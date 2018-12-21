 Два человека задержаны по делу о дронах в лондонском аэропорту Гатвик | Новости из Германии о Европе | DW | 22.12.2018

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Европа

Два человека задержаны по делу о дронах в лондонском аэропорту Гатвик

Сбой в работе одного из крупнейших аэропортов Великобритании, вызванный полетами дронов, затронул свыше 100 тысяч пассажиров.

Аэропорт Гатвик

Два человека были задержаны в связи с "использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в преступных целях", которое повлекло за собой серьезный сбой в работе аэропорта Гатвик - второй по загруженности воздушной гавани Великобритании. Об этом сообщили в полиции графства Сассекс.

По данным правоохранителей, мужчина и женщина взяты под стражу "в районе Гатвика" в пятницу, 21 декабря, в 22.00 по местному времени. "Расследование продолжается", - добавили в полиции. Пока неизвестно, какие именно обвинения могут быть выдвинуты в адрес задержанных. Мотивы их действий не оглашаются.

Затронуты свыше 100 тысяч пассажиров

Работа аэропорта, расположенного в 46 км к югу от Лондона, была парализована 19 декабря, после того как наземные службы зафиксировали над летным полем два беспилотника.

Контекст

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Сообщения о появлении дронов в районе взлетно-посадочной полосы повторялись еще несколько раз, в последний раз это произошло вечером 21 декабря.

По данным телекомпании Sky News, сбой, пришедшейся на преддверие Рождества по григорианскому календарю, затронул свыше 100 тысяч пассажиров, были отменены сотни рейсов.

Ожидается, что 22 декабря работа аэропорта возобновится в полном объеме. 

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    Техника на службе немецкой полиции

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    Техника на службе немецкой полиции

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  • Один из вертолетов федеральной полиции

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  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Часть задач, ради которых раньше приходилось поднимать в воздух полицейские вертолеты, теперь решается с помощью дронов. Они используются, например, для изучения мест происшествий или преступлений, поиска пропавших людей, а также для наблюдения за массовыми мероприятиями. В отличие от военных дронов полицейские мультикоптеры не вооружены.

  • Гамбург

    Техника на службе немецкой полиции

    Что с реками и озерами? Одна из последних новинок - такие гидроциклы, которые сейчас испытывает полиция в Гамбурге. Они предназначены для быстрого реагирования в случае террористических актов или других чрезвычайных ситуаций на Эльбе или Альстере.

  • Дуйсбург

    Техника на службе немецкой полиции

    В отличие от новых гидроциклов такие катера уже давно находятся в распоряжении немецкой полиции. Этот несет свою службу на Рейне в Дуйсбурге, где находится самый большой речной порт Европы. Он оснащен 560-сильным двигателем и может разгоняться до 60 километров в час.

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор спецтехникой. 17-тонный бронеавтомобиль спецназа Survivor R рассчитан на десять человек, включая водителя. Стоимость в зависимости от комплектации - от 300 тысяч до 500 тысяч евро.

  • Кельн

    Техника на службе немецкой полиции

    Такие машины производит американская фирма Patriot 3. Эта фотография была сделана в 2017 году в Кельне перед началом обыска в одном из здешних мотоклубов, на территорию которого за крепкие железные ворота полицейские попали по выдвижной гидравлической рампе. Эта машина также может использоваться для штурма захваченных самолетов.

  • Магдебург

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор полицейским водометом WAWE 10. Первая такая модель поступила на вооружение немецкой полиции в 2010 году. Всего заказано полсотни WAWE 10 стоимостью 900 тысяч евро каждый. Последний должен быть передан полиции в будущем году. Водометы оснащены 400-сильным двигателем и баками на 10 тысяч литров воды.

    Автор: Максим Нелюбин


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