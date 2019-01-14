"Движение за идентичность" признано в ФРГ правоэкстремистским

Последователей "этноплюрализма" Конституционный суд в ФРГ признал правыми экстремистами. В Международном комитете Освенцима назвали это решение запоздавшим.
Конституционный суд ФРГ в четверг, 11 июля, признал организацию "Германское движение за идентичность" (Identitäre Bewegung Deutschland, IBD) правоэкстремистской. Ранее, с 2016 года, IBD находилась под официальным подозрением, а теперь окончательно определено, что организация имеет "правоэкстремистские наклонности". Движение, членами которого являются около 600 человек, провозглашало так называемый "этноплюрализм". Согласно этой теории люди разных национальностей не должны жить в одном обществе.
Положения IBD не согласуются с конституцией Германии, сообщили немецкие ведомства. Движение лишь преследует цель "исключить лиц неевропейского происхождения из демократических процессов и подвергнуть их дискриминации путем унижения их человеческого достоинства". Глава Федерального ведомства по охране конституции Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang) добавил, что его учреждение не оставит без ответа ксенофобскую идеологию.
Под аналогичным официальным подозрением, как и IBD до нынешнего решения суда, находятся и некоторые структуры популистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) - "Der Flügel" и "Junge Alternative", молодежная секция АдГ. По собственным заявлениям, IBD поддерживает контакты с "Junge Alternative".
Международный комитет Освенциам назвал решение "запоздалым"
Решение Конституционного суда о признании IBD правоэкстремистской организацией в Международном комитета Освенцима (IAK) назвали "запоздалым". "Очевидно, что процесс по защите конституции относительно оценки правоэкстремистских явлений в Германии, наконец, сдвинулся с места", - заявил исполнительный вице-президент IAK Кристов Хойбнер (Christoph Heubner).
"Особенно в связи с растущей агрессией со стороны правоэкстремистских деятелей, и в первую очередь с учетом распространяемой по всему миру "цепи" ненависти, в рамках которой уже долгое время сотрудничают IBD и другие организации, мы приветствуем запоздавшее решение Конституционного суда", - полагает Хойбнер.
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