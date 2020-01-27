 Двое россиян в Греции приговорены к 395 годам лишения свободы | Новости из Германии о Европе | DW | 28.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Двое россиян в Греции приговорены к 395 годам лишения свободы

Суд в Греции также оштрафовал россиян на 6 млн евро, сочтя их виновными в незаконной перевозке мигрантов. Моряков из РФ часто задерживали по таким обвинениям, заявило посольство России в Афинах.

Мужчина в наручниках

Суд греческого города Каламата приговорил двух граждан России к 395 годам лишения свободы, сочтя их виновными в незаконной перевозке беженцев. Кроме того, россияне должны выплатить штраф в размере 6 млн евро, сообщило посольство России в Афинах в понедельник, 27 января. Ведомство поддерживает контакт с соотечественниками, задержанными в июне 2019 года.

Контекст

Италия, отказавшись принять судно с нелегальными мигрантами, вызвала дискуссию в ЕС. Кто должен спасать и принимать у себя потерпевших бедствие мигрантов? Странам ЕС предстоит найти компромисс. (12.06.2018)

На встрече министров внутренних дел стран ЕС в Амстердаме не нашли решение миграционного кризиса в Европе. Зато критиковали Грецию, которая якобы не выполняет своих обязательств. (26.01.2016)

По сведениям посольства, в Греции участились случаи задержания российских моряков по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов. Большинство моряков объясняют, "что направлялись на кратковременные заработки на суда для туристов, но греческие судебные органы опираются на факты", - приводит агентство ТАСС слова одного из дипломатов. По его данным, "за первого мигранта перевозчики приговариваются к 15 годам тюремного заключения, а за каждого последующего - к 7,5 годам".

Российское дипломатическое представительство отмечает "крайне жесткое" законодательство Греции и рекомендует согражданам "быть предельно осторожными в поиске работы за рубежом". Возможности посольства и консульств в подобных ситуациях являются "весьма ограниченными", подчеркнул дипломат.

Смотрите также:

  • Беженцы на берегу Средиземного моря

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Первая цель - выжить

    Убегая от войны и горя в 2015-2016 годах, сотни тысяч человек, прежде всего из Сирии, устремились в Европу через Турцию и Грецию. На греческих островах Самос, Лесбос, Хиос все еще находятся около 10 000 беженцев. С января по май 2017 года туда прибыли еще более 6 000 человек.

  • Беженцы в Словении

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Пешком в Европу

    Миллионы мигрантов пытались в 2015-2016 годах попасть в Западную Европу из Греции и Турции по так называемому "балканскому маршруту": пешком через Македонию, Сербию, Венгрию. Поток беженцев прекратился лишь тогда, когда многие страны закрыли свои границы и маршрут перестал действовать. Сегодня беженцы устремляются в Европу по Средиземному морю. Их морской путь начинается у берегов Ливии.

  • Фото утонувшего сирийского мальчика на руках у мужчины

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Снимок, который потряс мир

    Эта фотография в сентябре 2015 года потрясла весь мир: на один из турецких пляжей волнами вынесло тело утонувшего трехлетнего сирийского мальчика Айлана Курди. Фото появилось во всех социальных сетях и стало символом миграционного кризиса и трагедии сирийских беженцев.

  • Беженцы пытаются влезть в переполненный поезд

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Последняя попытка

    Зная, что путь в Европу скоро будет закрыт, тысячи беженцев в отчаянии пытались добраться до Хорватии в переполненных поездах и автобусах. Несколько дней спустя, в октябре 2015 года, Венгрия официально закрыла свои границы. Одновременно на территории страны появился лагерь, в котором вынуждены были жить беженцы, ожидая официального разрешения о предоставлении им убежища в ЕС.

  • Венгерская журналистка подставила подножку сирийскому беженцу

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Нападения на беженцев

    Этот кадр в сентябре 2015 года вызвал всеобщее возмущение: венгерская журналистка Петра Ласло подставила подножку бегущему сирийскому мужчине, который нес на руках своего сына. Он пытался прорваться через полицейский кордон недалеко от границы Венгрии с Сербией. На самом пике миграционного кризиса все громче стали звучать голоса недовольных хлынувшим в Европу потоком беженцев.

  • Беженцы пытаются перейти реку

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Официальное закрытие границ

    Официальное закрытие "балканского маршрута" в марте 2016 года привело к беспорядкам и столкновениям с полицией на участках границ, где застряли тысячи беженцев. Многие пытались пересечь границы, минуя контроль, как, например, эта группа беженцев на границе Греции и Македонии.

  • Мальчик, пострадавший от военных действий в Алеппо

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Чудовищные кадры

    Ребенок в пыли и крови - это фото 5-летнего Омрана из Алеппо шокировало общественность и в 2016 году стало символом ужасов гражданской войны в Сирии и страданий мирных жителей. Год спустя в социальных сетях появились фото и видео этого же мальчика с отцом, но уже улыбающегося и здорового. А сторонники Башара Асада раскритиковали Запад за то, что первый снимок был использован в целях пропаганды.

  • Беженцы в Идомени

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Неизвестность в чужой стране

    Под проливным дождем сирийский беженец несет на руках свою дочь в греческом Идомени на границе с Македонией. Он надеется, что его семья вскоре окажется в безопасности. Согласно дублинским соглашениям, прошение о предоставлении убежища может быть подано мигрантами лишь в той стране ЕС, которую они пересекают первой. Поэтому многих беженцев отправляют обратно.

  • Беженцы с фотографиями Меркель на вокзале в Мюнхене

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    В надежде на помощь

    Германия остается целью номер один для большинства беженцев, хотя вследствие большого потока желающих получить убежище в ФРГ миграционная политика страны была ужесточена. Ни одно государство ЕС не приняло столько беженцев, сколько Германия - около 1,2 млн человек. Многие вновь прибывшие безмерно благодарны канцлеру Ангеле Меркель за проводимую ею миграционную политику.

  • Ликвидация лагеря в Кале

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Ликвидация лагеря в Кале

    На севере Франции, в Кале, в октябре 2016 года власти ликвидировали стихийный лагерь беженцев. При этом в нем вспыхнул пожар. Около 6 500 беженцев, проживавших здесь, должны были отправиться в другие места. Спустя полгода после ликвидации лагеря гуманитарные организации сообщили о множестве несовершеннолетних, которые находятся в окрестностях Кале, не имея крыши над головой.

  • Беженцы в Средиземном море

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Морские патрули, спасающие беженцев

    Несмотря на огромный риск, многие беженцы, спасаясь от войны и нищеты, решают добраться в Европу по морю. Резиновые лодки с мигрантами регулярно терпят бедствие в Средиземном море. Только в 2017 году 1 800 человек, отважившихся на такое опасное путешествие, утонули в море. В 2016 году число погибших составило 5 000.

  • В Ливии процветает торговля людьми

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Бесправие и отчаяние беженцев в Ливии

    Тысячи человек из Северной Африки и Ближнего Востока находятся в лагерях для беженцев на территории Ливии, стремясь добраться до Европы по морю. Бизнес контрабандистов и торговцев людьми здесь процветает. По данным гуманитарных организаций, в лагерях для беженцев чудовищные условия существования. Проституция и современное рабство - не редкость. Но все же люди надеются на лучшее будущее в Европе.

    Автор: Шарлотте Хаусведель, Наталья Позднякова


Смотреть видео 25:52

Тысячи беженцев мерзнут на Балканах: ЕС ждет новый миграционный кризис? Европа в фокусе

Контекст

Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

Фотографии беженцев, поток которых хлынул в Европу в 2015-2016 годах, сильно повлияли на общественное мнение. Ранее бегство и страдания людей не были запечатлены в таком объеме. (20.06.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Тысячи беженцев мерзнут на Балканах: ЕС ждет новый миграционный кризис? Европа в фокусе  

Как получить вид на жительство в Европе - "Европа в фокусе"  

Греческая драма, или Уборщица в жизни и на сцене  

Реклама

Самые читаемые

В Китае число заболевших пневмонией нового типа превысило 2700 человек  

Власти КНР сообщили об угрозе заражения коронавирусом в инкубационный период  

Число зараженных новым вирусом в Китае превысило 2000 человек  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно