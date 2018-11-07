Дело "Седьмой студии": что рассказал Серебренников в суде

В Москве начали по существу рассматривать так называемое дело "Седьмой студии". Фигурантов дела - режиссера Кирилла Серебренникова, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум, продюсера Алексея Малобродского и бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина обвиняют в мошенничестве и хищении более 133 миллионов рублей. Эти деньги Минкульт выделил на экспериментальный культурный проект "Платформа". Как по версии следствия были похищены деньги, и что рассказал Кирилл Серебренников на допросе свидетелей, - в репортаже DW.

Акт первый. В чем обвиняют Серебренникова и его коллег

7 ноября с утра у здания Мещанского районного суда выстроилась большая, выходящая на проезжую часть, очередь. Обвиняемых ожидали десятки журналистов, родственники обвиняемых, актеры театра "Гоголь-центра" и писательница Людмила Улицкая. В итоге в зал попали только восемьдесят человек, остальные смотрели видеотрансляцию.

"Есть свидетели по делу?", - спросила секретарь суда перед началом заседания. "Да, мы все!", - хором ответили ей из коридора друзья и коллеги Серебренникова и засмеялись. Заседание вела судья Ирина Аккуратова. Едва слышным голосом она представила четверых адвокатов обвиняемых, двух прокуроров-обвинителей и потерпевшего от Минкульта, который впервые пришел на заседание, и имя которого судья произнесла шепотом. Он сидел на отдельной скамейке в первом ряду перед Людмилой Улицкой и Ксенией Раппопорт и на все вопросы отвечал: "Не возражаю".

Алексей Малобродский (апрель 2018 года)

После процессуальных формальностей судья уточнила размер иска от Минкульта - более 133 млн рублей. В ответ все обвиняемые возразили против иска, так как не признают свою вину. "Никогда ничего ни у кого не крал и даже не образовывал преступную группу, кроме театральной", - сказал Серебренников.

После прокурор Олег Лавров два часа зачитывал обвинения. Из-за монотонности формулировок Малобродский позже назовет этот документ "заклинанием". А Серебренников сравнит его с текстом, который напечатал сломанный принтер.

По версии обвинения, "Платформа" с самого начала создавалась Серебренниковым и другими участниками как "проект с целью взаимного обогащения". Режиссер - "глава организованной преступной группы" - злоупотребил доверием сотрудников Минкульта. В министерстве же ему помогла выиграть тендер на проект Софья Апфельбаум, которая в то время там работала. Вместе все обвиняемые придумали схему, в которой переводили деньги со счета АНО "Седьмая студия" на другие счета в банках. Там обналичивали деньги министерства, распределяли между собой и "распоряжались ими по своему усмотрению".

Прокурор не отрицал, что какие-то спектакли и перформансы "Седьмая студия" все же организовывала. Но стоимость этих проектов завышалась, чтобы Серебренников и другие могли получить с них выгоду. Конкретных примеров обвинитель не привел.

Во многом обвинение построено на допросе главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой. В суде ее не было: дело в отношении нее выделили в отдельное производство, так как она уже признала вину и согласилась сотрудничать со следствием.

Акт второй. Допрос Кирилла Серебренникова

После перерыва судья поочередно спрашивала участников "Седьмой студии", понятно ли им обвинение. Все отвечали отрицательно, подчеркивая, что деньги не воровали и преступной группы не создавали. "Но вы понимаете, что вы обвиняетесь в мошенничестве?", - уточнила судья у Серебренникова. "Да, понимаю. Все очень плохо", - ответил он.

Судья предложила первыми допросить обвиняемых. Серебренников в ответ обратился к представителю Минкульта, чтобы тот выступал первым и рассказал, как министерство пострадало от "Платформы". Судья отказала.

Софья Апфельбаум (октябрь 2017 года)

Тогда адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов начал допрос своего подзащитного. Режиссер мог остаться на своем месте, но вышел к высокой тумбе напротив судьи, отшутившись, что в кино это обычно так происходит. На нем была черная футболка с надписью "Жги" на спине, которую видели слушатели в зале, но не видела судья.

Сначала режиссер восстановил хронологию создания проекта "Платформа" - от предложения идеи Дмитрию Медведеву до осенней премьеры. Затем подробно описал, как и где познакомился с ключевыми участниками "Платформы". Например, Апфельбаум он впервые увидел в Минкульте, а с будущим гендиректором его познакомила мама Итина. И только продюсер Екатерина Воронова (она скрывается от следствия и объявлена в розыск) ранее приходила как театровед к нему на репетиции.

На вопрос адвоката, кто придумал юридическую форму "Седьмой студии", Серебренников ответил, что вариант с автономной некоммерческой организацией (АНО) ему предложил чиновник "в сером пиджаке" из Минкульта. Якобы, в таком формате удобнее проводить финансовые операции с государством.

Серебренников также отметил, что полученные от Минкульта деньги поступали на счет АНО не так регулярно, как хотелось бы. Из-за этого режиссер был вынужден платить зарплаты в том числе "из своих". А чтобы не откладывать старт "Платформы" - он должен был совпасть с началом театрального сезона осенью - Серебренников и Итин вложили в проект по полтора миллиона рублей каждый. Эти деньги им позже вернули.

На многие финансовые вопросы своего защитника Серебренников не ответил, потому что, по его словам, этим занимался Итин и главный бухгалтер Нина Масляева, а он отвечал лишь за художественную часть проекта. Впрочем, отметил, что в самом начале он обозначил себе и Итину зарплату в районе ста тысяч рублей, которую получал в кассе у Масляевой наличными под расписку.

После часового допроса адвокат попросил судью устроить пятиминутный перерыв. В ответ она перенесла заседание и допрос Серебренникова на утро 8 ноября.

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