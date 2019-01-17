Делегация США не приедет в Давос из-за "шатдауна"

Дональд Трамп принял решение отменить поездку американской делегации на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давос из-за продолжающегося в США "шатдауна" (приостановки работы правительства из-за отсутствия финансирования). Об этом объявила официальный представитель Белого дома США Сара Сандерс на пресс-конференции в четверг, 17 января.

"Из-за того, что 800 тысяч замечательных американских рабочих не получают зарплату, и для обеспечения того, чтобы его команда сумела оказать им необходимую помощь, президент Трамп отменил поездку своей делегации на Всемирный экономический форум в Давос", - заявила Сандерс.

10 января Трамп сообщил, что он не будет присутствовать на ВЭФ. "Из-за неуступчивости демократов в вопросе охраны границы и большой значимости безопасности для нашего народа я со всем уважением отменяю свою очень важную поездку на Всемирный экономический форум в Давосе", - заявил глава Белого дома.

Начавшийся 22 декабря 2018 года "шатдаун" затронул около 800 тысяч госслужащих и стал самим долгим в истории США. Его причиной стало то, что администрация Дональда Трампа и демократы в Конгрессе не смогли согласовать сумму финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Всемирный экономический форум пройдет в Давосе (Швейцария) с 22 по 25 января.

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