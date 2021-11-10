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Демократия

FILE PHOTO: Fumio Kishida, Japan's ruling Liberal Democratic Party (LDP) lawmaker and former foreign minister, announces his candidacy for the party's presidential election at a news conference in Tokyo, Japan, August 26, 2021. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Премьер-министром Японии переизбран Фумио Кисида 10.11.2021

Переизбрание Кисиды произошло при поддержке большего числа депутатов парламента, чем ожидалось. Это облегчит его правительству выполнение предвыборных обещаний по борьбе с ковидом и оживлению экономики.

11 March 2021.*** National Security Advisor Jake Sullivan speaks at a news briefing at the White House in Washington, DC, USA, 11 March 2021. Credit: Jim LoScalzo / Pool via CNP

Байден отвергает принцип "Америка прежде всего" 07.11.2021

Глава Белого дома Байден считает, что принцип "Америка прежде всего" ставит Америку на последнее место, указал помощник президента США по национальной безопасности Салливан в интервью CNN.
09/06/2016 September 6, 2016. Prime Minister of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev at a meeting with Russian President Vladimir Putin at the Forum Palace, a Samarkand residence of the President of Uzbekistan. Alexei Druzhinin/Sputnik (c) picture-alliance/dpa/Sputnik/A. Druzhinin

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев анонсировал демократические реформы 06.11.2021

На своей инаугурации вступивший во второй срок президентских полномочий Мирзиёев заявил о том, что главной целью реформ станет децентрализация власти и передача части полномочий регионам.
14.10.2020, Kirgistan, Bishkek: Die Demonstranten schwenken der kirgisischen Fahnen, während sie auf die Rede des kirgisischen Premierministers Schaparow vor dem Regierungsgebäude warten. In Kirgistan ist nach massiven Protesten der Oppositionelle Schaparow vom Parlament als neuer Regierungschef bestätigt worden. Foto: Vladimir Voronin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Кыргызстан: хрупкая демократия в Центральной Азии - репортаж DW 03.11.2021

Китай на востоке, Россия на севере, Афганистан на юге: в этой геополитической обстановке Кыргызстан пытается строить демократическое общество. Этот путь дается стране нелегко. Репортаж Марселя Фюрстенау.
FILE PHOTO: Japan's Prime Minister Fumio Kishida, who is also the President of the ruling Liberal Democratic Party, raises his fist with the party's candidates atop the campaigning bus on the last day of campaigning for the October 31 lower house election, amid the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, in Tokyo, Japan October 30, 2021. REUTERS/Issei Kato/File Photo

В Японии правящая коалиция сохранила большинство в нижней палате парламента 31.10.2021

На парламентских выборах в Японии, по предварительным результатам, Либерально-демократическая партия получает не менее 259 из 465 мест.
Eine Demonstrantin zeigt das Siegeszeichen, während Tausende auf die Straße gehen, um die Machtübernahme durch das Militär zu verurteilen. Im ostafrikanischen Sudan will das Militär wieder an die Macht. Der höchste Militärvertreter im Land, General Abdel Fattah al-Burhan, verkündete die Entmachtung der zivilen Regierungsmitglieder und bestätigte damit indirekt sich verdichtende Hinweise auf einen Militärputsch. +++ dpa-Bildfunk +++

США приостановили финансовую помощь Судану из-за путча 25.10.2021

Вашингтон временно заморозил выплату 700 млн долларов, предназначенных на поддержку демократических преобразований в Судане. США потребовали от путчистов вернуть власть переходному правительству.
Rappler CEO and Executive Editor Maria Ressa gestures during an interview at a restaurant in Taguig city, Philippines on Saturday, Oct. 9, 2021. The Nobel Peace Prize was awarded to journalists Maria Ressa of the Philippines and Dmitry Muratov of Russia for their fight for freedom of expression. (AP Photo/Aaron Favila)

Нобелевский лауреат: в эпоху социальных сетей особенно трудно отделить правду от фейка 20.10.2021

Филиппинский журналист и лауреат Нобелевской премии Мария Ресса считает, что факты лежат в основе любой демократии.
Turkish President Tayyip Erdogan arrives for a meeting with EU Council President Charles Michel in Brussels, Belgium March 9, 2020. REUTERS/Francois LenoirMarch 9, 2020***

Еврокомиссия раскритиковала Турцию за откат от демократии 20.10.2021

Турция отходит все дальше от демократии, говорится в докладе Еврокомиссии. Анкара в ответ обвинила ЕС в двойных стандартах.
Germany's Free Democratic Party (FDP) leader Christian Lindner gives a statement after a board meeting that approved coalition talks with the Social Democratic Party (SPD) and the Greens according to a party source, in Berlin, Germany, October 18, 2021. REUTERS/Annegret Hils

Немецкие либералы дали зеленый свет коалиционным переговорам 18.10.2021

Свободная демократическая партия вслед за социал-демократами и "зелеными" проголосовала за переговоры по "светофорной" правительственной коалиции в Германии.
Symbolbild fuer die Internet Zensur von Social Media Plattformen durch ein von Ministerpraesident Erdogan verabschiedetes Gesetz in der Tuerkei Logo von Twitter im Auge einer Frau mit Flagge der Tuer | Verwendung weltweit

"Попытка заклеймить журналистов": в Турции разрабатывают закон об "иноагентах" 13.10.2021

В Турции собираются обязать СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, пройти дополнительную регистрацию и отчитываться в МВД. Какие еще изменения ожидают журналистов?

Павел Латушко: Большинство белорусов хотят жить в свободной стране 12.10.2021

"Нас пытаются сделать рабами, нашу страну хотят сделать концлагерем", - говорит Павел Латушко. Один из лидеров демократических сил Беларуси принял участие в акции солидарности накануне правовой конференции в Нюрнберге. В интервью DW он рассказал, что было сделано за год для признания Лукашенко террористом, кого, по его мнению, должны затронуть санкции ЕС и какова в происходящем роль России.
Secretary General of Germany's conservative Christian Democratic Union (CDU) party Paul Ziemiak addresses a press conference after a CDU leadership meeting on October 11, 2021 at the party's headquarters in Berlin. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) (Photo by JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)

ХДС переизберет все руководство партии 11.10.2021

Христианско-демократический союз намерен сменить состав федерального правления на партийном съезде после слабых результатов на выборах в бундестаг.
Czech Prime Minister and founding leader of ANO Andrej Babis votes during elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, in Lovosice, Czech Republic, on October 8, 2021. (CTK Photo/Ondrej Deml)

Комментарий: Итоги выборов в Чехии - важный сигнал для Европы 11.10.2021

На парламентских выборах в Чехии большинство населения проголосовало за новое демократическое начало. Это будет непросто, но жители страны сделали свой выбор, считает Кено Ферзек.
Leader of center-right Spolu (Together) coalition Petr Fiala flashes the V sign as he reacts to election results at the party's election headquarters, Prague, Czech Republic, Saturday, Oct. 9, 2021. The center-right Together coalition was capturing 23.9% of the votes while the center-left coalition of the Pirate Party and STAN, a group of mayors and independent candidates, were coming in third with 13.5% support. (AP Photo/Darko Bandic)

Оппозиционный альянс "Вместе" лидирует на парламентских выборах в Чехии 09.10.2021

Разрыв между возглавляемым премьером Чехии Бабишем движением АНО и альянсом трех партий после обработки 99,97 процента бюллетеней составляет около половины процента.
New elected state governor of the German state Thuringia Bodo Ramelow delivers a speech after the governor elections at the state parliament in Erfurt, Germany, Wednesday, March 4, 2020. (AP Photo/Jens Meyer) |

Председателем бундесрата ФРГ избран Бодо Рамелов из Левой партии 08.10.2021

Представитель немецких левых впервые возглавит бундесрат. Рамелов пообещал вести кампанию за сплочение общества. Его предшественник Хазелофф обеспокоен падением уважения к демократическим институтам.

Может ли ЕС не признать выборы в Госдуму? Интервью с докладчиком Европарламента по РФ (06.10.2021) 06.10.2021

"Выборов как таковых в России просто не было", - считает Андрюс Кубилюс, постоянный докладчик Европарламента по РФ. По его мнению, власти в России еще до начала голосования создали условия, которые не совместимы с демократическими выборами. Кубилюс видит много общего между выборами в России и Беларуси. По мнению депутата, Кремль стал испытывать страх после событий в соседней стране.
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