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Дарья Бернштейн
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Дарья Бернштейн: избранные публикации
На границе РБ и Литвы усилен контроль: что именно проверяют
Белорусские силовики детально изучают содержимое телефонов тех лиц, что пересекают границу, и до копейки считают деньги.
Политика
16.05.2023
16 мая 2023 г.
Что будет в Беларуси, если умрет Лукашенко
На фоне разговоров о возможной болезни Лукашенко, эксперты обсуждают, что будет происходить в случае внезапной кончины.
Политика
11.05.2023
11 мая 2023 г.
Беляцкого отправили в Горки - колонию, где ломают политзэков
Избиение заключенных, тяжелая работа на металлоломе и полная изоляция от внешнего мира, - так описывают условия в ИК №9.
Права человека
10.05.2023
10 мая 2023 г.
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Дарья Бернштейн: другие публикации
Бабарико - в опасности. Правозащитники просят вмешаться ООН
Бабарико - в опасности. Правозащитники просят вмешаться ООН
Спецдокладчику ООН направлено сообщение о тяжелом состоянии белорусских политзаключенных Бабарико и Знака.
Правосудие и закон
03.05.2023
3 мая 2023 г.
В России решат, сколько еще сидеть Софье Сапеге
В России решат, сколько еще сидеть Софье Сапеге
Осужденная в Беларуси Софья Сапега надеется вернуться в РФ как ее гражданка. Какой будет ее экстрадиция?
Конфликты
28.04.2023
28 апреля 2023 г.
Как власти Беларуси используют доносы
Как власти Беларуси используют доносы
С 2020 года белорусы все чаще доносят на тех, кто не разделяет их политические взгляды. Зачем они это делают?
Общество
27.04.2023
27 апреля 2023 г.
В Беларуси построят хранилище ядерных отходов. Где и каких?
В Беларуси построят хранилище ядерных отходов. Где и каких?
Эксперты объяснили DW, как может выглядеть ядерный могильник в РБ и какие площадки для его размещения наиболее вероятны.
Технологии
26.04.2023
26 апреля 2023 г.
За подрыв самолета РФ грозит расстрел. Что решит Лукашенко?
За подрыв самолета РФ грозит расстрел. Что решит Лукашенко?
Эксперты считают, что решение по задержанным за подрыв российского самолета белорусам, зависит от хода войны в Украине.
Права человека
20.04.2023
20 апреля 2023 г.
У Лукашенко - планы на Китай, помешает ли им ядерное оружие?
У Лукашенко - планы на Китай, помешает ли им ядерное оружие?
При желании Пекин может надавить на Минск и политически, и экономически, считают эксперты.
Политика
19.04.2023
19 апреля 2023 г.
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