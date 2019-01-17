 Делегация США не приедет в Давос из-за ″шатдауна″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.01.2019

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Мир

Делегация США не приедет в Давос из-за "шатдауна"

Из-за затянувшейся приостановки работы правительства США Дональд Трамп принял решение не посылать делегацию на Всемирный экономический форум в Давосе.

Представитель Белого дома Сара Сандерс

Представитель Белого дома Сара Сандерс

Дональд Трамп принял решение отменить поездку американской делегации на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давос из-за продолжающегося в США "шатдауна" (приостановки работы правительства из-за отсутствия финансирования). Об этом объявила официальный представитель Белого дома США Сара Сандерс на пресс-конференции в четверг, 17 января.

"Из-за того, что 800 тысяч замечательных американских рабочих не получают зарплату, и для обеспечения того, чтобы его команда сумела оказать им необходимую помощь, президент Трамп отменил поездку своей делегации на Всемирный экономический форум в Давос", - заявила Сандерс.

Контекст

Вызванный спорами о бюджете "шатдаун" может растянуться на годы, приводит слова президента США сенатор Чак Шумер. Трамп не исключил введение чрезвычайного положения для финансирования постройки стены на границе. (05.01.2019)

Президент США объяснил отмену поездки в Давос "неуступчивостью демократов в вопросе охраны границы". Из-за споров Трампа и Конгресса о бюджете ряд федеральных учреждений приостановили работу. (11.01.2019)

10 января Трамп сообщил, что он не будет присутствовать на ВЭФ. "Из-за неуступчивости демократов в вопросе охраны границы и большой значимости безопасности для нашего народа я со всем уважением отменяю свою очень важную поездку на Всемирный экономический форум в Давосе", - заявил глава Белого дома.

Начавшийся 22 декабря 2018 года "шатдаун" затронул около 800 тысяч госслужащих и стал самим долгим в истории США. Его причиной стало то, что администрация Дональда Трампа и демократы в Конгрессе не смогли согласовать сумму финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Всемирный экономический форум пройдет в Давосе (Швейцария) с 22 по 25 января.

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    На время форума Давос превращается в место встречи обладающих властью, богатых и влиятельных. Под пристальным вниманием СМИ они обсуждают наиболее актуальные темы. Это должно, согласно заявлению организаторов, "улучшить положение дел в мире". За закрытыми дверями также заключаются сделки.

  • Клаус Шваб

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    Вопрос доверия

    Клаус Шваб (Klaus Schwab), 76-летний основатель и президент ВЭФ, видит форум как "платформу для совместной работы общества и бизнеса". Во времена многочисленных кризисов, конфликтов и экономических проблем важно восстановить веру в стабильный миропорядок, считает Шваб. Он надеется, что встреча в Давосе будет этому способствовать.

  • Ангела Меркель

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    Много элиты, много тем

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в этом году также участвует в форуме наряду с французским президентом Франсуа Олландом, китайским премьером Ли Кэцяном, госсекретарем США Джоном Керри и президентом ЮАР Джейкобом Зумой. На форуме будут и управляющие крупных банков и концернов. На повестке дня глобальные темы - от терроризма и изменения климата до торговли и финансов.

  • Бойцы ИГ

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    Терроризм и кризисы

    Терроризм (на фото боевики террористической группировки "Исламское государство" в Сирии), гражданские войны и нестабильность в арабском мире - одна из основных тем повестки в Давосе. Обсуждаться будут также украинский кризис и продолжающийся конфликт между Россией и Западом. Украинский президент Петр Порошенко приедет в Давос, президент России Владимир Путин - нет.

  • Эйфелева башня в тумане

    Форум в Давосе: персоны и темы

    Изменения климата и его последствия

    На климатической конференции ООН в Париже в конце 2015 года должны принять новое глобальное соглашение по климату - первое за последние 20 лет. По крайней мере надежда на это есть. Каковы шансы, что это произойдет, обсудят в Давосе в числе прочих бывший вице-президент США Альберт Гор и исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Кристиана Фигерес.

  • Меры против Эболы

    Форум в Давосе: персоны и темы

    Эбола и диабет

    Кризис, вызванный лихорадкой Эбола в Западной Африке, доказал значимость борьбы с вирусами. Однако намного большую опасность несут и такие не инфекционные болезни, как диабет. Только в прошлом году от него умерли 5 млн человек. Как мир должен на это реагировать, обсудят президенты Гвинеи и Мали, глава Всемирной организации здравоохранения и многочисленные эксперты.

  • Греческие СМИ

    Форум в Давосе: персоны и темы

    Монетарная политика и зона евро

    Когда ФРС США будет поднимать ставки, а ЕЦБ выкупать гособлигации? Что будет с зоной евро в случае победы левой партии СИРИЗА на парламентских выборах в Греции? Эти вопросы обсудят главы центральных банков и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

  • Нефтехранилища в Саудовской Аравии

    Форум в Давосе: персоны и темы

    Вопросы энергетики

    Падение цен на нефть серьезно затрудняет положение нефтедобывающих стран и ставит под вопрос будущее фрекинга. Однако для некоторых низкие цены на нефть - большая удача. Автопроизводители, например, сообщают о рекордных продажах. Обсудить эти вопросы в Давос приедут глава GM Мэри Барра и главы крупных нефтяных и энергетических компаний, а также генеральный секретарь ОПЕК.

  • Джек Ма

    Форум в Давосе: персоны и темы

    Технологии будущего

    Со своей платформой электронной коммерции Alibaba китаец Джек Ма провел в 2014 году крупнейшее IPO в мировой истории. В Давосе он поговорит с представителями других IT-компаний о том, как технологии меняют нашу жизнь. На форум также приедут топ-менеджеры Microsoft, Yahoo, Google и Facebook.

  • Mission Mare Nostrum Italien

    Форум в Давосе: персоны и темы

    Растущее неравенство

    Всемирный экономический форум - это не только ежегодная встреча богатых и обладающих властью. Здесь будут говорить о разрыве между богатыми и бедными, а также о растущем количестве беженцев. В дискуссии примут участие главы Всемирного банка и ВТО, а также миллиардер Билл Гейтс. На фото африканские беженцы, переправившиеся на лодках на побережье Италии.

  • Давос, место где проводится Всемирный экономический форум

    Форум в Давосе: персоны и темы

    За закрытыми дверями

    Политических решений в Давосе принято не будет. Однако нельзя исключать, что некоторые участники форума увезут домой пару новых идей. За закрытыми дверями участники форума совершенно точно заключат или по крайней мере наметят новые сделки. "Три дня Давоса экономят мне месяц командировок", - поделился инвестбанкир, который предпочел остаться неназванным.

    Автор: Ирина Филатова


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Сколько стоит форум в Давосе

Контекст

Форум в Давосе: персоны и темы

"Новый глобальный контекст" - такова тема 45-го Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, который завершится 24 января. Среди 2500 его участников - видные политики и бизнес-лидеры. (20.01.2015)  

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