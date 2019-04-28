Двое погибших и десятки пострадавших в серии крупных аварий на автобанах в ФРГ

Два человека погибли, четыре получили ранения в результате крупной автомобильной аварии на автобане А71 на востоке Германии вечером в воскресенье, 28 апреля.

На участке трассы между городами Зёммерда и Эрфурт столкнулись шесть автомобилей, один из них сгорел, сообщили в дорожной полиции. В спасательных работах был задействован вертолет.

Ранее в тот же день на этом же автобане на участке между населенными пунктами Зуль и Майнинген из-за внезапного града и возникшего гололеда столкнулись 50 автомобилей, двигавшихся в сторону Швайнфурта. На противоположной стороне трассы в аварию попали пять машин. Жертвами этого ДТП стали 25 человек, четверо из них получили тяжелые ранения.

Автомобили на полной скорости залетали друг на друга, начинали вращаться на льду и врезались в дорожные отбойники. Многие водители и пассажиры оказались заблокированными в их машинах, и спасателям пришлось их освобождать. Аварийный участок охватывал несколько сотен метров. В спасательных работах были задействованы два вертолета.

Внезапный гололед также привел к серии аварий, произошедших вечером в воскресенье на автобане А7 на юге Баварии. Два автомобиля независимо друг от друга занесло на скольком дорожном полотне, в результате в течение нескольких минут в обоих направлениях движения на автотрассе столкнулись 10 машин. Два человека пострадали. Полиция оценила ущерб в 100 тысяч евро.

Шесть человек пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей, произошедшем вечером в воскресенье на автобане А2 на западе Германии. Здесь причиной аварии стало чрезвычайно плотное движение.

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