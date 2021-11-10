Демократия

Павел Латушко: Большинство белорусов хотят жить в свободной стране

"Нас пытаются сделать рабами, нашу страну хотят сделать концлагерем", - говорит Павел Латушко. Один из лидеров демократических сил Беларуси принял участие в акции солидарности накануне правовой конференции в Нюрнберге. В интервью DW он рассказал, что было сделано за год для признания Лукашенко террористом, кого, по его мнению, должны затронуть санкции ЕС и какова в происходящем роль России.