  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины

Дарья Бернштейн

Пропустить раздел Дарья Бернштейн: избранные публикации

Дарья Бернштейн: избранные публикации

На границе Литвы и Беларуси - герб РБ и знак въезда в ЕС

На границе РБ и Литвы усилен контроль: что именно проверяют

Белорусские силовики детально изучают содержимое телефонов тех лиц, что пересекают границу, и до копейки считают деньги.
Политика16 мая 2023 г.
Александр Лукашенко

Что будет в Беларуси, если умрет Лукашенко

На фоне разговоров о возможной болезни Лукашенко, эксперты обсуждают, что будет происходить в случае внезапной кончины.
Политика11 мая 2023 г.
Колония в Горках

Беляцкого отправили в Горки - колонию, где ломают политзэков

Избиение заключенных, тяжелая работа на металлоломе и полная изоляция от внешнего мира, - так описывают условия в ИК №9.
Права человека10 мая 2023 г.
Пропустить раздел Дарья Бернштейн: другие публикации

Дарья Бернштейн: другие публикации

Виктор Бабарико во время судебного процесса, 6 июля 2021 года

Бабарико - в опасности. Правозащитники просят вмешаться ООН

Бабарико - в опасности. Правозащитники просят вмешаться ООН

Спецдокладчику ООН направлено сообщение о тяжелом состоянии белорусских политзаключенных Бабарико и Знака.
Правосудие и закон3 мая 2023 г.
Софья Сапега

В России решат, сколько еще сидеть Софье Сапеге

В России решат, сколько еще сидеть Софье Сапеге

Осужденная в Беларуси Софья Сапега надеется вернуться в РФ как ее гражданка. Какой будет ее экстрадиция?
Конфликты28 апреля 2023 г.
Милиционер закрывает ворота, через которые въезжают на территорию одного из РУВД в Минске

Как власти Беларуси используют доносы

Как власти Беларуси используют доносы

С 2020 года белорусы все чаще доносят на тех, кто не разделяет их политические взгляды. Зачем они это делают?
Общество27 апреля 2023 г.
Белорусская АЭС в Островце

В Беларуси построят хранилище ядерных отходов. Где и каких?

В Беларуси построят хранилище ядерных отходов. Где и каких?

Эксперты объяснили DW, как может выглядеть ядерный могильник в РБ и какие площадки для его размещения наиболее вероятны.
Технологии26 апреля 2023 г.
За стеной белорусской тюрьмы

За подрыв самолета РФ грозит расстрел. Что решит Лукашенко?

За подрыв самолета РФ грозит расстрел. Что решит Лукашенко?

Эксперты считают, что решение по задержанным за подрыв российского самолета белорусам, зависит от хода войны в Украине.
Права человека20 апреля 2023 г.
Белорусский и китайский флаги в Пекине, февраль 2022 года

У Лукашенко - планы на Китай, помешает ли им ядерное оружие?

У Лукашенко - планы на Китай, помешает ли им ядерное оружие?

При желании Пекин может надавить на Минск и политически, и экономически, считают эксперты.
Политика19 апреля 2023 г.
Показать еще
На главную страницу