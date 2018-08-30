Дело "Нового величия": что происходит с обвиняемыми

В четверг, 30 августа, общественные защитники и родители фигурантов дела "Нового величия" провели в Москве пресс-конференцию. Они призвали привлечь к ответственности тех, кто подстрекал подростков ходить на собрания, а дело против 10 обвиняемых - закрыть. Корреспондент DW пообщался с родственниками и адвокатами.

Давление на адвокатов и фигурантов "Нового величия"

Уголовному делу против так называемой оппозиционной группы "Новое величие" уже почти полгода. В марте 2018 года были задержаны 10 ее участников. По версии следствия, состоявшие в "Новом величии" намеревались захватить власть в России после государственного переворота.

Анна Павликова в зале суда, 9 августа

Часть из них попали под домашний арест, других - включая несовершеннолетнюю на тот момент Анну Павликову - поместили в СИЗО. По какому принципу выбирали меру пресечения, до сих пор неясно. "Думаю, брали тех, кого можно немножко поддавить в СИЗО", - считает координатор юридической помощи "ОВД-Инфо" Алла Фролова.

Давление оказывают как на фигурантов, так и на их защитников. Анна Павликова вспомнила, что во время задержания, когда она отпросилась выйти в туалет, в коридоре ее и конвоира встретили трое в балаклавах. "Они попросили конвоира уйти, давили на нее, требовали дать признательные показания. Но она не наговорила ни на себя, ни на своих друзей", - передала слова дочери Юлия Павликова.

По словам Анны Фроловой, некоторым адвокатам (в деле их более десяти человек) поступали "предложения, выгодные следствию для продолжения дальнейшей работы". Например, адвокатов просили прийти к досудебному соглашению или уговорить своих подзащитных дать "правильные" показания. Однако на это пока ни один из адвокатов не согласился.

Анна Павликова против Руслана Д.

После того, как защитники добились перевода Анны Павликовой и Юлии Дубовик под домашний арест, защита девушек перешла в наступление. Теперь сама Павликова направила ходатайство в Следственный комитет с просьбой прекратить уголовное преследование и привлечь к ответственности Руслана Д. по статье 150 УК (вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу).

Карикатура Сергея Ёлкина на тему уголовного дела "Нового величия"

Руслан Д. - засекреченный свидетель по делу. Под таким именем его знали и сами участники "Нового величия". Это видно в переписке в чате Telegram, которую обнародовали защитники Павликовой. Девушка настаивает, что несколько раз пыталась покинуть группу и не ходить на собрания, но Руслан Д. упрашивал ее и возвращал обратно. Известно, что ему около тридцати лет, и предположительно именно он вел организационную работу по сбору участников, снимал помещения для встреч.

В планах Руслана Д. было также открыть представительства "Нового величия" в регионах. "Но реализовать свой план он не успел. Люди стали расходиться из чата, все потеряли к нему интерес", - рассказала адвокат Павликовой Ольга Карлова.

По мнению защитников, если Руслан Д. - сотрудник спецслужб, то это была провокация (прокуратура Москвы так не считает), и уголовное дело нужно прекратить. Если нет, то его однозначно можно судить за создание экстремистской организации. Следствие не делает ни того, ни другого. Сам Руслан Д. в переписке с журналистами заявил, что не сотрудничал со спецслужбами.

Обвиняемые по делу "Нового величия" еще в СИЗО

Сейчас по делу в качестве обвиняемых проходят десять человек. Шестеро из них под домашним арестом, включая Анну Павликову и Марию Дубовик. Девушек освободили из СИЗО после массового сбора подписей в их поддержку и акции "Марш матерей". По словам матери одного из фигурантов дела Павла Ребровского, сразу после освобождения девушек из СИЗО ее сыну надели браслет, чтобы следить за перемещениями.

"Говорят, особый контроль теперь. Разрешают прогулки, но не дальше 50 метров от дома. До этого браслет был только на время чемпионата мира по футболу", - рассказала мама Ребровского.

В СИЗО по-прежнему остаются четверо обвиняемых: 25-летний Руслан Костыленков, 29-летний Дмитрий Полетаев, 19-летний Вячеслав Крюков и 32-летний Петр Карамзин. Они, как передают их родители, жалуются на ухудшение здоровья и подавленное состояние.

Все обвиняемые пробудут под арестом до 13 сентября. Адвокаты ожидают, что до этого времени состоится новое судебное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении меры пресечения.

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