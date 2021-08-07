Дактилоскопия

Предполагаемый сообщник минского террориста отказался от показаний

Сообщник исполнителя и организатора терактов в минском метро Владислав Ковалев отказался от своих показаний, сделанных ранее, заявив, что они были даны под давлением. Всего Ковалеву предъявлены обвинения по 15 эпизодам.