Демократия

"Нас пытаются сделать рабами, нашу страну хотят сделать концлагерем", - говорит Павел Латушко. Один из лидеров демократических сил Беларуси принял участие в акции солидарности накануне правовой конференции в Нюрнберге. В интервью DW он рассказал, что было сделано за год для признания Лукашенко террористом, кого, по его мнению, должны затронуть санкции ЕС и какова в происходящем роль России.
"Выборов как таковых в России просто не было", - считает Андрюс Кубилюс, постоянный докладчик Европарламента по РФ. По его мнению, власти в России еще до начала голосования создали условия, которые не совместимы с демократическими выборами. Кубилюс видит много общего между выборами в России и Беларуси. По мнению депутата, Кремль стал испытывать страх после событий в соседней стране.