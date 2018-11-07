 Делегация Кабула выехала в Москву для переговоров с талибами | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.11.2018

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Мир

Делегация Кабула выехала в Москву для переговоров с талибами

На заседании по Афганистану в "московском формате" ожидается присутствие представителей движения "Талибан" и США.

Кабул

Кабул

Высший совет мира Афганистана (ВСМА) направит своих представителей для участия во втором заседании в "московском формате" на уровне заместителей министров иностранных дел и профильных спецпредставителей в российской столице. Это в среду, 7 ноября, на пресс-конференции в Кабуле подтвердил представитель ВСМА Саид Эхсан Тахири. Его цитирует турецкое агентство Anadolu.

По словам Тахири, в РФ прибудет делегация в составе четырех человек во главе с заместителем председателя Совета Хаджи Дином Мохаммадом.

Как позднее агентству РИА "Новости" сообщил источник в правительстве Афганистана, "делегация выехала", "она уже в пути".

Россия пригласила 12 стран

Ранее ряд СМИ, в частности, "Интерфакс" со ссылкой на МИД Афганистана, передал, что Кабул отказался присылать делегацию на переговоры. "Нет, мы не примем участия", - отметил собеседник агентства.

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Члены радикального движения "Талибан" в свою очередь анонсировали прибытие своей делегации в составе пяти человек от представительства этой исламской организации в Дохе.

Кроме того, как сообщил на брифинге 7 ноября заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино, за дискуссиями будет наблюдать представитель США на рабочем уровне.

Международная встреча в Москве по Афганистану запланирована на 9 ноября. Россия пригласила 12 стран, в числе которых - Индия, Иран, Китай, Пакистан и США. На Смоленской площади заявили, что "согласование итогового документа не предусматривается".

Встреча в сентябре не состоялась

Первоначально конференцию планировали провести в начале сентября. Однако Афганистан отказался посылать официальную делегацию на мероприятие. Кабул отметил значимость переговоров с радикальным движением "Талибан" напрямую, без участия иных государств.

Позднее приглашение на конференцию отклонили и Соединенные Штаты. Представитель Госдепартамента США выразил сомнение в том, что мероприятие поможет установить мир в Афганистане.

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