Два человека скончались из-за коронавируса в Германии

Министерство здравоохранения федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия сообщило в понедельник, 9 марта, о двух жертвах вируса SARS-CoV-2 в Германии. Один человек скончался в городе Хайнсберг, второй - в городе Эссен.

Известно, что в Эссене умерла 89-летняя женщина. Вирус у нее диагностировали в минувший вторник, она была госпитализирована и состояние заболевшей стремительно ухудшалось.

Новые инфицированные в Германии

Число зараженных коронавирусом в Германии по состоянию в понедельник превысило 1000 человек. Больше всего заболевших в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Здесь диагностировали 515 случаев заражения.

В связи с подозрением на коронавирус в Бранденбурге до 5000 человек предписан домашний карантин. Учитель одной из общеобразовательных школ в регионе контактировал с инфицированной коронавирусом жительницей Берлина. В связи с этим органы здравоохранения предписали всем ученикам и учителям школы, а также членам их семей изоляцию.

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