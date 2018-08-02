Гёте-Институт: В России сотрудничество с партнерами - под угрозой

С 1951 года Гёте-Институт занимается популяризацией немецкого языка за рубежом и содействует международному культурному сотрудничеству. С 2008 года эту немецкую неправительственную организацию, имеющую 159 представительств в 98 странах, возглавляет Клаус-Дитер Леман (Klaus-Dieter Lehmann). До вступления в должность президента Гёте-Института Клаус-Дитер Леман возглавлял Фонд прусского культурного наследия и занимался вопросами перемещенных культурных ценностей. Он является членом многочисленных научных фондов и академий и почетным сенатором Берлинского университета имени Гумбольдта. За вклад в развитие межкультурного диалога и международного образования Леман был удостоен многочисленных наград.

DW: Г-н Леман, в недавнем интервью информационному агентству dpa вы сказали, что Гёте-Институт и его партнерские организации в ряде стран испытывают повышенное политическое давление. Подобная ситуация, по Вашим словам, сложилась, в частности, в Китае, Турциии в России. Как именно это проявляется в повседневной жизни сотрудников региональных представительств Гёте-Института?

Клаус-Дитер Леман: Есть две тенденции. Одну мы наблюдаем в странах, где у нас есть филиалы. Другая связана с конкуренцией между Гёте-Институтом и аналогичными культурными институтами Китая и России.

Начну с ситуации в странах, где у нас есть филиалы. Вы знаете, что Гёте-Институт работает на основе сотрудничества с партнерами на местах. В России, например, после принятия закона о некоммерческих организациях значительно возросло давление на наших партнеров. Теперь им приходится оправдываться, доказывать, что они не иностранные агенты, потому что мы, разумеется, отстаиваем такие ценности, как свобода искусства. А это для некоторых режимов, и Россия в их числе, сложная тема. Так что не мы сами испытываем давление, а наше сотрудничество с гражданским обществом оказывается под угрозой в таких странах.

Проект Гёта-Института к ЧМ по фотболу в России

Вторая тенденция связана с конкурентами. Китай, например, радикально модернизировал свои Институты Конфуция. Только за последние годы Китай открыл 500 новых культурно-образовательных центров. Пекин сознательно использует культуру как политический инструмент. Но мы не позволим - это ключевой момент, который я решительно отстаиваю, - втягивать нас в соперничество идеологий через культуру. Культура не должна инструментализироваться. Это принципиально важно. В то же время, я считаю, что Германия может отстаивать свои интересы путем активного построения открытого, свободного, способного к диалогу общества, основанного на верховенстве закона, прав человека и демократической конституции. И если мы останемся верными себе, то в долгосрочной перспективе нас ждет успех.

- С каких пор вы наблюдаете обострение ситуации в России, Китае и Турции?

- Везде по-разному. Турция медленнее шла в этом направлении, но в течение более длительного времени. Россия и Китай проявили агрессивный тон в культурной внешней политике в последние полтора года. Это касается не только России и Китая, но и таких стран, как Египет и Израиль. Соображения безопасности заставляют правительства ужесточать свои законы в отношении сотрудничества с иностранными организациями.

- Какой подход предлагает Гёте-Институт в борьбе с растущим национализмом в Европе?

- Это трудная тема. Мы начали с проведения крупных конференций. Возможно, вы помните прошлогодний форум "European Angst" ("Европейский страх") в Брюсселе, проведенный как диалог между ведущими учеными и студенческой молодежью. Там были представлены и левые, и правые, и центр, так что на подиуме разгорались настоящие словесные баталии, и публика могла оценивать аргументы всех сторон. Такого рода конференции мы будем проводить и дальше.

Еще у нас сейчас в работе большой проект под названием "Открытое пространство" (Freiraum). В нем участвуют 40 филиалов Гёте-Института в разных странах. Филиалы работают парами, например, София и Хельсинки, Скопье и Копенгаген. Единственное условие: города должны находиться на расстоянии не менее тысячи километров друг от друга. Гёте-Институты в городах, участвующих в тандеме, ищут партнеров на местах для проектов по различным темам, таких как общественное пространство, городское планирование, демократия, национализм и популизм, разнообразие и интеграция и так далее. Затем темы прорабатываются, и города предлагают своему партнеру по тандему взглянуть на свою ситуацию, чтобы оценить ее со стороны. Надеемся, что из множества мозаичных камней сложится красноречивая европейская картина.

Мы также создали фонд поддержки совместного производства, в который могут обращаться люди театра, кино и танцевальные компании. Заявку на грант для немцев должен подавать иностранный проситель - это для того, чтобы развивались культурные связи в Европе.

И еще мы пересмотрели концепцию наших библиотек. Мы отказались от тихих читальных залов в пользу дискурсивных тематических мастерских. Книги, разумеется, остались, и доступ к литературе есть. Но библиотеки теперь ближе к жизни, к актуальным европейским проблемам.

Резюмируя, могу сказать, что множество небольших изменений в нашей программе в сумме показывают очень четко, что Европа - это наша база.

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