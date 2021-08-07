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Людей, задержанных на акциях протеста после 9 августа 2020 года, заставляют сдать тесты ДНК и пройти дактилоскопию. Как силовики в Беларуси запугивают инакомыслящих - в материале DW.
Мигрантам из безвизовых стран и высококвалифицированным иностранным работникам планируют предписать получать ID-карты. Изменения хотят включить в новую редакцию закона "О правовом положении иностранцев в РФ".
В Германии спор между канцлером и главой МВД по вопросу о беженцах перерастает в полномасштабный правительственный кризис. DW - о причинах и возможных последствиях конфликта.
Разногласия между канцлером Германии Меркель и главой МВД Зеехофером по миграционной политике могут привести к развалу правительственной коалиции. DW - о сути спора и его возможных последствиях.
Парламент Таджикистана одобрил правила ввода ограничений на все виды связи для борьбы с террористическими угрозами. Жители страны регулярно сталкиваются с отключением сотовой связи и блокировкой соцсетей.
С 14 сентября для получения шенгенской визы россияне должны сдавать отпечатки пальцев. Это может сократить число туристов из РФ в ЕС до рекордного минимума, считают эксперты.
Президент РФ подписал закон, согласно которому при оформлении российской визы в Великобритании, Дании, Мьянме и Намибии необходимо будет пройти дактилоскопию.
ДНК-дактилоскопия - надежный метод идентификации личности, но до сих пор он не позволял различить однояйцовых близнецов. Теперь ситуация изменилась.
За последние десятилетия техника визуализации пальцевых следов на месте преступления не претерпела больших изменений. Теперь ученые предложили более эффективный метод.
Если генетическая дактилоскопия может считаться - разумеется, при соблюдении правил отбора проб - абсолютно надежным методом идентификации личности, то анализ обычных отпечатков пальцев ведет порой к ошибкам.
Сообщник исполнителя и организатора терактов в минском метро Владислав Ковалев отказался от своих показаний, сделанных ранее, заявив, что они были даны под давлением. Всего Ковалеву предъявлены обвинения по 15 эпизодам.
Увеличилось число жертв теракта в минском метро. Дело участника событий 19 декабря направлено в суд. Независимая газета получила предупреждение. Демократический активист оштрафован за отказ от дактилоскопии.
Министерство внутренних дел Беларуси ходатайствовало перед Советом безопасности и правительством об изменении закона о государственой дактилоскопии.
Министр внутренних дел Беларуси Владимир Наумов сообщил журналистам, что обратился в Совет безопасности с инициативой о пересмотре закона "О государственной дактилоскопической регистрации".
БХК подготовил обращение к Генеральному прокурору с требованием возбудить уголовное дело в отношении министра внутренних дел Владимира Наумова за организацию незаконного, по мнению правозащитников, дактилоскопии граждан.
Эксперты в области охраны личных данных граждан скептически восприняли решение правительства Германии о введении нового электронного паспорта.
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