 Дело ″Седьмой студии″: что рассказал Серебренников в суде | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 07.11.2018

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Россия

Дело "Седьмой студии": что рассказал Серебренников в суде

Кирилл Серебренников дал первые показания в суде по делу "Седьмой студии". Известного режиссера и нескольких его коллег обвиняют в мошенничестве и хищении средств. Репортаж DW.

Кирилл Серебренников

Кирилл Серебренников

В Москве начали по существу рассматривать так называемое дело "Седьмой студии". Фигурантов дела - режиссера Кирилла Серебренникова, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум, продюсера Алексея Малобродского и бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина обвиняют в мошенничестве и хищении более 133 миллионов рублей. Эти деньги Минкульт выделил на экспериментальный культурный проект "Платформа". Как по версии следствия были похищены деньги, и что рассказал Кирилл Серебренников на допросе свидетелей, - в репортаже DW.

Акт первый. В чем обвиняют Серебренникова и его коллег

7 ноября с утра у здания Мещанского районного суда выстроилась большая, выходящая на проезжую часть, очередь. Обвиняемых ожидали десятки журналистов, родственники обвиняемых, актеры театра "Гоголь-центра" и писательница Людмила Улицкая. В итоге в зал попали только восемьдесят человек, остальные смотрели видеотрансляцию.

"Есть свидетели по делу?", - спросила секретарь суда перед началом заседания. "Да, мы все!", - хором ответили ей из коридора друзья и коллеги Серебренникова и засмеялись. Заседание вела судья Ирина Аккуратова. Едва слышным голосом она представила четверых адвокатов обвиняемых, двух прокуроров-обвинителей и потерпевшего от Минкульта, который впервые пришел на заседание, и имя которого судья произнесла шепотом. Он сидел на отдельной скамейке в первом ряду перед Людмилой Улицкой и Ксенией Раппопорт и на все вопросы отвечал: "Не возражаю".

Алексей Малобродский (апрель 2018 года)

Алексей Малобродский (апрель 2018 года)

После процессуальных формальностей судья уточнила размер иска от Минкульта - более 133 млн рублей. В ответ все обвиняемые возразили против иска, так как не признают свою вину. "Никогда ничего ни у кого не крал и даже не образовывал преступную группу, кроме театральной", - сказал Серебренников.

После прокурор Олег Лавров два часа зачитывал обвинения. Из-за монотонности формулировок Малобродский позже назовет этот документ "заклинанием". А Серебренников сравнит его с текстом, который напечатал сломанный принтер.

По версии обвинения, "Платформа" с самого начала создавалась Серебренниковым и другими участниками как "проект с целью взаимного обогащения". Режиссер - "глава организованной преступной группы" - злоупотребил доверием сотрудников Минкульта. В министерстве же ему помогла выиграть тендер на проект Софья Апфельбаум, которая в то время там работала. Вместе все обвиняемые придумали схему, в которой переводили деньги со счета АНО "Седьмая студия" на другие счета в банках. Там обналичивали деньги министерства, распределяли между собой и "распоряжались ими по своему усмотрению".

Прокурор не отрицал, что какие-то спектакли и перформансы "Седьмая студия" все же организовывала. Но стоимость этих проектов завышалась, чтобы Серебренников и другие могли получить с них выгоду. Конкретных примеров обвинитель не привел.

Во многом обвинение построено на допросе главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой. В суде ее не было: дело в отношении нее выделили в отдельное производство, так как она уже признала вину и согласилась сотрудничать со следствием.

Акт второй. Допрос Кирилла Серебренникова

После перерыва судья поочередно спрашивала участников "Седьмой студии", понятно ли им обвинение. Все отвечали отрицательно, подчеркивая, что деньги не воровали и преступной группы не создавали. "Но вы понимаете, что вы обвиняетесь в мошенничестве?", - уточнила судья у Серебренникова. "Да, понимаю. Все очень плохо", - ответил он.

Судья предложила первыми допросить обвиняемых. Серебренников в ответ обратился к представителю Минкульта, чтобы тот выступал первым и рассказал, как министерство пострадало от "Платформы". Судья отказала.

Софья Апфельбаум (октябрь 2017 года)

Софья Апфельбаум (октябрь 2017 года)

Тогда адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов начал допрос своего подзащитного. Режиссер мог остаться на своем месте, но вышел к высокой тумбе напротив судьи, отшутившись, что в кино это обычно так происходит. На нем была черная футболка с надписью "Жги" на спине, которую видели слушатели в зале, но не видела судья.

Сначала режиссер восстановил хронологию создания проекта "Платформа" - от предложения идеи Дмитрию Медведеву до осенней премьеры. Затем подробно описал, как и где познакомился с ключевыми участниками "Платформы". Например, Апфельбаум он впервые увидел в Минкульте, а с будущим гендиректором его познакомила мама Итина. И только продюсер Екатерина Воронова (она скрывается от следствия и объявлена в розыск) ранее приходила как театровед к нему на репетиции.

Контекст

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На вопрос адвоката, кто придумал юридическую форму "Седьмой студии", Серебренников ответил, что вариант с автономной некоммерческой организацией (АНО) ему предложил чиновник "в сером пиджаке" из Минкульта. Якобы, в таком формате удобнее проводить финансовые операции с государством.

Серебренников также отметил, что полученные от Минкульта деньги поступали на счет АНО не так регулярно, как хотелось бы. Из-за этого режиссер был вынужден платить зарплаты в том числе "из своих". А чтобы не откладывать старт "Платформы" - он должен был совпасть с началом театрального сезона осенью - Серебренников и Итин вложили в проект по полтора миллиона рублей каждый. Эти деньги им позже вернули.

На многие финансовые вопросы своего защитника Серебренников не ответил, потому что, по его словам, этим занимался Итин и главный бухгалтер Нина Масляева, а он отвечал лишь за художественную часть проекта. Впрочем, отметил, что в самом начале он обозначил себе и Итину зарплату в районе ста тысяч рублей, которую получал в кассе у Масляевой наличными под расписку.

После часового допроса адвокат попросил судью устроить пятиминутный перерыв. В ответ она перенесла заседание и допрос Серебренникова на утро 8 ноября.

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    Автор: Ксения Сафронова


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