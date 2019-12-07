Дания намерена принять закон о сокращении выбросов в атмосферу

Социал-демократическое правительство Дании и семь других партий страны согласовали законопроект, нацеленный на сокращение вредных выбросов в атмосферу. Согласно документу, подписанному вечером 6 декабря, планируется сократить эмиссию вредных веществ к 2030 году на 70 процентов по сравнению с уровнем 1990 года, сообщается на сайте датского министерства по проблемам климата и энергетики. Кроме того, к 2050 году должна быть достигнута климатическая нейтральность, то есть выбросы углекислого газа не должны превышать тот объем, который может быть абсорбирован.

Предполагается, что эти цели станут обязательными как для нынешнего правительства, так и для тех, кто придет к власти в будущем. Законопроект содержит также промежуточные цели, достижение которых должно регулярно подвергаться проверке. Для этих целей планируется расширить состав Климатического совета страны и увеличить его финансирование.

"Исторический шаг" для Дании

Парламент Дании (фолькетинг) проведет голосование по документу в феврале 2020 года. Ожидается, что закон будет принят, так как представители одобривших его партий занимают 167 из 179 мест в фолькетинге.

Датская Ассоциация по охране окружающей среды высоко оценила законопроект, назвав его "историческим шагом". Закрепление климатических мер в законодательстве говорит об эффективности экологических протестов, отмечается в сообщении на сайте Ассоциации.

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