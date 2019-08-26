Дело о лишении родительских прав за участие в протестах передано в другой суд

Дело о возможном лишении Дмитрия и Ольги Проказовых родительских прав из-за их "участия в несанкционированных массовых публичных мероприятиях 27 июля" передано на рассмотрение в Лефортовский районный суд Москвы - по месту жительства ответчиков. Предварительное заседание в Лефортовском суде назначено на 2 сентября. Дело перенаправлено по подсудности по запросу прокуратуры.

Об этом в среду, 28 августа, передала из здания Перовского райсуда корреспондент DW. По словам адвоката Екатерины Тягай, "этот факт подчеркивает, в какой спешке были подготовлены материалы". "Другого решения быть не могло. Прокуратура, видимо, очень торопилась", - добавила Тягай. Она добавила, что ходатайство подавали не только защитники, но и прокуроры, поскольку, видимо, осознали свою ошибку.

"Исключительная мера"



Тягай при этом назвала лишение родительских прав в российской и международной судебных практиках "исключительной мерой". По словам юриста, ее применяют только в тех обстоятельствах, когда невозможно никаким другим способом добиться защиты прав и законных интересов ребенка. В данном случае, отметила Тягай, для подобного вердикта просто "нет никаких оснований".





Иск касается младшего ребенка Проказовых, которого родители взяли с собой на акцию. По версии следователей, "в ходе митинга родители передали малолетнего ребенка третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда". Как утверждают в ведомстве, "супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына".



По словам Проказовых, они не участвовали в акции, а всего лишь гуляли неподалеку. Ребенка же они просто передали двоюродному брату матери - Сергею Фомину, который проходит по делу о протестах в Москве. Как отмечает второй адвокат Максим Пашков, "никаких претензий к ним об участии в несанкционированной акции нет, потому что они в ней и не участвовали".



В понедельник, 26 августа, стало известно, что по аналогичному иску хотят лишить прав еще одну супружескую пару - Елену и Петра Хомских. Последний неоднократно говорил, что является гражданским активистом.

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