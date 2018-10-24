 Дело Хашогги: Европарламент против поставок оружия Саудовской Аравии | Новости из Германии о Европе | DW | 25.10.2018

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Европа

Дело Хашогги: Европарламент против поставок оружия Саудовской Аравии

Парламент в Страсбурге призвал все страны ЕС выработать единую позицию по вопросу об эмбарго на поставки вооружений Эр-Рияду. Евродепутаты решительно осудили убийство журналиста Джамаля Хашогги.

Зал пленарных заседаний Европарламента

После убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги Европарламент высказался за введение европейского эмбарго на поставки вооружений Саудовской Аравии. В резолюции, принятой в четверг, 25 октября, евродепутаты призвали правительства всех стран-членов ЕС согласовать единую позицию по данному вопросу.

Контекст

Убийство журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле могло привести к экономическим потрясениям в мире. Но, скорее всего, этого не произойдет, говорят эксперты. (24.10.2018)

Политики ряда стран не верят в официальную версию Эр-Рияда о гибели журналиста Джамаля Хашогги во время драки. Немецкие "зеленые" требуют прекратить поставки вооружений в Саудовскую Аравию. (20.10.2018)

Парламентарии решительно осудили убийство Хашогги, констатировав, что это преступление, по всей видимости, совершено не без ведома наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана.

Саудовская Аравия долгое время отрицала факт убийства Хашогги на территории саудовского консульства в Стамбуле и признала его лишь под массированным давлением со стороны мирового сообщества. По делу об убийстве Хашогги было задержано 18 подданных Саудовской Аравии.

Мохаммед бен Салман, однако, категорически отрицает причастность к этому преступлению. По официальной версии Эр-Рияда, Джамаль Хашогги погиб в результате драки на территории саудовского консульства в Стамбуле. Эксперты, однако, сомневаются в правдивости этой версии.

Депутаты Европарламента призвали к независимому расследованию дела Хашогги под международным контролем. Они считают, что как только будут установлены факты, нужно будет ввести точечные санкции.

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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