороже - как в этом супермаркете в Гонконге, специализирующемся на продаже продуктов made in USA.

  • Внедорожники Jeep на автосалоне

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Американские внедорожники в поле зрения Пекина

    Если все пойдет так, как планируют власти КНР, то машины американских автопроизводителей, например внедорожники Jeep концерна Fiat Chrysler, в будущем подорожают на четверть. Впредь на них будут наложены дополнительные ввозные пошлины в 25 процентов. Новый список товаров, которые попадут под ответные таможенные пошлины Китая, уже находится в процессе подготовки, утверждают в Пекине.

    Автор: Томас Кольман


Контекст

Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

Дональд Трамп критиковал "несправедливую" практику мировой торговли еще в ходе предвыборной кампании. Став президентом США, он начал с ней бороться. В итоге мир оказался на пороге торговой войны. (06.07.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Беженцы нон грата, или Почему правые радикалы так сильны на востоке ФРГ  

Стена на границе с Мексикой: фермеры в Техасе боятся национализации участков из-за планов Трампа  

Речь афроамериканской девочки потрясла жителей США  

Также по теме

Finnland Helsinki PK Treffen Trump Putin

Противники Трампа назвали его заявления в Хельсинки позорными 16.07.2018

Сенаторы-демократы подвергли резкой критике сомнения Дональда Трампа в том, что Россия вмешивалась в предвыборную кампанию в США в 2016 году.

Nancy Pelosi und Chuck Schumer

В США раскритиковали жесткие высказывания Трампа в адрес Германии 12.07.2018

Лидеры демократов расценили слова президента США в адрес Берлина как очернение устойчивого союзника Америки. С критикой Трампа выступили и высокопоставленные республиканцы.

Helsinki-Gipfel

Немецкие СМИ о встрече лидеров США и России: Трамп испортил все, что мог 17.07.2018

Комментируя саммит президентов Соединенных Штатов и России, немецкие издания резко критикуют Трампа. По их мнению, глава Белого дома перестарался, демонстрируя Путину лояльность.

Реклама

Самые читаемые

В Европе осудили задержания на акции оппозиции в Москве  

От дружбы с Венесуэлой у Беларуси остались одни долги  

Волков объявил о новой акции за честные выборы в Мосгордуму по всей России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно