 Две мамы и один папа: история гомосексуальных родителей | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.06.2020

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Культура и стиль жизни

Две мамы и один папа: история гомосексуальных родителей

Лера, Катя и Миша родились в России. Теперь они живут в Германии. Втроем они воспитывают пятилетнюю дочь. DW пообщалась с нетрадиционной семьей.

Лера и Катя гуляют с дочкой

Лера и Катя гуляют с дочкой

Бывшие россияне Лера, Катя и Миша (все трое отказались от российского гражданства и получили немецкое гражданство. - Ред.) познакомились уже в Германии. Сначала в Дюссельдорф вместе с родителями переехала Лера. Ей тогда было 17 лет. Позже она познакомилась со студенткой из России Катей. Девушки влюбились друг в друга, что называется, с первого взгляда и с тех пор вот уже 13 лет живут вместе, из них они 11 лет состоят в зарегистрированном однополом браке. Для полного счастья семье не хватало ребенка.

В 2010 году в Германию из Краснодарского края к своему бойфренду переехал Миша. Парни тоже мечтали о семейном счастье и даже планировали усыновить ребенка и ждали, когда в Германии будет принят соответствующий закон, позволяющий это делать и однополым парам. Однако спустя несколько лет пара распалась: Марк получил заманчивое предложение по работе и эмигрировал в США, а Миша не захотел срываться с места и остался в Дюссельдорфе. 

С лесбийской парой Лерой и Катей Миша познакомился через социальные сети. Он вел тогда блог, и девушки часто оставляли комментарии под его постами. Все трое жили в Дюссельдорфе и однажды договорились встретиться в реальной жизни. С первых часов общения между ними установились симпатия и взаимопонимание. "Мы оказались на одной волне, - вспоминает Миша, - у нас много общих интересов, схожие мировоззрения, одни любимые книги и фильмы. Но о самом сокровенном - мечте о детях - мы поделились друг с другом лишь спустя два года после нашего знакомства".

Добровольный отец без родительских прав

Оказалось, что все трое мечтают стать родителями. "Зачем вам искать чужого донора спермы, если у вас есть я? Пусть у вашего будущего ребенка будет не только две мамы, но и реальный отец", - робко предложил Миша. Всем троим было необходимо время для раздумий. Миша, по образованию винодел, в то время работал поваром в одном из кельнских ресторанов. Лера с Катей тоже профессионально реализовались: Лера - инженер в солидной немецкой фирме, Катя работает в страховой компании. Женщины к этому времени уже успели купить дом. Материальное положение всех троих позволяло родить и воспитывать ребенка. "Это было трудное решение, - вспоминает Катя, - год прошел в раздумьях, пока я решилась стать мамой. Мы консультировались у разных специалистов - гинекологов и юристов. В результате ребенка нам удалось зачать с третьей попытки с помощью искусственного оплодотворения. Все трое были счастливы!"

"Через девять месяцев чудо свершилось. Я мчался в роддом на парусах счастья, - вспоминает Михаил. - Я испытал непередаваемые чувства, когда держал на руках свою родную дочь Юлию". На "семейном совете" было решено, что имя отца будет внесено в свидетельство о рождении дочери. При этом женщины не требовали от Михаила выполнения каких-либо финансовых обязательств. "Во-первых, мы очень доверяем друг другу, - подчеркивает мама Лера. - Во-вторых, мы договорились о том, что Михаил в любое время может видеть свою дочь, при желании проводить с ней время, участвовать в ее воспитании". Третьим важным условием было то, что Михаил должен добровольно отказаться от родительских прав, чтобы Лера, жена Екатерины, могла официально усыновить ребенка. Так и поступили. 

Михаил с дочкой в зоопарке

Михаил с дочкой в зоопарке

Сегодня Юле исполнилось пять лет. Она живет с двумя мамами и довольно часто видится со своим отцом, будь то у него дома или когда папа приезжает в гости. "Наши отношения очень гармоничны, - рассказывает Михаил, - мамы Юлии спокойно могут пойти в театр или на концерт, а я в это время остаюсь с дочерью. Мы все вместе ходим в зоопарк, развлекательные комплексы для детей, играем с Юлей на детских площадках. Она растет счастливым ребенком и любит нас всех троих практически одинаково". 

По рассказам ее мам, Юлия очень развитая и смышленая девочка, она хорошо говорит на двух языках - русском и немецком, дочь окружена любовью и заботой не только ее родителей, но и дедушек и бабушек. "Моя мама до слез обрадовалась известию о том, что я стал отцом, - говорит Миша. - Когда я совершил свой каминг-аут, то маму больше всего расстроило то, что она, возможно, никогда не станет бабушкой. Теперь она счастлива. Мама уже видела и с удовольствием нянчила свою внучку, когда прилетала к нам в гости". Михаил общается с родителями обеих мам, они нередко встречаются и перезваниваются. "У меня теперь большая семья и я очень счастлив", - признается он.

Главное - счастливое детство ребенка

Михаил с дочкой

Михаил и его дочь Юлия

Никто в детском саду и среди соседей по дому не удивляется, что у Юлии две мамы и один папа. Главное для всех троих родителей - благо ребенка, говорят они. Правда, по словам мам, их дочь, оказавшись в возрасте "почемучки", начала задавать неожиданные вопросы. Недавно во время прогулки Юлия спросила, почему у нее две мамы? Мама Лера не растерялась и ответила: "Мы с мамой мечтали о такой замечательной доченьке, и ты у нас появилась". После паузы Юлия спросила: "А почему у меня так много мам и так мало пап?" Мамы посоветовали дочери спросить об этом отца во время следующей встречи. Теперь папа ломает голову, как ей ответить. А вообще, по мнению Михаила, их дочь воспринимает все, как данность, для нее куда важней, чтобы ее любили и о ней заботились. А ответы на серьезные вопросы она получит, когда вырастет.

Михаил решил освоить в Германии новую профессию. Он учится на промышленного дизайнера. Когда он проходил собеседование, то его спросили о семейном положении. Он сразу ответил, что холост и что у него есть дочь, которая живет и воспитывается двумя мамами. "Слегка смущен был я сам, а все остальные ничуть не удивились и вполне доброжелательно к этому отнеслись", - улыбается он.

По признанию Михаила, он много раз думал о том, насколько парадоксален тот факт, что за своим семейным счастьем ему пришлось уехать в Германию, потому что на его родине обрести его было бы невозможно. "Мы все трое родителей счастливы, что наша дочь живет в стране, где права каждого человека одинаково защищены законом", - подчеркивает в интервью DW бывший россиянин.

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    Автор: Виктор Вайц


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