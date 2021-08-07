Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Дактилоскопия

Thema: Repressionen gegen Lukashenkos Gegner

"По ДНК легко опознать труп": зачем в Беларуси составляют списки активистов 07.08.2021

Людей, задержанных на акциях протеста после 9 августа 2020 года, заставляют сдать тесты ДНК и пройти дактилоскопию. Как силовики в Беларуси запугивают инакомыслящих - в материале DW.
ABD0072_20160212 - SPIELFELD - ÖSTERREICH: Ein Fingerabdruck-Scan aufgenommen am Donnerstag, 11. Februar 2016, am Grenzübergang in Spielfeld. Im Grenzmanagement in Spielfeld werden die ankommenden Flüchtlinge registriert, versorgt und anschließend weitertransportiert. - FOTO: APA/HARALD SCHNEIDER |

Находящихся в РФ более 30 дней иностранцев хотят обязать проходить дактилоскопию 11.09.2020

Мигрантам из безвизовых стран и высококвалифицированным иностранным работникам планируют предписать получать ID-карты. Изменения хотят включить в новую редакцию закона "О правовом положении иностранцев в РФ".

ARCHIV - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) kommen am 09.10.2017 in Berlin zur gemeinsamen Pressekonferenz im Konrad-Adenauer-Haus. (zu dpa «Kanzlerinnendämmerung?» vom 17.10.2017) Foto: Michael Kappeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Раскол в правительстве Меркель из-за беженцев все глубже 14.06.2018

В Германии спор между канцлером и главой МВД по вопросу о беженцах перерастает в полномасштабный правительственный кризис. DW - о причинах и возможных последствиях конфликта.
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lässt sich am 10.09.2015 nach dem Besuch einer Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und der Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Berlin-Spandau für ein Selfie zusammen mit einem Flüchtling fotografieren. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa Achtung: veränderter Bildausschnitt

Правительство Меркель может развалиться из-за беженцев 13.06.2018

Разногласия между канцлером Германии Меркель и главой МВД Зеехофером по миграционной политике могут привести к развалу правительственной коалиции. DW - о сути спора и его возможных последствиях.
Autor m.schuckart Portfolio ansehen Bildnummer 17573501 Land Deutschland Repräsentative Kategorie Gegenstände Computer Laptop Konzeptionelle Kategorie Konzepte Sicherheit Sicherheit Keywords bildschirm business büro code computer computer-sicherheit datenschutz e-business eingabe enter gehackt geheim gesperrt hacken hacker informationstechnologie internet internetsicherheit it kommunikation laptop lcd medien monitor neue medien password password eingeben passwort pc pc-sicherheit pc-tastatur persönliche daten schloss schutz sicher sicherheit sperren tastatur technologie telekommunikation verschlüsseln verschlüsselt wide web world www zugang zugangscode zugangsdaten

Таджикистан ужесточает контроль за сферой связи 26.11.2015

Парламент Таджикистана одобрил правила ввода ограничений на все виды связи для борьбы с террористическими угрозами. Жители страны регулярно сталкиваются с отключением сотовой связи и блокировкой соцсетей.
EU und Russland führen Gespräche über Visafreiheit für russische Staatsbürger. Schengener Visum im russischen Reisepass. Foto DW

Шенген по новым правилам: становится ли Европа недоступнее для россиян? 14.09.2015

С 14 сентября для получения шенгенской визы россияне должны сдавать отпечатки пальцев. Это может сократить число туристов из РФ в ЕС до рекордного минимума, считают эксперты.
Fotolia 24650824 Fingerabdruck Stempelkissen

Иностранцы в четырех странах будут сдавать отпечатки пальцев на визу в РФ 25.11.2014

Президент РФ подписал закон, согласно которому при оформлении российской визы в Великобритании, Дании, Мьянме и Намибии необходимо будет пройти дактилоскопию.
#2418127 - stummer dialog ©Fotolia/ O.M.

Криминалисты учатся различать однояйцовых близнецов 06.02.2014

ДНК-дактилоскопия - надежный метод идентификации личности, но до сих пор он не позволял различить однояйцовых близнецов. Теперь ситуация изменилась.
Fingerabdruck unter der Lupe

Шерлок Холмс отдыхает: новый метод визуализации отпечатков пальцев 13.08.2013

За последние десятилетия техника визуализации пальцевых следов на месте преступления не претерпела больших изменений. Теперь ученые предложили более эффективный метод.
Fingerabdruck unter der Lupe

Криминалисты в растерянности: можно ли верить отпечаткам пальцев? 18.01.2012

Если генетическая дактилоскопия может считаться - разумеется, при соблюдении правил отбора проб - абсолютно надежным методом идентификации личности, то анализ обычных отпечатков пальцев ведет порой к ошибкам.
epa02917443 Terrorism suspects Vladislav Kovalyov (4R) and Dmitri Konovalov (5L), sit in a barred cage prior to a court session in Minsk, Belarus, on 15 September 2011. Dmitri Konovalov and Vladislav Kovalyov are charged with terrorism, including the explosion in the Oktyabrskaya metro station in Minsk on 11 April 2011, that killed 15 people and left more than 300 wounded. If found guilty, they could face the death penalty. Others are not identified. EPA/TATYANA ZENKOVICH +++(c) dpa - Bildfunk+++

Предполагаемый сообщник минского террориста отказался от показаний 16.09.2011

Сообщник исполнителя и организатора терактов в минском метро Владислав Ковалев отказался от своих показаний, сделанных ранее, заявив, что они были даны под давлением. Всего Ковалеву предъявлены обвинения по 15 эпизодам.
Gerichtshammer [ (c) www.BilderBox.com, Erwin Wodicka, Siedlerzeile 3, A-4062 Thening, Tel. + 43 676 5103678.Verwendung nur gegen HONORAR, BELEG, URHEBERVERMERK nach AGBs auf bilderbox.com; und photo photos foto fotos mit in im eines einer einem eineneine ein der das beim bei aus auf and an als . - * &]

Трагедия в минском метро: число жертв растет 15.04.2011

Увеличилось число жертв теракта в минском метро. Дело участника событий 19 декабря направлено в суд. Независимая газета получила предупреждение. Демократический активист оштрафован за отказ от дактилоскопии.
Eine Folie mit dem Abbild des Fingerabdrucks von Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble wird am Montag (31.03.2008) in Frankfurt gezeigt. Der Chaos Computer Club (CCC) hatte den Abdruck in seiner Mitgliederzeitschrift Datenschleuder verbreitet. Damit will der CCC gegen die Fingerabdruck-Speicherung auf Reisepässen protestieren. Wer sich das Stück Folie auf den Finger klebt, soll von automatischen Scannern - beispielsweise an Flughäfen - als Wolfgang Schäuble identifiziert werden. Foto: Boris Roessler dpa/lhe +++(c) dpa - Report+++

Обязательная дактилоскопия: за и против 22.01.2009

Министерство внутренних дел Беларуси ходатайствовало перед Советом безопасности и правительством об изменении закона о государственой дактилоскопии.
Werbung für Polizeischutz in Minsk, Weißrussland Foto: DW / Olja Melnik

МВД Беларуси хочет узаконить дактилоскопию военнообязанных 15.01.2009

Министр внутренних дел Беларуси Владимир Наумов сообщил журналистам, что обратился в Совет безопасности с инициативой о пересмотре закона "О государственной дактилоскопической регистрации".
A member of the opposition Youth Front, Artur Finkevich, rear, in court during a new trial, in the Belarus city of Mogilyov, 190 km (118 miles) east of Minsk, Thursday, Dec. 20, 2007. Finkevich was sentenced in 2006 to two years' restricted movement for painting anti-government graffiti and obliged to live outside Minsk with the restriction of his freedom to travel within the country. On Thursday Finkevich faced trial on charges of misconduct in exile and violations of his travel restrictions. (AP Photo/Sergei Grits)

Белорусский Хельсинкский Комитет против министра внутренних дел 09.01.2009

БХК подготовил обращение к Генеральному прокурору с требованием возбудить уголовное дело в отношении министра внутренних дел Владимира Наумова за организацию незаконного, по мнению правозащитников, дактилоскопии граждан.
ARCHIV - Ein Zeigefinger ist in Schwerin über einem deutschen Personalausweis zu sehen (Illustration, Archivfoto vom 12.06.2008). Der geplante elektronische Personalausweis soll Überweisungen, Geschäfte und Behördengänge per Internet deutlich erleichtern. Die Bürger könnten das mit einem Chip ausgestattete Dokument in Scheckkartenformat freiwillig zum elektronischen Identitätsnachweis nutzen, teilte Bundesinnenminister Schäuble (CDU) am Dienstag (22.07.2008) in Berlin mit. Ebenfalls freiwillig könnten Bürger ihre Fingerabdrücke speichern lassen und den Ausweis an der Grenze dann als Pass-Ersatz verwenden. Eine elektronische Signatur mit erhöhter Sicherheitsstufe sei ebenfalls freiwillig möglich. Foto: Jens Büttner dpa/lbn (zu dpa 4149) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немцы обзаведутся паспортами с "пальчиками" 23.07.2008

Эксперты в области охраны личных данных граждан скептически восприняли решение правительства Германии о введении нового электронного паспорта.
Показать еще